Президент США Дональд Трамп отказывается признавать, что проиграл демократу Джозефу Байдену - говорит о крупном мошенничестве на выборах и краже миллионов голосов. Как это может повлиять на итоги выборов и что будет дальше: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Трамп написал в своем Twitter, что американская электронная система Dominion, которую США использовали для подсчета голосов, лишила его 2,7 миллиона голосов избирателей. Со ссылкой на некий анализ данных он утверждает, что в штате Пенсильвания система Dominion якобы перебросила Джо Байдену 221 000 голосов, на самом деле отданных за Трампа. 941 000 голосов были вообще удалены.

Трамп не указал, кто составил этот доклад и кто анализировал данные. Twitter обозначил его пост меткой "спорный контент". Перед этим Twitter пометил так же и скрыл еще несколько постов президента. Все они были о мошенничестве на выборах и подтасовке бюллетеней на участках.

Источником сообщения о краже голосов через систему Dominion стал канал OANN, пишет The Washington Post. Фактически это канал, который обслуживает интересы Трампа. А в основу сообщения лег небольшой сбой в округе Антрим (штат Мичиган), о которой власти объявили еще 4 ноября. Там по вине клерка программное обеспечение не обновлялось, но все было быстро исправлено, а бюллетени – пересчитаны.

Утверждение о том, что машины для голосования передавали сотни тысяч голосов от Трампа к Байдену, WP называет безосновательным.

Может ли Трамп все же победить? Нет, он уже проиграл. Маржа Байдена в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин исчисляется десятками тысяч, – NT

Агентство по кибербезопасности CISA и правительственный координационный совет по инфраструктуре выборов GCC опровергли заявление Трампа: "Выборы 3 ноября были самыми защищенными в истории Америки... Нет никаких данных, что какие-либо системы голосования стирали или теряли голоса". Сейчас местные власти по всей стране перепроверяют весь избирательный процесс, и если в некоторых штатах зафиксированы близкие результаты у двух кандидатов, голоса отправляют на пересчет в бумажном виде.

CISA и GCC отметили большое количество дезинформации о выборах 2020, но полностью уверены в их честности, "и вы должны быть тоже".

По сообщению The Associated Press, были опровергнуты и другие теории заговора о Dominion. В том числе – теория, что за этой электронной системой стоят известные демократы из Палаты представителей.

"Трамп и его сторонники началиатаки на одну из наиболее широко используемых технологических компаний в США – Dominion Voting Systems, стремясь посеять сомнения в результатах выборов 2020 года, несмотря на отсутствие доказательств серьезных нарушений", – отмечает издание.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По данным американских СМИ, Трамп проигрывает выборы 2020 года десятками тысяч голосов в ключевых колеблющихся штатах, таких как Пенсильвания. Но отказался признать поражение и бомбардирует безосновательными заявлениями о краже голосов.

На фоне выборов Трамп даже рассорился с телеканалом Fox News, который традиционно поддерживает республиканскую партию, но этой осенью несколько раз продемонстрировал, что его лояльность не безусловна. Fox News был одним из первых среди СМИ, кто присудил победу на выборах в штате Аризона – Байдену. Американские СМИ сообщали, что Трамп даже лично звонил владельцу Fox News и накричал на него.

По подсчетам NBC News, сам Трамп, члены его семьи, его сотрудники и его сторонники в совокупности распространили по меньшей мере 40 различных онлайн-слухов, в том числе о Dominion. В них обсуждается "головокружительное множество ложных утверждений и теорий заговора... с раннего утра после дня выборов, когда президент Дональд Трамп преждевременно и неправильно объявил себя победителем".

Заявления Трампа и других лиц, лояльных его администрации, – это часть более широких усилий по делегитимации результатов выборов. Хотя они заявляют о безудержном мошенничестве, сотрудники избирательных комиссий не нашли этому никаких доказательств, сообщает The New York Times: "Президент и его союзники безосновательно заявляли, что безудержное мошенничество на выборах украло у него победу. Официальные лица, с которыми связалась The Times, заявили, что никаких нарушений, влияющих на результат, не было".

