Три сценария: "Компромисс", "Ничья" и "Стена". Чем закончится встреча Зеленского и Путина

Сегодня, 9 декабря, в Париже встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции. LIGA.net поговорила с сотрудниками Офиса Президента, депутатами из руководства фракции "Слуга народа" и дипломатами. Вот три сценария, чем все может закончится.

СЦЕНАРИЙ "КОМПРОМИСС"

КОРОТКО. Путин прекращает огонь, выводит армию и отдает заложников до Нового года. Выборы на Донбассе - по правилам Украины. Границу отдают в день выборов. В Минске интересы Донецка/Луганская представляют известные люди, уехавшие с Донбасса. Украина соглашается на амнистию, особый статус и "народную милицию" (в составе совместного патруля с украинской полицией и ОБСЕ).

У Зеленского рассчитывают, что договорятся с Россией о полном прекращении огня, а военнопленные вернутся домой до конца этого года. При этом Украина согласится на выборы на Донбассе, но по украинскому законодательству. Выборы должны будут пройти 31 октября 2020 года. Но Украина будет настаивать на выводе войск и разоружении боевиков.

Кроме того, в день выборов Россия должна будет передать Украине контроль над захваченным отрезком границы. Президент Владимир Зеленский считает, что это будет самой сложной частью разговора с Владимиром Путиным. "Если мы дойдем до его обсуждения", - заявил президент в большом интервью журналистам TIME, Le Monde, Der Spiegel и Wyborcza.

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Отвечая на вопрос LIGA.net в эфире ТК Украина, Зеленский отметил, что у него есть "план по границе". Подразумевает ли это изменение минских соглашений - президент не ответил, сказав, что не хочет раскрывать карты преждевременно. В интервью немецкому изданию Die Welt помощник украинского президента Андрей Ермак отметил, что минские соглашение "нуждаются в уточнениях".

Команда президента также готова амнистировать и дать больше прав Донецку и Луганску. Ермак утверждает - в рамках децентрализации. Но "в дополнение" Офис президента готов предоставить отдельным районам "дополнительные полномочия", но без какой-либо федерализации.

При этом судьба закона об особом статусе Донбасса, говорят собеседники LIGA.net в Офисе президента, напрямую зависит от результатов саммита. "Если обе стороны готовы выполнять Минск, то Украина намерена продлить действие нынешнего закона. А в 2020 году будем готовы внести изменения в этот закон касательно имплементации формулы Штайнмайера", - рассказал собеседник.

Зеленский также хочет новый формат общения с Донецком и Луганском, чтобы за столом переговоров в Минске были представители Донбасса, которые были вынуждены уехать. По словам Ермака, это могут быть известные люди от культуры или спорта. В качестве примера собеседники LIGA.net в ОП назвали Сергея Бубку.

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Еще один компромисс, который будет предложен в Париже - муниципальный патруль. Как рассказал LIGA.net один из руководителей ОП, в его состав войдут сотрудники полиции Украины, представители ОБСЕ, а также "народной милиции". На встрече с участниками студенческого Евромайдана президент якобы тоже упоминал об этом патруле. Якобы президент сказал, что "с той стороны" смогут стать членами совместных патрулей только те, кто "не стрелял" и "не убивал".

СЦЕНАРИЙ "НИЧЬЯ"

КОРОТКО. Стороны подпишут рамочный документ без обязательств и сроков. В таком сценарии не будет ни победивших, ни проигравших

Украина, Россия, Германия и Франция ранее согласовали официальное сообщение, которое будет опубликовано по итогам встречи. Сейчас оно, по утверждению главы МИД Украины Вадима Пристайко, "очень осторожное": "Документ не совсем амбициозный. Сейчас он предусматривает фиксацию достижений".

Если в ходе встречи это не изменится и стороны разъедутся с рамочным документом без сроков и конкретных договоренностей - саммит можно считать состоявшимся. Но вряд ли это будет чьей-либо победой или поражением. Хотя в команде президента считают победой даже сам факт встречи Зеленского и Путина.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин сказал LIGA.net, что такой статус-кво по итогам встречи поражением: "Россия обменами и возвращением кораблей увеличила эмоциональные ставки. Теперь любое отсутствие результата будет восприниматься как проблема".

СЦЕНАРИЙ "СТЕНА"

КОРОТКО. Если Путин не пойдет на компромисс - команда Зеленского перестанет предпринимать активные действия, чтобы остановить российско-украинскую войну. Это означает замороженный конфликт. Тема возвращения Донецка и Луганска станет неактуальной на ближайшие годы

"Не увидим готовности России к миру, выполнению минских договоренностей - будем буквально, а не фигурально, строить стену и жить с этим дальше, привлекая опыт Израиля", - заявил Ермак. По его словам, есть "четкий срок", который отводится на попытку найти компромисс. "Если не удастся - будем рассматривать план Б", - заявил он.

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Под "стеной" у Зеленского подразумевают серую зону без домов и жителей, возможно - заминированную. "Стена – это не обязательно фортификационное сооружение. Это могут быть мины и другие военные решения", - заявил нардеп Слуги народа, политсоветник команды президента Никита Потураев в эфире телеканала 1+1.

Лидер фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что стена – это худший сценарий. В интервью LIGA.net он заявил, что "стену Зеленскому никогда не простят".

Сам президент на закрытой встрече с журналистами несколько месяцев назад говорил, что "Стена" - альтернативный план, который введут в действие, если на протяжении года не удастся найти компромисс. В рамках "Стены" Украина не будет отказываться от Донецка и Луганска, но перестанет предпринимать активные действия по Донбассу.

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