"Это будет самый сложный кейс", – признается собеседник LIGA.net в Министерстве культуры. Речь о Почаевской лавре в Тернопольской области, которую государство вслед за Киево-Печерской лаврой хочет отобрать у УПЦ МП.
Но в отличие от киевской святыни – в отношении Почаевской лавры однозначного решения у власти нет. Все дело – в договоре, подписанном еще во времена премьерства беглеца Виктора Януковича.
Еще больше вопросов перед властью появится после "выселения" УПЦ МП, ведь на Почаевскую лавру претендует не только ПЦУ, но и УГКЦ. "Между ними есть определенное напряжение", – констатирует LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа.
Как власть будет возвращать Почаевскую лавру, кто станет следующим хозяином и как в Тернопольской области появилась "цитадель русского мира": LIGA.net разбиралась с историками, представителями власти и церквей.
"ОЧЕНЬ ХРЕНОВЫЙ ДОГОВОР"
"Путин – наш правитель... Ему Бог дал право (бомбить Украину. – Ред.). Бог такие стрелы (ракеты. – Ред.) может посылать из-за беззакония", – такие мысли высказала на камеру hromadske одна из прихожанок Почаевской лавры.
Наместник лавры митрополит Владимир заявил, что сюжет заказной. Хотя министр культуры Александр Ткаченко в интервью LIGA.net прямо называл лавру "ячейкой русского мира". "Откуда появилось немало жителей Почаева в последние годы? Там сознательно строился stronghold (цитадель. – Ред.) "русского мира" на западе Украины", – говорит министр.
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Такого же мнения – группа из 35 нардепов, предлагающих начать безотлагательную проверку соблюдения условий договора о безвозмездном пользовании комплексом, а в случае нарушений – расторгнуть его.
Минкульт решил не ожидать решения парламента и создал комиссию, которая должна проверить использование сооружений лавры и финансовую отчетность.
"Будет применена примерно та же юридическая стратегия, как по Киево-Печерской лавре", – сообщил LIGA.net собеседник в правительстве.
В 2013 году правительство беглеца Николая Азарова передало УПЦ МП в безвозмездное пользование 79 объектов Киево-Печерской лавры. Межведомственная рабочая группа (образовавшаяся во исполнение решения СНБО в декабре 2022 года) установила многочисленные нарушения договора. Он разорван, сейчас комиссия Минкульта проверяет каждый корпус и опечатывает.
И даже если Минкульт установит нарушения на территории Почаева – это не основание для расторжения договора, объясняет LIGA.net председатель комитета Совета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев (СН).
"Там очень хреновый договор, – признается он. – В случае с Киево-Печерской лаврой договор можно было расторгнуть. А в договоре [по Почаевской лавре] вообще нет оснований для расторжения".
По словам Потураева, правительственные юристы работают с договором и ищут решение. Это подтвердил LIGA.net и Ткаченко.
В УПЦ МП ждут документальное обоснование работы комиссии Минкульта. "Пока кроме популистских заявлений и безосновательных обвинений, мы ничего не видели", – сообщил LIGA.net руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент.
Поэтому в кабинетах власти не исключают и политического сценария разрешения ситуации вокруг Почаевской лавры.
"Но исключительно политическое решение нам не выгодно, – объясняет LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа. – Потому что они [УПЦ МП] пойдут обжаловать в международные судебные инстанции. Поэтому нам есть смысл дождаться решений украинских судов, чтобы иметь все аргументы".
Потураев уверяет, что с возвращением Почаева не будут спешить.
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КОМУ ОТДАТЬ ЛАВРУ
При возвращении Почаевской лавры государство столкнется с новой проблемой: какой конфессии отдать в пользование комплекс сооружений.
Сегодня публичные исторические "претензии" на Почаевскую лавру выразили Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.
