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Цена победы. У кого Зеленский взял деньги перед вторым туром

Цена победы. У кого Зеленский взял деньги перед вторым туром - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

После первого тура, кампанию Зеленского "дофинансировали" на 51 млн грн. Кто давал деньги, и на что их потратили. Данные ЦИК

В начале мая Центризбирком обнародовал окончательные отчеты избирательных фондов кандидатов в президенты Украины. LIGA.net изучила данные и выяснила, чьи деньги помогли Владимиру Зеленскому победить во втором туре и стать шестым президентом страны.

Победа Зеленскому, в первом туре (он набрал 30,24%), официально стоила 105 млн грн. Это был шестой по размеру избирательный фонд, наибольший был у Петра Порошенко - 416 млн грн. Зеленский и его команда очень эффективно провели кампанию: каждый голос "За" обошелся им всего в 16,5 грн. Для сравнения, Порошенко потратил на каждый бюллетень поддержки 137,3 грн, а самый неэффективным кандидатом оказался Сергей Тарута - 5 162,2 грн.

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Донор Сумма
Партия Слуга народа 50 165 217
Козаченко Тетяна Борисівна 300 000
Ребій Євгенія Олександрівна Вернули 148 500
Вербіцкий Микола Павлович Вернули 148 000
Глодов'юк Володимир Дмитрович Вернули 148 000
Глодов'юк Володимир Володимирович Вернули 148 000
Галущенко Руслан Михайлович Вернули 148 000
Голубка Іван Михайлович 10 000
Підлужна Анна Григорівна Вернули 850
Кібзун Віталій Вікторович 500

Согласно финальному отчету ЦИК, деньги до первого тура давали: три юрлица (суммарно 7,1 млн грн), сам Зеленский (11,6 млн грн), партия Слуга народа (15,7 млн грн) и 208 физических лиц (70,7 млн грн). Тогда журналист и сооснователь ГО Наші гроші Юрий Николов нашел среди доноров людей из окружения бывшего главы Администрации президента Сергея Левочкина и его зама Андрея Портнова, а также бизнесмена Павла Фукса.

Ко второму туру Зеленский привлек еще 51,2 млн грн. Кто успел вложиться в кампанию явного фаворита между турами?   

Без сенсаций: 97% средств внесла партия, оставшиеся 1,5 млн грн - девять физических лиц (в таблице выше). Среди доноров Зеленского нет известных людей. К тому же шестерым из них вернули деньги как непотраченные.

На что потратили деньги

За время подготовки ко второму туру голосования, штаб Зеленского потратил на 6 млн грн больше, чем привлек - 57 млн против 51 млн. Эту часть денег взяли с непотраченных денег в первом туре.

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Самая большая статья расходов, во время подготовки ко второму туру - оплата рекламы на телевидении (75%). Еще 10% - распространение агитматериалов и проведение митингов, а 9% - наружная реклама.

Главный бенефициар расходов, на протяжении трех недель, до второго тура, телеканал Украина, получил 16,6 млн грн. На втором месте ТОВ Концепт медиа - компания, которая занималась размещением рекламы, получила 5,4 млн грн. Немногим меньше заработал телеканал 1+1 (5,38 млн грн).

За аренду Олимпийского стадиона, на котором проходили дебаты кандидатов, штаб Зеленского заплатил 1,7 млн грн.

Суммарно, за всю кампанию, избирательный штаб официально потратил 156,4 млн грн. 80% всех денег получили 10 компаний. На первом месте - вышеупомянутая Концепт медиа, занимающаяся размещением наружной рекламой (22,5 млн грн). Второе место занимает телеканал ICTV (19 млн грн), а третье - телеканал СТБ (17,1 млн грн).

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Сколько, именно, потратил штаб Зеленского на рекламу в социальных сетях, достоверно неизвестно. В отчете ЦИК такого типа расходов нет. В интервью LIGA.Tech Михаил Федоров, куратор диджитал-кампании Зеленского и директор диджитал-агентства SMMStudio, заявлял о суммарном бюджете на кампанию в соцсетях в $250-270 000. В официальном отчете о расходах штаба Зеленского транзакций с компанией SMMStudio нет.

Задекларированные в избирательных фондах средства, чаще всего, не включают все 100% расходов на кампанию. После первого тура LIGA.net опросила четверых политтехнологов, чтобы узнать "черные" кассы штабов. Никто из опрошенных не называет точных цифр и не готов публично давать комментарии. По их приблизительным оценкам, кампания Зеленского обошлась около $20 млн.

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