Цена победы. У кого Зеленский взял деньги перед вторым туром

В начале мая Центризбирком обнародовал окончательные отчеты избирательных фондов кандидатов в президенты Украины. LIGA.net изучила данные и выяснила, чьи деньги помогли Владимиру Зеленскому победить во втором туре и стать шестым президентом страны.
Победа Зеленскому, в первом туре (он набрал 30,24%), официально стоила 105 млн грн. Это был шестой по размеру избирательный фонд, наибольший был у Петра Порошенко - 416 млн грн. Зеленский и его команда очень эффективно провели кампанию: каждый голос "За" обошелся им всего в 16,5 грн. Для сравнения, Порошенко потратил на каждый бюллетень поддержки 137,3 грн, а самый неэффективным кандидатом оказался Сергей Тарута - 5 162,2 грн.
|Донор
|Сумма
|Партия Слуга народа
|50 165 217
|Козаченко Тетяна Борисівна
|300 000
|Ребій Євгенія Олександрівна Вернули
|148 500
|Вербіцкий Микола Павлович Вернули
|148 000
|Глодов'юк Володимир Дмитрович Вернули
|148 000
|Глодов'юк Володимир Володимирович Вернули
|148 000
|Галущенко Руслан Михайлович Вернули
|148 000
|Голубка Іван Михайлович
|10 000
|Підлужна Анна Григорівна Вернули
|850
|Кібзун Віталій Вікторович
|500
Согласно финальному отчету ЦИК, деньги до первого тура давали: три юрлица (суммарно 7,1 млн грн), сам Зеленский (11,6 млн грн), партия Слуга народа (15,7 млн грн) и 208 физических лиц (70,7 млн грн). Тогда журналист и сооснователь ГО Наші гроші Юрий Николов нашел среди доноров людей из окружения бывшего главы Администрации президента Сергея Левочкина и его зама Андрея Портнова, а также бизнесмена Павла Фукса.
Ко второму туру Зеленский привлек еще 51,2 млн грн. Кто успел вложиться в кампанию явного фаворита между турами?
Без сенсаций: 97% средств внесла партия, оставшиеся 1,5 млн грн - девять физических лиц (в таблице выше). Среди доноров Зеленского нет известных людей. К тому же шестерым из них вернули деньги как непотраченные.
За время подготовки ко второму туру голосования, штаб Зеленского потратил на 6 млн грн больше, чем привлек - 57 млн против 51 млн. Эту часть денег взяли с непотраченных денег в первом туре.
Самая большая статья расходов, во время подготовки ко второму туру - оплата рекламы на телевидении (75%). Еще 10% - распространение агитматериалов и проведение митингов, а 9% - наружная реклама.
Главный бенефициар расходов, на протяжении трех недель, до второго тура, телеканал Украина, получил 16,6 млн грн. На втором месте ТОВ Концепт медиа - компания, которая занималась размещением рекламы, получила 5,4 млн грн. Немногим меньше заработал телеканал 1+1 (5,38 млн грн).
За аренду Олимпийского стадиона, на котором проходили дебаты кандидатов, штаб Зеленского заплатил 1,7 млн грн.
Суммарно, за всю кампанию, избирательный штаб официально потратил 156,4 млн грн. 80% всех денег получили 10 компаний. На первом месте - вышеупомянутая Концепт медиа, занимающаяся размещением наружной рекламой (22,5 млн грн). Второе место занимает телеканал ICTV (19 млн грн), а третье - телеканал СТБ (17,1 млн грн).
Сколько, именно, потратил штаб Зеленского на рекламу в социальных сетях, достоверно неизвестно. В отчете ЦИК такого типа расходов нет. В интервью LIGA.Tech Михаил Федоров, куратор диджитал-кампании Зеленского и директор диджитал-агентства SMMStudio, заявлял о суммарном бюджете на кампанию в соцсетях в $250-270 000. В официальном отчете о расходах штаба Зеленского транзакций с компанией SMMStudio нет.
Задекларированные в избирательных фондах средства, чаще всего, не включают все 100% расходов на кампанию. После первого тура LIGA.net опросила четверых политтехнологов, чтобы узнать "черные" кассы штабов. Никто из опрошенных не называет точных цифр и не готов публично давать комментарии. По их приблизительным оценкам, кампания Зеленского обошлась около $20 млн.
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