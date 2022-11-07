В правительстве до конца года должно появиться новое огромное министерство и еще один вице-премьер. По замыслу Банковой, Мининфраструктуры Александра Кубракова должно поглотить Министерство развития общин и Минреинтеграции. У президента Владимира Зеленского хотят провести очередную реформу правительства, но при этом не повторить ошибки 2019 года.

"Это объединение, скорее всего, – нежелание искать профессионального министра в Минрегион, – говорит LIGA.net Сергей Сорока, экс-член комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. – И потому его просто объединяют с министерством, министру которого президент доверяет".

Что известно о планах власти и может ли новое министерство стать для Кубракова трамплином в премьерское кресло: разбор LIGA.net.

"МИНИСТЕРСТВО-МОНСТР"

4 ноября во властных кабинетах завершились очередные кадровые перестановки. На место Юрия Витренко в НАК "Нафтогаз Украины" пришел Алексей Чернышов, последние два года занимавший должность министра развития общин и территорий (кратко – Минрегион).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Чернышов может стать последним министром развития общин, ведь власти планируют реорганизовать правительство: слить в одно министерство инфраструктуры, развития общин и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Зеленский поддерживает эту идею и дал две недели, чтобы разобраться, – говорит LIGA.net собеседник в руководстве Офиса президента. – Думаю, до конца ноября выйдем на единую концепцию и реализуем".

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк не знает, когда точно будет создано новое министерство, но намекнула LIGA.net: "Если вопрос назрел, то его реализуют достаточно быстро".

Читайте также: Шмыгаль дал пять задач новому руководителю Нафтогаза. Первое – стабильно пройти зиму

Идея укрупнения министерств для властей Зеленского не нова. Впервые такую реформу пытался провести экс-премьер Алексей Гончарук, когда Минэнерго объединили с Минэкологии, а Минагрополитики – с Минэкономики.

Тогда, в 2019 году, эксперимент оказался неудачным.

"У Минэнерго с Минэкологии разные задачи и был конфликт интересов. Эта модель не имела шансов на существование", – объясняет LIGA.net нардеп от Слуги народа Александр Качура

Но война и необходимость оптимизации расходов на госаппарат заставили команду Зеленского вернуться к нереализованной идее.

В июле в швейцарском Лугано состоялась инвестконференция, на которой команда премьера Дениса Шмыгаля представила план восстановления Украины. Он, в частности, предусматривает сокращение министерств с 20 до 12-16.

Переформатированием правительства, по данным УП, занимался вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Это LIGA.net подтвердили три собеседника в руководстве ОП и фракции Слуга народа.

Проект Федорова предусматривал сокращение до 12 министерств. В частности, должно быть создано Министерство развития общин, инфраструктуры, территорий и реинтеграции за счет ликвидации Минрегиона и Минреинтеграции.

Новое "министерство-монстр", или "министерство-гигант", как его называют собеседники LIGA.net, должен возглавить Кубраков. Сейчас он – министр инфраструктуры, в случае создания "монстра" – получит вице-премьера.

LIGA.net обратилась за комментарием по поводу планов по созданию нового министерства к самому Кубракову. Он прочитал наше сообщение в одном из мессенджеров, но не ответил. Также LIGA.net обратилась в пресс-службу министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, которая рискует остаться без работы в правительстве. Но к моменту выхода редакция не получила ответа. Мы готовы добавить их позиции, как только они будут.

Читайте также: "Нет никаких сомнений". Зерновое соглашение останется в силе после 22 ноября – Кубраков

"ЭТО НРАВИТСЯ ЗЕЛЕНСКОМУ И ЕРМАКУ"

Собеседники LIGA.net из власти не имеют единодушного мнения относительно потенциального переформатирования трех министерств.

"Это правильный подход, особенно в условиях экономии госбюджета. Также мы должны убрать момент с дублированием отдельных полномочий и функций. Суть не в сокращении аппарата или укрупнении министерств, а в реальной оптимизации", — считает Качура.

Создание нового министерства консолидирует управление проектами по восстановлению Украины, уверен Шуляк. Этим будет заниматься "единый центр принятия решений, максимально устранив межведомственные барьеры".

Если все три министерства останутся отдельными единицами, неизбежным будет дублирование функций, считает она: "Учитывая задачи, стоящие в рамках восстановления, такое дублирование и торможение недопустимо".

Насколько правильно делать пилотным в реформе правительства именно это суперминистерство – вопрос непростой, говорит LIGA.net Виталий Безгин, член парламентского комитета по организации государственной власти и местного самоуправления (фракция Слуга народа).

"Слишком большое количество сфер ответственности. Без детального выписывания структуры такого потенциального органа крайне проблематично будет сделать его дееспособным", – объясняет Безгин.

Минрегион – достаточно разношерстная инстанция, говорит он. С одной стороны, за ним – сфера местного самоуправления и регионального развития, с другой – сфера строительства и градостроительства, с третьей – ЖКХ.

