"Цистерны с боевыми токсинами". Зачем РФ запустила фейк о химическом оружии на Донбассе

Россия обвинила Украину в подготовке атаки оружием массового поражения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии под председательством лично Владимира Путина заявил, что "частные военные кампании США" готовят провокации с использованием химического оружия возле города Авдеевка на Донбассе.

Слова Шойгу были подхвачены российскими пропагандистами, один за другим транслирующих в эфирах мифические "планы химических атак" и провокаций со стороны "американских наемников".

Для чего РФ обвиняет Украину в нарушении международного запрета на оружие массового уничтожения и как далеко может зайти Кремль в погоне за призрачной "химической угрозой" – разбор LIGA.net.

СКЛАДЫ В БАЛАКЛИИ И ЦИСТЕРНЫ В АВДЕЕВКЕ:

хронология информатаки

Через три дня после заявления Шойгу о химическом оружии под Авдеевкой главарь боевиков в оккупированном Донецке Пушилин рассказывал российским СМИ о еще одном месте, куда американцы якобы привезли "немаркированные цистерны с химикатами" – Лиман.

Дальше весь январь российские СМИ активно мусолили тему химической атаки на Донбассе. На эфиры к пропагандистам Скабеевой, Соловьеву и другим активно приходили так называемые "разведчики" террористических организаций ЛНР/ДНР, которые рассказали о "запланированных Украиной вместе с США провокациях".

В частности, что "химическое оружие" хранится на армейских складах в Балаклее (Харьковская область), Лимане и Приазовском (Донецкая область). А непосредственное применение неназванного боевого токсина, "вызывающего ботулизм" у жертв, запланировано в районе Авдеевки.

26 января в эфире росТВ Пушилин сделал новый вброс – что Украина со дня на день готовит "демонстрационные химические атаки" вдоль линии столкновения "по образцу тех, что были организованы боевиками в Сирии".

СПРАВКА. Международное сообщество возлагает ответственность за применение Международное сообщество возлагает ответственность за применение химического оружия в Сирии на РФ и его союзника Башара аль-Асада . В настоящее время Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжает расследование данных инцидентов.

Подобные фейки о "химическом оружии" РФ забрасывает в адрес Украины не впервые, говорит LIGA.net заместитель главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Похожие заявления звучали в 2016 и 2018 годах. Но сегодня масштаб информатаки и его обстоятельства – особенные.

"Атака происходит в условиях наращивания группировки российских сил на границах Украины и значительного международного напряжения, – напоминает она. – К тому же, активизация разговоров о "химическом оружии" происходит синхронно с переговорным процессом. Например, заявления Пушилина звучали как раз в день встречи советников "нормандского формата" в Париже 26 января".

ПРОВОКАЦИЯ И АГРЕССИЯ. ЧЕГО ХОЧЕТ КРЕМЛЬ

Фейк о "химическом оружии" соответствует общей информационной стратегии Кремля, считает военный аналитик Тарас Чмут.

"В Украине и в помине нет химического оружия. Более того, даже никогда не поднимался вопрос о его использовании или производстве. Но Россия продуцирует самую абсурдную ложь по меньшей мере с 2014 года, так что ничего удивительного", – объясняет Чмут LIGA.net

Он уверен: главная задача фейка – поддержка главных пропагандистских нарративов РФ: "Заявления вписываются в картину ежедневной лжи РФ. Их цель – формирование в мире сомнений в том, что происходит на востоке Украины, и навязывание собственной повестки дня".

То, что первоисточник заявлений о размещении химического оружия в Украине — высшие должностные лица РФ, должно добавлять им вес.

"Сам факт того, что эти обвинения первым озвучил министр обороны России Сергей Шойгу, заставляют отнестись к ним всерьез", – говорит LIGA.net Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Безуглая считает, что РФ, запустив фейк, преследует следующие цели:

искусственно обострить ситуацию вокруг Украины и подготовить оправдание для расширения агрессии против Украины;

дестабилизировать ситуацию в зоне ООС;

дискредитировать Украину и США на международной арене, используя чувствительный вопрос оружия массового поражения.

Полностью реализовать этот сценарий против Украины Россия не сможет, максимум ее возможностей — подготовить почву для дальнейших провокаций.

"Это одна из наиболее вероятных целей РФ. Доказать что-либо в отношении Украины они не смогут. Но РФ может надеяться посеять сомнения в Украине и перевести ее в состояние международной парии", – добавил Мельник.

ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА:

как противодействовать российской атаке

Сейчас реакция Украины на российские обвинения довольно ограничена — с опровержениями выступили спикеры Минобороны и МИД.

Заявления о химическом оружии могут свидетельствовать о подготовке масштабной провокации против Украины и даже о планах расширения агрессии.

"Если Россия захочет, она найдет какую-либо формальную причину, как подать своим гражданам и мировому сообществу необходимость нового этапа вторжения в Украину", – убеждает Чмут.

Безуглая отмечает, что оптимальной реакцией на подобный кризис является собственная информационная кампания на международном уровне.

"Важно опровергать на международном уровне российскую дезинформацию, – говорит Безуглая. – При необходимости можно пригласить в Украину представителей Организации по запрещению химического оружия для проверки заявленных Кремлем обвинений и публично обнародовать его результаты".

Международный запрет на разработку, производство и применение химического оружия регулируется соответствующей Конвенцией ООН от 1968 года. Украина присоединилась к конвенции еще в 1993 году.

В случае проверки ОЗХО у России просто не останется никаких аргументов для дальнейших обвинений Украины, отмечает Мельник.

"РФ не сможет даже заявить, что, мол, Украина "спрятала" оружие от проверки, – уверен он. – Ведь после хранения химического оружия остаются следы, и эксперты организации могут легко их выявить. Когда этого не произойдет, все российские обвинения будут опровергнуты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Царство лжи. Как Россия врет о ситуации в мире, пока россияне выбирают "загнивающий Запад"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.