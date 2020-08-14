Несколько десятков "специалистов по внешней политике США" обнародовали на страницах американского издания Politico письмо к администрации Дональда Трампа, в котором призывают к перезагрузке отношений и диалогу с Россией. В жесткой форме на эти призывы ответили журналисты, исследователи, дипломаты и известные политики - Курт Волкер, Андерс Аслунд, Джон Хербст, Мелинда Харринг, Уильям Тейлор, Брайан Уитмор и другие. Мы прочитали их переписку на страницах газет: получилась история, похожая на баттл.

Раунд 1. Томас Грэм и компания:

"Время пересмотреть политику с Россией... Мы должны воспринимать Россию такой, какая она есть"

5 августа Politico опубликовало письмо Трампу, которое подписали несколько десятков так называемых "специалистов по внешней политике". Список авторов возглавил одиозный Томас Грэм - помощник Генри Киссинджера. Последний известен своей противоукраинской позицией: выступал за то, чтобы Украина оставалась в сфере влияния России, оправдывал аннексию Крыма и осуждал санкции.

В августе 2014 года Грэм и Киссинджер провели конференцию на острове Бойсто, чтобы решить судьбу Украины без Украины.

Авторы письма призывают к перезагрузке отношений: они вошли в опасный тупик, а "военное противостояние может перерасти в ядерную войну". "Россия препятствует, иногда даже делает невозможными наши действия, особенно вдоль ее обширных периферий в Европе и Азии. Она отхватила территории Украины и Грузии. Россия выступает против нашего глобального лидерства и мирового порядка", - пишут они.

По их мнению, США нужно искать выгодный и безопасный баланс с Россией. Для этого они предлагают, в числе прочего, восстановить дипломатические связи, которые были разорваны "после кризиса" (так они называют агрессию Кремля) в Украине: "Совершенно бессмысленно, что две страны, которые способны уничтожить друг друга и цивилизацию за 30 минут, не имеют полноценных дипломатических отношений".

А военное противостояние США и России в наиболее нестабильных регионах Европы, от Балтики до Черного моря, должно быть безопасным, считают Грэм и его компания. Санкции против России они советуют использовать "осторожно и целенаправленно". Сегодня санкции Конгресса накапливаются в связи с Крымом и Донбассом, отравлением в Солсбери, нарушением Договора о РСМД, вмешательством в выборы.

"Это лишает Москву мотивации менять свое поведение... Мы должны вернуть гибкость нашему режиму санкций, они должны быть целевыми и должны быть ослаблены сразу, как только Россия сделает шаг к переговорам", - предложили Трампу и Конгрессу "специалисты".

Раунд 2. Британский журналист Эдвард Лукас:

"Нам нужна не перезагрузка отношения Запада к России, а перезагрузка отношения российского режима к Западу"

Первым на провокационную статью в Politico отреагировал британский журналист, лидер мнений Эдвард Лукас. Проблема не в отсутствии контактов с Россией - их и так много, а в том, что Кремль ведет переговоры недобросовестно, парировал он.

Политический расчет России основан на холодном понимании силы и слабости, пишет британский журналист. Перед лицом единого Запада возможности Кремля теряются. Столкнувшись с разобщенностью, Россия становится более могущественной.

Авторы также игнорируют реальный источник российской власти - грязные деньги, пишет Лукас: "Чем больше мы очищаем нашу финансовую систему, тем меньше московский режим может купить влияние за кулисами. Россия, - приходящая в упадок держава среднего размера с грандиозными амбициями, - добивается успеха главным образом потому, что мы, страны, которым она угрожает, самодовольны, разобщены, жадны и наивны... Мы можем исправить эти слабости. Уберите клептократию, и вы выступите против Кремля".

Россией управляют люди, которые ненавидят и боятся таких идей свободы и справедливости.

Плохие отношения с плохими людьми действительно могут быть дорогостоящими, рискованными и неудобными, - говорит журналист. Однако хорошие отношения с плохими людьми означают умиротворение и поражение, и это в разы хуже.

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Раунд 3. Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер:

"Больше никаких перезагрузок с Россией"





Хватит уговаривать себя принять агрессию России, написал Курт Волкер в очень жесткой статье для издания Foreign Policy. Большинство критиков говорят, что Трамп и так слишком мягок с Россией и Путиным, говорит он. Поэтому поразительно, что Грэм и компания называет подход администрации к России слишком жестким и навязывают президенту США какую-то "перезагрузку отношений".

Предшественники Трампа - Джордж Буш и Барак Обама - тоже пытались наладить отношения с Путиным. И только к концу каденции понимали, с кем имеют дело. Обама пришел к власти в надежде на "перезагрузку" отношений с Россией, - к разочарованию Грузии, территория которой оставалась оккупированной, а также союзников США в странах Балтии, Польше и Чехии, которые опасались дальнейшего развития событий.