"Хотя Минреинтеграции, я согласен, вполне может быть одним из направлений Минрегиона", – думает нардеп. Если такое объединение будет – министр должен сбалансировать разные направления внутри одного министерства, добавляет Безгин: "Нужно не повторить ошибки укрупнения министерств 2019 года".

Читайте также: Жители оккупированных территорий за участие в псевдореферендумах будут наказаны – Верещук

На Банковой уверены, что в этот раз в правительстве будет более продуманное укрупнение. "В укрупнении времен Гончарука логики было мало, – объясняет LIGA.net один из руководителей ОП. – А это укрупнение дает максимум управленческих инструментов по соединению центра с регионами". И Кубраков подходит для того, чтобы стать не политической, а технической фигурой, добавляет он.

Сразу три собеседника LIGA.net охарактеризовали Кубракова как "технократа, не занимающегося политическими интригами". Это нравится Зеленскому и, особенно, руководителю его Офиса – Андрею Ермаку.

"Кубраков выполнял все задачи, которые ставились перед ним во время войны, – говорит LIGA.net Качура. – От зерновой сделки и помощи в преодолении топливного кризиса до восстановления инфраструктуры. Мосты и дороги восстанавливаются в рекордные сроки. Президент ему доверяет".

Окончательной модели нового крупного министерства еще нет, отрабатываются разные сценарии. Очевидный – профильные заместители с соответствующими департаментами. Безгин считает это вполне реалистичной и дееспособной моделью. Другой вариант – создание под новое министерство отдельного органа исполнительной власти по региональному развитию.

Сейчас в каждом регионе есть агентство регионального развития, которое занимается привлечением инвестиций. "Сами по себе они недееспособны, потому что, как правило, являются следствием компромисса между депутатами облсоветов, – объясняет Безгин. – Поэтому иметь государственный орган исполнительной власти – условное Госагентство регионального развития – правильная история".

Шуляк не поддерживает идею создания новых органов и, наоборот, выступает за минимизацию: можно ограничиться созданием департаментов.

Читайте также: Триллион на армию, фонд восстановления и гигантский дефицит: 8 цифр бюджета на 2023 год

Опрошенные LIGA.net эксперты не видят никакой рациональной основы для создания нового министерства-гиганта.

"Это объединение, скорее всего, – нежелание искать профессионального министра в Минрегион. А это очень важное ведомство, там восемь государственных политик, – объясняет LIGA.net Сергей Сорока, экс-член координационного совета Кабмина по реформе государственного управления. – И поэтому его просто объединяют с министерством, министру которого президент доверяет".

Экс-премьеру Гончаруку в свое время советовали утвердить перечень сфер государственной политики и распределить их между министерствами, вспоминает Сорока. Каждую сферу должен был регулировать директорат.

Поскольку эта реформа не состоялась, объединение и разъединение министерств (в старой парадигме, как было с Минагро и Минэкономики) будет бессмысленным, неэффективным и безрезультативным, убежден он.

"Главное – компактный и эффективный госаппарат, – говорит LIGA.net Андрей Саварец, ассоциированный эксперт по правовым вопросам CASE Украина. – От того, что одно министерство по штатной численности будет как два или три, ничего не изменится".

Кубракову будет очень тяжело, считает Сорока: "Мининфраструктуры – и так очень большое, а приобщить туда еще и Минрегион – это непросто даже для суперменеджера. Сколько ему нужно заместителей – 10-15?"

КУБРАКОВУ – ДОВЕРЯЮТ. ШМЫГАЛЬ – УСТРАИВАЕТ

"Президенту Кубраков нравится. Он готов доверять ему больше", – говорит LIGA.net собеседник в руководстве Слуги народа.

В то же время убеждает: премьерских амбиций у Кубракова нет. "Президент дает Чернышову и Кубракову трамплины, но трамплины не для кресла премьера, а для повышения эффективности", – рассказывает собеседник.

Сам Кубраков не спешит в премьеры, объясняет собеседник: "Кубраков понимает: кто ближе к солнцу – тот быстрее сгорает".

Шмыгаль пока полностью устраивает Зеленского. "Лучше человека, живущего у себя в кабинете, найти трудно, – добавляет Качура. – Для нынешней государственной управленческой модели Шмыгаль идеально подходит".

"Сейчас есть окно возможностей, связанных с войной, и есть шанс, что кейс с укрупнением министерств сработает, – говорит LIGA.net один из руководителей ОП. – В чрезвычайных условиях можно делать многое, не оглядываясь на политику и политиков".

Если эксперимент удастся, в начале 2023 года, возможно, будет новое укрупнение, добавляет он. Но более непрогнозируемое и сложное.

Читайте также: Интервью | Дефицит угля, ушибы по ТЭС и проблемы с электроэнергией. Какая зима ожидает Украину

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.