LIGA.net собрала все, что известно о потенциальном после США в Украине

1 мая Белый дом сообщил о номинировании Кита Дейтона на должность посла США в Украине. Теперь его кандидатуру должен утвердить Сенат. Место посла пустует с мая 2019 года – после ухода Мари Йованович, отозванной по инициативе Дональда Трампа. Что известно о потенциальном после США в Украине и что это означает для Украины, - в коротком профайле LIGA.net.

БИОГРАФИЯ

Дейтону 71 год. Он генерал-лейтенант в отставке с 2010 года. Вступил в ряды армии США в 1970 году. Учился в Российском институте армии США в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Сейчас это Европейский центр исследования вопросов безопасности им. Дж. Маршалла, который Дейтон возглавляет с 2010 года.

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Дейтон получил образование в ряде элитных учебных заведений: в Колледже Уильяма и Мэри, Кембриджском университете и Университете Южной Калифорнии. Он владеет русским и немецким языками.

За время военной карьеры Дейтон побывал координатором США по безопасности в Израиле и Палестинской автономии, директором по стратегии и планированию штаба сухопутных войск, директором по операциям разведки министерства обороны США (DIA), а также военным атташе США в России.

В ноябре 2018 года на то время министр обороны Джеймс Мэттис назначил Дейтона на должность старшего советника США по обороне в Украине.

"Я знаком с культурой вашей страны и вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов Альянса. Я буду помогать вам в этом. Буду очень предан делу и хочу найти именно украинское решение для внедрения этих норм", – отметил Кит Дейтон во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Киеве в ноябре 2018 года.

ЧТО О НЕМ ГОВОРЯТ

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор называет Дейтона "военным профессионалом" и не имеющим партийной принадлежности. "Он – трехзвездный генерал, его очень уважают", - заявил Тейлор в комментарии Голосу Америки. По его мнению, проблем с утверждением кандидатуры Дейтона в Сенате не должно быть, поскольку таких военных, как он, очень уважают.

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Другой экс-посол Джон Хербст считает, что Дейтон будет сильным послом. "Нам нужен посол, потому что это посылает четкий сигнал: США заинтересованы в Украине", - заявил он Голосу Америки.

По его словам, Дейтон, который работал в Москве, прекрасно понимает политику Кремля. "Он работал в Европе и понимает интерес США в поддержке Украины по противодействию кремлевской агрессии. Дейтон прекрасно понимает, что Путин ведет ревизионистскую игру, которая несет угрозу американской безопасности. И поэтому мощная поддержка Украины против российской агрессии является такой важной", - добавил Хербст.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова считает Дейтона серьезной и авторитетной фигурой, учитывая его бэкграунд. "Его назначение можно расценивать как определенный знак внимания и перспективу активизации двухсторонних отношений", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

В то же время Пашков допускает, что по мере приближения президентских выборов в США, украинская тематика будет актуализирована. "И украинской власти нужно приложить все усилия, чтобы не быть втянутой во внутреполитическую американскую борьбу", - убежден эксперт.

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По мнению директора центра Новая Европа Алены Гетьманчук, кандидатура Дейтона опровергает опасения, что на этой должности окажется политическая фигура, которая будет заботиться исключительно о помощи в переизбрании Трампа на второй срок.

"Для украино-американских отношений назначение Дейтона - хорошая возможность усилить вовлеченность США к реформам в сфере безопасности и оборонной сфере, а также оживить сотрудничество по другим направлениям, которые "впали в кому" из-за истории с импичментом", - сообщила она в комментарии LIGA.net.

По мнению Гетьманчук, очень важно, чтобы тональность диалога между странами определяли такие личности как Дейтон, а не адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

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