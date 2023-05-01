"Это будет самый сложный кейс", – признается собеседник LIGA.net в Министерстве культуры. Речь о Почаевской лавре в Тернопольской области, которую государство вслед за Киево-Печерской лаврой хочет отобрать у УПЦ МП.

Но в отличие от киевской святыни – в отношении Почаевской лавры однозначного решения у власти нет. Все дело – в договоре, подписанном еще во времена премьерства беглеца Виктора Януковича.

Еще больше вопросов перед властью появится после "выселения" УПЦ МП, ведь на Почаевскую лавру претендует не только ПЦУ, но и УГКЦ. "Между ними есть определенное напряжение", – констатирует LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа.

Как власть будет возвращать Почаевскую лавру, кто станет следующим хозяином и как в Тернопольской области появилась "цитадель русского мира": LIGA.net разбиралась с историками, представителями власти и церквей.

"ОЧЕНЬ ХРЕНОВЫЙ ДОГОВОР"

"Путин – наш правитель... Ему Бог дал право (бомбить Украину. – Ред.). Бог такие стрелы (ракеты. – Ред.) может посылать из-за беззакония", – такие мысли высказала на камеру hromadske одна из прихожанок Почаевской лавры.

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Наместник лавры митрополит Владимир заявил, что сюжет заказной. Хотя министр культуры Александр Ткаченко в интервью LIGA.net прямо называл лавру "ячейкой русского мира". "Откуда появилось немало жителей Почаева в последние годы? Там сознательно строился stronghold (цитадель. – Ред.) "русского мира" на западе Украины", – говорит министр.

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Такого же мнения – группа из 35 нардепов, предлагающих начать безотлагательную проверку соблюдения условий договора о безвозмездном пользовании комплексом, а в случае нарушений – расторгнуть его.

СПРАВКА. В 2003 году правительство Януковича исключило Почаевскую лавру из состава государственного заповедника. Речь об Успенском и Троицком соборах, монастырских кельях, архиерейском доме, колокольне и надвратном корпусе. Это решение было отменено только в 2018 году. В том же 2003 году между Госстроем и Почаевской лаврой заключен договор о безвозмездном пользовании лаврой до 1 января 2052 года.

Минкульт решил не ожидать решения парламента и создал комиссию, которая должна проверить использование сооружений лавры и финансовую отчетность.

"Будет применена примерно та же юридическая стратегия, как по Киево-Печерской лавре", – сообщил LIGA.net собеседник в правительстве.

В 2013 году правительство беглеца Николая Азарова передало УПЦ МП в безвозмездное пользование 79 объектов Киево-Печерской лавры. Межведомственная рабочая группа (образовавшаяся во исполнение решения СНБО в декабре 2022 года) установила многочисленные нарушения договора. Он разорван, сейчас комиссия Минкульта проверяет каждый корпус и опечатывает.

И даже если Минкульт установит нарушения на территории Почаева – это не основание для расторжения договора, объясняет LIGA.net председатель комитета Совета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев (СН).

"Там очень хреновый договор, – признается он. – В случае с Киево-Печерской лаврой договор можно было расторгнуть. А в договоре [по Почаевской лавре] вообще нет оснований для расторжения".

По словам Потураева, правительственные юристы работают с договором и ищут решение. Это подтвердил LIGA.net и Ткаченко.

В УПЦ МП ждут документальное обоснование работы комиссии Минкульта. "Пока кроме популистских заявлений и безосновательных обвинений, мы ничего не видели", – сообщил LIGA.net руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент.

Поэтому в кабинетах власти не исключают и политического сценария разрешения ситуации вокруг Почаевской лавры.

"Но исключительно политическое решение нам не выгодно, – объясняет LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа. – Потому что они [УПЦ МП] пойдут обжаловать в международные судебные инстанции. Поэтому нам есть смысл дождаться решений украинских судов, чтобы иметь все аргументы".

Потураев уверяет, что с возвращением Почаева не будут спешить.

"Дедлайн мы не ставим, нам главное ее вернуть. Но так, чтобы на следующий день не потерять", – говорит Потураев.

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КОМУ ОТДАТЬ ЛАВРУ

При возвращении Почаевской лавры государство столкнется с новой проблемой: какой конфессии отдать в пользование комплекс сооружений.

Сегодня публичные исторические "претензии" на Почаевскую лавру выразили Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

"Позиция нашей церкви базируется на исторических источниках, что в Почаевской лавре молились греко-католики, – говорит LIGA.net руководитель департамента коммуникаций УГКЦ Игорь Яцив. – Греко-католики были насильственно изгнаны со всей левобережной части Украины при царской России. Почаевскую оставляли добровольно".

СПРАВКА. Яцив говорит о периоде 1712-1831, когда Почаевский монастырь принадлежал к греко-католическому монашескому ордену Святого Василия. В 1712-м после поражения Петра Первого в Прутском походе православные монахи монастыря приняли юрисдикцию униатской церкви, рассказывает LIGA.net историк Александр Булыга. В униатский период, по его словам, монастырь активно перестраивался при поддержке польского магната Николая Потоцкого. В частности, был построен главный храм – Свято-Успенский. В 1831 году, когда Волынь уже 38 лет находилась в составе Российской империи, Почаевский монастырь снова отдали православным, поскольку часть монахов поддержала польское Ноябрьское восстание. Всех монахов (кроме одного) выселили. "Российская власть репрессировала монахов, часть выслали, часть заключили в тюрьму, – объясняет LIGA.net Владимир Мороз, научный сотрудник Института истории церкви Украинского католического университета. – Туда завезли отнюдь не украинцев. Туда завезли российских монахов, в частности, из Курской епархии. Они русифицировали Волынь, отрицали само существование украинского народа". Украинский историк Михаил Костомаров, бывавший в монастыре в середине 19 века, писал, что "настоятель – малоросс", а подавляющее большинство монахов было из "великорусских губерний", то есть русскими.