Несмотря на заявления Трампа, пока только один штат по решению суда вручную пересчитывает голоса – это Джорджия (Читайте также: Удар в самое сердце республиканцев: Байден побеждает в Джорджии – CNN). В Аризоне ведущие телеканалы отдают победу Байдену, разрыв с Трампом – всего 11 500 голосов. Штаб Трампа тоже добивался пересчета, говорит аналитик-международник Илья Куса.

Но в пятницу адвокаты Трампа отказалась от иска с требованием пересчитать бюллетени в Аризоне. Выяснилось, что перевес Джо Байдена в президентских выборах в Аризоне невозможно преодолеть.

В Неваде, Мичигане и Висконсине иски Трампа о пересчете пока отклоняют. В Аляске победителем объявлен действующий президент. А в Пенсильвании разгорается основная битва, учитывая вес и важность штата для этих выборов. Лидирует Байден. Местный суд поддержал штаб Трампа в том, что бюллетени, по которым граждане не успели до 9 ноября подтвердить свою личность по ID, не будут считаться. Сколько таких бюллетеней – неизвестно. Отрыв Байдена в Пенсильвании – 40 тысяч.

"Насколько пересчет может изменить ситуацию – неизвестно. Некоторые эксперты утверждают, что не очень, – сказал Куса LIGA.net. – На выборах 2016 году, в которых участвовали Клинтон и Трамп, тоже были пересчеты в некоторых штатах, но они изменили ситуацию буквально на сотни голосов. Такого, чтобы результат изменился на десятки тысяч – не было".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Может ли Трамп все же победить? – спрашивает The New York Times. И тут же дает ответ: нет, он уже проиграл. На выборах 2020 года маржа Байдена в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин исчисляется десятками тысяч.

"Даже в совершенно ложном сценарии мечты Трампа о том, как выборы были сфальсифицированы против него, он все равно останется только вторым по популярности кандидатом", – пишет о перспективах действующего президента и The Washington Post.

По мнению Кусы, у штаба Трампа есть время до конца ноября, и вряд ли он рискнет нарушить дедлайн. До января Белый дом должен пройти переходной период, когда старая администрация передает дела новой, идут закрытые брифинги для потенциальных членов нового правительства. И министерства обязаны сотрудничать со штабом победителя.

Вся эта история – это битва за нарративы.Чтобы, несмотря на поражение Трампа, закрепить победу республиканцев в большой части США и показать, что их идеология все еще популярна, – Илья Куса

"То есть сейчас идет борьба за то, вступать ли в такой переходной период со штабом Байдена, – объясняет аналитик. – Демократы ведут себя так, что он уже начался и пора перенимать дела. Трамп против и поручил этого не делать. Он считает, что выборы не завершились. Соответственно, фактически этот период не начался. Он существует в двух параллельных реальностях".

На этой неделе даже часть республиканцев начала призывать Трампа постепенно передавать власть Байдену. Несколько сенаторов (Джон Корнин, Рон Джонсон, Джеймс Лэнкфорд, Чак Грассли и Линдси Грэм) предложили президенту разрешить Байдену уже сейчас получать ежедневные брифинги разведки. Это – очень существенная часть переходного периода.

На самом деле Трамп знает, что проиграл, пишет The New York Times. Газета сообщила, что в среду на встрече в Белом доме Трамп разговаривал с несколькими своими советниками. Многие из них объясняли Трампу, что его шансы изменить результат выборов в судах крайне низки.

"Он знает, что все кончено", – сказал после встречи один из советников. Поэтому его заявления скорее направлены на то, чтобы сохранить поддержку своего электората. Если победителем официально объявят Байдена, он "подумает над участием в выборах-2024".