Хватит уговаривать себя принять агрессию России. Трамп и так слишком мягок с Россией и Путиным

"Результат? В 2014 году Россия незаконно захватила Крым у Украины, начала войну на востоке Украины и поддержала химические атаки сирийского лидера Башара Асада на его собственный народ. Позже Москва... предприняла попытку переворота в Черногории, уничтожила военно-морские корабли США истребителями, вмешалась в выборы в США и попыталась убить российского двойного агента Сергея Скрипаля... Администрация Обамы ввела санкции против России с 2014 года. Вот и все, что нужно знать о перезагрузке", - напомнил дипломат.

Трамп тоже стремился протянуть руку Путину, пишет Волкер. Даже рискуя получить обвинения в сговоре с Россией. Но это не изменило поведение россиян. В 2020 году война России в Украине продолжается, часть Грузии по-прежнему оккупирована. РФ продолжает конфронтацию с США из-за Венесуэлы и Сирии, заплатила талибам за убийство американских солдат и вмешивается в выборы в США и Европе.

"Вместо перезагрузки Западу нужно терпение, чтобы оказывать последовательное и постоянное давление на Россию и поддерживать тех, кто в России и в соседних государствах стремится к свободе... На этот раз России, а не Западу пора пересмотреть свою политику", - подытожил он.

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Раунд 4. Пророссийский пропагандист из США Гордон Хан: "Новая холодная война приведет страну к горькому концу"

Не только текст достоин комментариев, группа подписантов - тоже, отметил Гордон Хан. Как минимум один из них - Дмитрий Симес - известен как агент российских спецслужб на территории США. Но дальше Хан анализирует письмо исключительно в духе русской пропаганды: на Майдане в Украине стояли неонацисты, на Донбассе - гражданская война, интерес Америки к расширению НАТО на Украину - глупая затея и раздражает Москву, а попытки США сменить режим в Сирии и других странах, не готовых к демократии - это фиаско.

По его мнению, авторы письма к администрации Трампа, наоборот, предлагают "слишком мало дружбы" с Кремлем.

"Первая холодная война прямо или косвенно испортила нашу политическую культуру разными способами. Новая холодная война приведет страну к горькому концу. Подписавшие, по крайней мере, в целом оказали услугу стране, возможно, вновь открыв ворота к свободе слова в Америке о России", - написал Хан. Его статью с личного сайта перепечатала пропагандистская машина Russia Today.

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Раунд 5. Аслунд, Хербст, Тейлор и другие:

"Трудно вести переговоры, когда Москва отказывается признать, что ее войска вторглись в Крым и Донбасс"

Пока Москва не захочет внести свой вклад, Вашингтону следует избегать бессмысленного диалога и вместо этого решительно сопротивляться агрессии Владимира Путина, считают авторы ответной статьи в Politico. Под ней 33 подписи - известных американских политиков и дипломатов, в том числе Андерс Аслунд, Джон Хербст, Мелинда Харринг, Уильям Тейлор, Брайан Уитмор и снова Курт Волкер.

"Мы твердо уверены, что сейчас не время для новой перезагрузки с Москвой. Скорее, действия и поведение режима Владимира Путина представляют угрозу американским интересам и ценностям, требуя решительного отпора", - пишут они.

Начиная с Буша, каждая американская администрация пыталась установить хорошие отношения с Россией. Но с тех пор, как Путин пришел к власти, российская сторона не отвечала на эти предложения. Путин больше заинтересован в том, чтобы изобразить Соединенные Штаты величайшим врагом России - чтобы оправдать свой репрессивный контроль внутри страны, - чем в улучшении двусторонних отношений.

Трудно вести переговоры, когда Москва отказывается признать, что ее войска вторглись в Крым и Донбасс и все еще находятся там; причастна к сбитию гражданского авиалайнера; лжет о вмешательстве в выборы в США в 2016 году; нарушает права человека в Сирии и поддерживает там кровавый режим Асада...

В диалоге между США и Россией, в том числе о ядерном потенциале, недостатка не было - утверждают авторы. А представители США регулярно взаимодействуют со своими российскими коллегами по Афганистану, Ирану, Украине, Сирии, ядерным вопросам.

Но результатов нет, говорят дипломаты. Трудно вести переговоры, когда Москва отказывается признать, что ее войска вторглись в Крым и Донбасс и все еще находятся там; причастна к сбитию гражданского авиалайнера; лжет о вмешательстве в выборы в США в 2016 году; нарушает права человека в Сирии и поддерживает там кровавый режим Асада; убивает российских критиков в западных странах. Трудно вести "нормальную" дипломатию, когда русские используют свои дипломатические посты для создания проблем, а не для их устранения.

Вместо перезагрузки отношений с режимом Путина дипломаты предлагают жесткие шаги: 1) признать угрозой коррупцию путинского режима, агрессию по отношению к соседним государствам, репрессии; 2) работать с союзниками - НАТО и ЕС; 3) усиливать санкции до тех пор, пока Путин не выведет все свои силы из Украины, включая Крым, и Грузии; 4) не позволять грязным российским деньгам попадать в США, они загрязняют финансовые рынки; 5) поддерживать соседей России военными, дипломатическими и экономическими ресурсами.

Комментируя странное предложение компании Томаса Грэма - "стремиться вывести отношения Соединенных Штатов и России на более конструктивный путь", - влиятельные дипломаты вздыхают: "Если бы только Путина интересовало то же самое".

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