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Дайджест | Цена войны для россиян и позорная терпимость Меркель к Путину. Обзор западных медиа

Цей матеріал також доступний українською
Цена войны для россиян и позорная терпимость Меркель к Путину. Обзор западных медиа - Фото
Ангела Меркель и Владимир Путин (фото: EPA)
28.03.2022, 17:00

Обзор топовых западных СМИ: Германии придется переосмыслить "позорное наследие" терпимости Меркель к России; чем россияне заплатят за войну

Почему экс-канцлер Германии Ангела Меркель так долго терпеливо относилась к российскому диктатору Владимиру Путину – и какие у этого последствия; как санкции вынуждают россиян бежать за гречкой; чем отличаются российский и украинский нарративы о Второй мировой.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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Der Spiegel: Наследие Меркель по России бросает тень на ее партию

Меркель всегда любила русский язык и специально учила его, чтобы общаться с советскими солдатами во время оккупации Восточной Германии. Ее любимое русское слово – "терпение", пишет Der Spiegel.

Это слово прекрасно характеризует ее отношения с Владимиром Путиным в течение 16 лет ее карьеры в должности канцлера ФРГ. 

Война в Украине теперь требует от немцев переосмыслить наследие Меркель на российском направлении. Почему, например, экс-канцлер не способствовала сближению Украины с Евросоюзом, чтобы уберечь ее от путинской агрессии? И почему Меркель позволила Германии быть столь зависимой от российских энергоносителей? 

Цена войны для россиян и позорная терпимость Меркель к Путину. Обзор западных медиа

Довольно жалко выглядят такие вопросы сейчас, когда трагедия уже произошла, но понять, что привело к ней — необходимо. 

Обычно социал-демократов обвиняли в чрезмерном потакании России, но и христианские демократы никогда далеко от них не отступали. Лишь немногие из них решились критиковать Меркель за ее ошибки. 

Более того, Запад прислушивался к Меркель, учитывая ее глубокое знание внутренних процессов в России, ментальности и Путина лично. В любых кризисных ситуациях именно ее просили говорить с диктатором. 

Начиная с убийства оппозиционной журналистки Анны Политковской в 2006 году и войны с Грузией в 2008-м было ясно, с каким режимом сосуществует Европа. Это не остановило политику "умиротворения" со стороны Меркель: на саммите НАТО в Бухаресте она высказалась категорически против принятия в ряды Альянса Украины и Грузии.

После захвата Крыма и начала войны на Донбассе Меркель позвонила Путину и сказала: это "неприемлемо" и "нарушает международное право". Потом ввела несколько санкций, и на этом – все. 

И это несмотря на постоянные кибератаки против Германии со стороны российских спецслужб, волн дезинформации и убийств противников режима в ФРГ. Более того, она даже называла Северный поток-2 "дьявольским проектом", но ничего не сделала, чтобы его остановить. 

The Economist: Российские потребители уже чувствуют цену войны

Еще в декабре, до масштабной войны, Путин называл инфляцию главной проблемой России. Сегодня главная проблема — это вторжение в Украину и гибель тысяч солдат. И война разогнала инфляцию до уровня, которого русские не видели с 1998 года, пишет The Economist.

23 марта правительство РФ объявило, что за последнюю неделю потребительские цены выросли на 1,9%. С начала войны они росли соответственно на 2,1% и 2,2% еженедельно. В целом это разогнало инфляцию за 21 день войны до 6,4% (0,8% – до войны). 

Цены на отопление и бензин пока держатся. Если бы они росли синхронно с топливом на мировых рынках, инфляция была бы еще выше.

Цена войны для россиян и позорная терпимость Меркель к Путину. Обзор западных медиа

Стремительный спрос и сокращение предложения сыграли свою роль. Когда началась война, испуганные россияне запасались основными продуктами питания – сахаром, мукой и гречкой.

По оценкам исследовательской фирмы NielsenIQ, с 21 февраля по 6 марта розничные продажи этих товаров выросли на 46% по сравнению с прошлым годом. Такие панические закупки, спровоцированные вирусными фотографиями покупателей, которые дерутся за продукты, привели к дефициту "социально важных товаров".

Пока западные санкции в силе, у России будут возникать постоянные трудности с заграничными товарами. Даже то, что можно закупить за границей, стало втрое дороже из-за падения рубля. С начала войны официальная статистика свидетельствует, что цены на смартфоны подскочили на 18%, на иномарки — на 27%, а на телевизоры — на 33%. 

Только по официальным данным российского Центробанка, ВВП России в 2022 году сократится как минимум на 8%, а инфляция достигнет 20%. 

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Foreign Policy: Украина и Россия воюют за наследие Второй мировой

Украина и РФ сейчас воюют не только на физическом поле боя, они также борются за наследие Второй мировой. Там, где для России упоминания о "великой отечественной" превратились в оправдание агрессии, Украина пытается сохранить миф о сопротивлении более мощному противнику и создать новую национальную идею, пишет The Foreign Policy.

Владимир Путин постоянно проводит параллели с прошлым. Перед объявлением войны 24 февраля российский диктатор говорил о "фундаментальных угрозах" со стороны Запада, называл Россию "защитником меньшинств" и пытался утверждать, что "России не оставили выбора, хотя она пыталась избежать войны".

Цена войны для россиян и позорная терпимость Меркель к Путину. Обзор западных медиа

Российский режим создавал из "Великой Отечественной войны" большой миф, в котором тогдашний СССР – "рыцарь в белом". Украинцы и все остальные меньшинства Советского Союза постепенно исчезали из мифа, а красная армия превращалась в кристально чистую структуру. Расстрелы поляков в Катыни и массовые изнасилования женщин красноармейцами на занятых территориях исчезали из учебников истории. Сомневаться в эффективности красной армии и необходимости катастрофических потерь запрещено законами. 

По утверждениям Путина, Россия сейчас — единственное "антифашистское" государство, а мир "не замечает роста неонацистских настроений в Украине". Для России война в Украине — продолжение "великой отечественной" и ее воспроизведение. 

В Украине же восприятие совсем другое: это освобождение от российского нарратива. Декоммунизация продолжается, коммунистические символы запрещены. Память о Второй мировой больше сосредоточена на евроцентрических ценностях, однако большинство все равно считает эту память тем, что нужно забыть. 

Сейчас Вторая мировая снова в украинском дискурсе. Аллюзий много: "пережили ту войну, переживем и эту"; единство перед лицом врага, являющегося абсолютным злом; сравнение Путина с Гитлером. 

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Цена войны для россиян и позорная терпимость Меркель к Путину. Обзор западных медиа

спецкореспондент LIGA.net
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