"Монахи-василиане говорят о готовности жить там (в Почаевской лавре. – Ред.) полноценной монашеской жизнью, как это было когда-то", – добавляет Яцив.

Представитель УПЦ МП митрополит Климент уверяет LIGA.net, что греко-католический орден был в Почаеве "давным-давно и только 100 лет, а лавра существует 950 лет – и она всегда была православна".

Слова Климента о 950-летней истории монастыря базируются исключительно на легенде, что якобы его основали в 1240 году, объясняет LIGA.net историк Мороз. На самом же деле Почаевский монастырь был основан шляхтянкой Анной Гостской в 1597 году как православный.

Что касается православия, то, подавляющее количество времени монастырь был под православной юрисдикцией: как Константинополя, так и Москвы.

СПРАВКА. Настоящий "русский мир" в Почаевскую лавру пришел в начале 20 века, когда в монастыре функционировал ультраправый монархический "Союз русского народа". Организация поддерживала триаду "православие, народность, самодержавие". "Этот "Союз" агитировал, что нет украинцев, а есть единственный православный русский народ. И это все вбивалось в головы тысячам людей, которые приходили в Почаевский монастырь", – объясняет Булыга.

На исторической связи лавры с православием настаивают и в ПЦУ.

"И сегодня, и в советский период, и когда Галичина была под Польшей – все эти времена лавра всегда воспринималась как православная святыня", – говорит LIGA.net митрополит Тернопольский и Кременецкий ПЦУ Нестор, которого синод назначил священноархимандритом Почаевской лавры.

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По его мнению, предполагаемая передача Почаевской лавры греко-католикам "не получит поддержки у местных людей и будет очень сомнительным шагом".

"Не уверен, что греко-католическая церковь долго сможет искусственно возить из Галичины паломников, если не будет поддержки на месте", – считает митрополит ПЦУ Нестор.

Между ПЦУ и УГКЦ есть определенное напряжение, признается один из руководителей Слуги народа: "Есть опасения, что отдать ее УГКЦ – значит "разделить" страну на две религиозные части. Будет западная униатская часть с Почаевской лаврой и будет восточная часть с Киево-Печерской лаврой".

Пока у государства нет решения о будущем Почаевской лавры после УПЦ МП. "Мы об этом еще не думали, – сообщил LIGA.net Ткаченко. – Давайте сначала решим вопрос с собственностью. В дальнейшем должны приниматься взвешенные решения, как там могут происходить служение: будь то аренда или временные соглашения".

Официальная позиция власти: постройки Почаевской лавры должны быть возвращены государству, ведь это национальный заповедник, объясняет Потураев. Будут ли там монастыри – это уже "вопрос второй стадии".

"Может быть служение разных церквей. Монополизация таких святынь исключена", – добавляет народный депутат.

В ПЦУ с таким сценарием, похоже, не очень согласны.

"Если говорить о совместной жизни двух монастырей.., то Почаевская лавра для этого не лучшее место, – считает митрополит ПЦУ Нестор. – Я бы не рисковал бросать яблоко раздора между церквями в виде совместного пользования лаврой, это приведет только к углублению конфликтов".

В свою очередь в УГКЦ рассчитывают на "молитвенное и физическое присутствие" в Почаевской лавре "на постоянной основе, как это происходило в отношении УПЦ МП, – на основании договоров", говорит Яцив.

Что касается вероятного разделения лавры между конфессиями, то, поскольку нет четкой позиции государства, не стоит "делить шкуру неубитого медведя".

"Мы просто засвидетельствовали свое право там быть, чтобы потом не получилось, что мы молчали и потому нам ничего [не дали]", – объясняет Яцив.

В то же время, он уверяет: если государство не примет положительное для УГКЦ решение – "крестовые походы" никто организовывать не будет.

Третий вариант предлагает УПЦ МП – ничего не менять. "У греко-католиков есть Уневская лавра во Львовской области. Им что мало? – говорит митрополит Климент. – У ПЦУ вообще монахов нет. Это безосновательно".

События вокруг Почаева направлены на разрушение монополии, убежден Мороз: "Мы видим, что вышло, когда многие годы строили определенную привилегированность, а затем отдельные епископы перешли на сторону агрессора".

"Мы должны понимать, что как в государстве существуют разные люди и сообщества, так и в религиозной сфере есть разные взгляды, – говорит Мороз. – Но они не противоположны. И то, что кто-то добивается признания своего права служить в том же Почаеве, не следует воспринимать как действия в ущерб другому".

Что касается судьбы проживающих в Почаевской лавре монахов УПЦ МП, то в ПЦУ уверяют: никто не будет выгонять тех, кто готов "отказаться от концепции "русского мира" и связей их церкви с Россией".

"В 1712 году монахи монастыря единогласно (за исключением игумена) решили перейти в униатскую юрисдикцию. Это произошло, как только влияние росссийского царя на этой территории исчезло, – говорит историк Булыга. – Когда мы одержим победу в войне с Россией, монахи сами вспомнят о Константинополе".

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