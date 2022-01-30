"Цистерны с боевыми токсинами". Зачем РФ запустила фейк о химическом оружии на Донбассе

Россия обвинила Украину в подготовке атаки оружием массового поражения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии под председательством лично Владимира Путина заявил, что "частные военные кампании США" готовят провокации с использованием химического оружия возле города Авдеевка на Донбассе.
Слова Шойгу были подхвачены российскими пропагандистами, один за другим транслирующих в эфирах мифические "планы химических атак" и провокаций со стороны "американских наемников".
Для чего РФ обвиняет Украину в нарушении международного запрета на оружие массового уничтожения и как далеко может зайти Кремль в погоне за призрачной "химической угрозой" – разбор LIGA.net.
СКЛАДЫ В БАЛАКЛИИ И ЦИСТЕРНЫ В АВДЕЕВКЕ:
хронология информатаки
Через три дня после заявления Шойгу о химическом оружии под Авдеевкой главарь боевиков в оккупированном Донецке Пушилин рассказывал российским СМИ о еще одном месте, куда американцы якобы привезли "немаркированные цистерны с химикатами" – Лиман.
Дальше весь январь российские СМИ активно мусолили тему химической атаки на Донбассе. На эфиры к пропагандистам Скабеевой, Соловьеву и другим активно приходили так называемые "разведчики" террористических организаций ЛНР/ДНР, которые рассказали о "запланированных Украиной вместе с США провокациях".
В частности, что "химическое оружие" хранится на армейских складах в Балаклее (Харьковская область), Лимане и Приазовском (Донецкая область). А непосредственное применение неназванного боевого токсина, "вызывающего ботулизм" у жертв, запланировано в районе Авдеевки.
26 января в эфире росТВ Пушилин сделал новый вброс – что Украина со дня на день готовит "демонстрационные химические атаки" вдоль линии столкновения "по образцу тех, что были организованы боевиками в Сирии".
Подобные фейки о "химическом оружии" РФ забрасывает в адрес Украины не впервые, говорит LIGA.net заместитель главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Похожие заявления звучали в 2016 и 2018 годах. Но сегодня масштаб информатаки и его обстоятельства – особенные.
"Атака происходит в условиях наращивания группировки российских сил на границах Украины и значительного международного напряжения, – напоминает она. – К тому же, активизация разговоров о "химическом оружии" происходит синхронно с переговорным процессом. Например, заявления Пушилина звучали как раз в день встречи советников "нормандского формата" в Париже 26 января".
ПРОВОКАЦИЯ И АГРЕССИЯ. ЧЕГО ХОЧЕТ КРЕМЛЬ
Фейк о "химическом оружии" соответствует общей информационной стратегии Кремля, считает военный аналитик Тарас Чмут.
Он уверен: главная задача фейка – поддержка главных пропагандистских нарративов РФ: "Заявления вписываются в картину ежедневной лжи РФ. Их цель – формирование в мире сомнений в том, что происходит на востоке Украины, и навязывание собственной повестки дня".
То, что первоисточник заявлений о размещении химического оружия в Украине — высшие должностные лица РФ, должно добавлять им вес.
"Сам факт того, что эти обвинения первым озвучил министр обороны России Сергей Шойгу, заставляют отнестись к ним всерьез", – говорит LIGA.net Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.
Безуглая считает, что РФ, запустив фейк, преследует следующие цели:
Полностью реализовать этот сценарий против Украины Россия не сможет, максимум ее возможностей — подготовить почву для дальнейших провокаций.
"Это одна из наиболее вероятных целей РФ. Доказать что-либо в отношении Украины они не смогут. Но РФ может надеяться посеять сомнения в Украине и перевести ее в состояние международной парии", – добавил Мельник.
ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА:
как противодействовать российской атаке
Сейчас реакция Украины на российские обвинения довольно ограничена — с опровержениями выступили спикеры Минобороны и МИД.
Заявления о химическом оружии могут свидетельствовать о подготовке масштабной провокации против Украины и даже о планах расширения агрессии.
Безуглая отмечает, что оптимальной реакцией на подобный кризис является собственная информационная кампания на международном уровне.
"Важно опровергать на международном уровне российскую дезинформацию, – говорит Безуглая. – При необходимости можно пригласить в Украину представителей Организации по запрещению химического оружия для проверки заявленных Кремлем обвинений и публично обнародовать его результаты".
В случае проверки ОЗХО у России просто не останется никаких аргументов для дальнейших обвинений Украины, отмечает Мельник.
"РФ не сможет даже заявить, что, мол, Украина "спрятала" оружие от проверки, – уверен он. – Ведь после хранения химического оружия остаются следы, и эксперты организации могут легко их выявить. Когда этого не произойдет, все российские обвинения будут опровергнуты".
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