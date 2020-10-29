Труханов, Жеваго, Святаш, Гладковский и Поляков. Это далеко не полный список тех, кому помог Конституционный суд своим решением

27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, тем самым фактически "амнистировав" десятки чиновников, которые соврали о своих доходах. Более того, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, судьи КСУ обезопасили самих себя от претензий со стороны антикоррупционных органов. Кого "помиловал" КСУ: LIGA.net собрала восемь примеров.

СПРАВКА. По состоянию на 27 октября, НАБУ расследовало 110 уголовных производств по факту недостоверного декларирования чиновниками. Семи лицам, среди которых трое экс-нардепов, сообщено о подозрении. 34 дела направлены в суд.

Геннадий Труханов

На данный момент Высший антикоррупционный суд рассматривает два дела, связанных с недостоверным декларированием мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первое дело было передано в суд в июне 2019 года и касается вранья Труханова в декларациях за 2015-2016 годы. Мэр Одессы не задекларировал имущество гражданской жены Татьяны Колтуновой, с которой состоял в браке в 1985-1997 годах. При этом, по данным НАБУ, Труханов имел общий быт с Колтуновой и поэтому обязан был декларировать и ее имущество.

Мэр Одессы не внес в декларации имущество на общую сумму 52,2 млн гривень. Имущество в основном принадлежит гражданской жене: квартира в Одессе на 234 кв. м, дача на 560 квадратов, эллинг на 228 кв. м, два паркоместа и нежилое помещение на 271 кв. м.

Второе дело о вранье в декларации за 2017 год передали в суд этим летом. Суть та же: Труханов не указал имущество гражданской жены на сумму 16,3 млн гривень. Хотя, по версии следствия, имел с ней общий быт. Интересно, что в 2000 году у пары родился ребенок, при этом официально брак расторгнут в 1997 году.

Константин Жеваго

Недостоверное декларирование – не единственное дело против бизнесмена Константина Жеваго. В октябре 2019 года Государственное бюро расследований объявило Жеваго в розыск. Следствие считает, что через структуры бизнесмена из его банка Финансы и кредит (ФиК) было выведено около 2,5 млрд грн.

В добавок к этому, НАБУ сообщило бывшему нардепу о подозрении в недекларировании финансовых обязательств. В 2015-2016 годах Жеваго не внес в декларацию более 10 млн грн, а в 2017 году – более 9 млн грн.

Теперь же у Жеваго будет на одну проблему меньше, поскольку дело по ст. 366-1 подлежит закрытию на основании решения КСУ.

Денис Дзензерский

Еще один "пропавший" экс-нардеп, которому сообщили о подозрении за вранье в декларации. По версии НАБУ, Денис Дзензерский в течение 2015-2018 годов не задекларировал финансовые обязательства перед банками на сумму более 4,7 млрд грн. В декабре 2019 года экс-нардеп от Народного фронта был объявлен в розыск.

Совместно с отцом Виктором Дзензерским экс-депутат владеет холдингом МНПК Веста – производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.

Читайте также: Евросоюз считает, что КСУ нарушил условия предоставления безвиза – посол Украины в ЕС

Дмитрий Святаш

Аналогичный кейс и у экс-нардепа Дмитрия Святаша. Следствие установило, что он не указал в декларациях за 2015 и 2016 годы финансовые обязательства в УкрСиббанке на сумму более $1 млн. В октябре 2019 года НАБУ сообщило Святашу о подозрении, а в ноябре экс-нардеп был объявлен в розыск.

В сентябре 2019 года прокуратура сообщила о подозрении Святашу по делу о завладении 1,1 млрд грн УкрСиббанка. По версии следствия, экс-нардеп в течение 2008-2018 годов, по предварительному сговору с должностными лицами группы АИС, завладел 1,1 млрд грн, которые компания получила в кредит от УкрСиббанка.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Игорь Насалик

С ноября прошлого года ВАКС рассматривает дело о недостоверном декларировании экс-министром энергетики Игорем Насаликом. По данным следствия, в 2014 году Насалик получил взаймы $1,249 млн от физического лица, но не отразил эту сумму в ежегодных декларациях за 2015-2018 годы. В связи с этим в июле 2019 года НАБУ сообщило экс-министру о подозрении, а уже через месяц завершило расследование.

Максим Поляков

Экс-нардеп от Народного фронта Максим Поляков известен по "янтарному делу", в котором он проходил вместе с Бориславом Розенблатом. В начале 2018 года следствие завершило расследование этого дела, согласно которому Поляков и Розенблат подозреваются в получении взяток и организации схемы добычи янтаря.

В декабре 2019 года Полякову сообщили о подозрении в злоупотреблениях положением во время получения компенсаций за аренду жилья и недостоверном декларировании.

Читайте также: Экс-генпрокурор Рябошапка советует Венедиктовой открыть дело против КСУ

Следствием установлено, что Поляков с конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве. Несмотря на это он продолжал получать компенсацию за якобы выплачиваемую стоимость аренды номера в гостинице Киев. Таким образом экс-нардеп незаконно получил 367 000 грн выплат.

Кроме того, в электронной декларации за 2016 год Поляков сознательно не указал фактическую покупку вышеуказанной квартиры, стоимость которой составляет около 10,91 млн грн (недвижимость зарегистрирована на близкого родственника), и дорогостоящих предметов быта. А в декларации за 2017 год он не указал 5,24 млн грн доходов и 5,19 млн грн расходов в связи с приобретением квартиры.

Павел Букин

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении Павлу Букину, который в 2018-2019 годах занимал должность гендиректора Укроборонпрома. По информации НАБУ, в 2016 году чиновник не задекларировал доходы, недвижимость (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобиль Range Rover на 10 млн грн, которым владеет его гражданская жена.

Букин известен благодаря расследованию программы Наші гроші о коррупции в оборонной сфере. В 2017 году "группировка Жукова-Гладковского" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский.

Кстати, сейчас ВАКС рассматривает дело Гладковского и ему, среди прочего, инкриминируют и недостоверное декларирование. По версии следствия, Гладковский не задекларировал доходы супруги от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму $164 500.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Судьи КСУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции считает решение КСУ нелегитимным, поскольку у целого ряда судей был реальный конфликт интересов при рассмотрении этого дела. У судей Сергея Головатого и Ирины Завгородней НАПК ранее обнаружило нарушения в декларациях. Также агентство писало о нарушениях судьи Игоря Слиденко и главы КСУ Александра Тупицкого. Позже журналисты "Схем" нашли у Тупицкого незадекларированный участок в Крыму.

По словам главы НАПК Александра Новикова, представление нардепов поступило в КСУ на следующий день после того, как судьи Слиденко и Владимир Мойсик получили вызов в НАПК о вручении административных протоколов за непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Поэтому своим решением КСУ обезопасил и себя от претензий антикоррупционных органов.

Кроме этого, КСУ избавил от проблем:

Экс-глава Запорожской ОГА Константин Брыль Экс-нардеп от БПП Дмитрий Белоцерковец Экс-прокурор департамента экономических преступлений Генпрокуратуры Дмитрий Сус Депутат Киевсовета Сергей Крымчак Экс-судья Высшего административного суда Олег Голяшкин Экс-директор Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив Экс-нардеп от Радикальной партии Сергей Скуратовский

Читайте также: КСУ рушит антикоррупционную реформу и ему за это ничего не будет. Объясняем почему

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.