"Позиция нашей церкви базируется на исторических источниках, что в Почаевской лавре молились греко-католики, – говорит LIGA.net руководитель департамента коммуникаций УГКЦ Игорь Яцив. – Греко-католики были насильственно изгнаны со всей левобережной части Украины при царской России. Почаевскую оставляли добровольно".
СПРАВКА. Яцив говорит о периоде 1712-1831, когда Почаевский монастырь принадлежал к греко-католическому монашескому ордену Святого Василия. В 1712-м после поражения Петра Первого в Прутском походе православные монахи монастыря приняли юрисдикцию униатской церкви, рассказывает LIGA.net историк Александр Булыга.
В униатский период, по его словам, монастырь активно перестраивался при поддержке польского магната Николая Потоцкого. В частности, был построен главный храм – Свято-Успенский.
В 1831 году, когда Волынь уже 38 лет находилась в составе Российской империи, Почаевский монастырь снова отдали православным, поскольку часть монахов поддержала польское Ноябрьское восстание.
Всех монахов (кроме одного) выселили.
"Российская власть репрессировала монахов, часть выслали, часть заключили в тюрьму, – объясняет LIGA.net Владимир Мороз, научный сотрудник Института истории церкви Украинского католического университета. – Туда завезли отнюдь не украинцев. Туда завезли российских монахов, в частности, из Курской епархии. Они русифицировали Волынь, отрицали само существование украинского народа".
Украинский историк Михаил Костомаров, бывавший в монастыре в середине 19 века, писал, что "настоятель – малоросс", а подавляющее большинство монахов было из "великорусских губерний", то есть русскими.
"Монахи-василиане говорят о готовности жить там (в Почаевской лавре. – Ред.) полноценной монашеской жизнью, как это было когда-то", – добавляет Яцив.
Представитель УПЦ МП митрополит Климент уверяет LIGA.net, что греко-католический орден был в Почаеве "давным-давно и только 100 лет, а лавра существует 950 лет – и она всегда была православна".
Слова Климента о 950-летней истории монастыря базируются исключительно на легенде, что якобы его основали в 1240 году, объясняет LIGA.net историк Мороз. На самом же деле Почаевский монастырь был основан шляхтянкой Анной Гостской в 1597 году как православный.
Что касается православия, то, подавляющее количество времени монастырь был под православной юрисдикцией: как Константинополя, так и Москвы.
СПРАВКА. Настоящий "русский мир" в Почаевскую лавру пришел в начале 20 века, когда в монастыре функционировал ультраправый монархический "Союз русского народа". Организация поддерживала триаду "православие, народность, самодержавие".
"Этот "Союз" агитировал, что нет украинцев, а есть единственный православный русский народ. И это все вбивалось в головы тысячам людей, которые приходили в Почаевский монастырь", – объясняет Булыга.
На исторической связи лавры с православием настаивают и в ПЦУ.
"И сегодня, и в советский период, и когда Галичина была под Польшей – все эти времена лавра всегда воспринималась как православная святыня", – говорит LIGA.net митрополит Тернопольский и Кременецкий ПЦУ Нестор, которого синод назначил священноархимандритом Почаевской лавры.
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По его мнению, предполагаемая передача Почаевской лавры греко-католикам "не получит поддержки у местных людей и будет очень сомнительным шагом".
Между ПЦУ и УГКЦ есть определенное напряжение, признается один из руководителей Слуги народа: "Есть опасения, что отдать ее УГКЦ – значит "разделить" страну на две религиозные части. Будет западная униатская часть с Почаевской лаврой и будет восточная часть с Киево-Печерской лаврой".
Пока у государства нет решения о будущем Почаевской лавры после УПЦ МП. "Мы об этом еще не думали, – сообщил LIGA.net Ткаченко. – Давайте сначала решим вопрос с собственностью. В дальнейшем должны приниматься взвешенные решения, как там могут происходить служение: будь то аренда или временные соглашения".
Официальная позиция власти: постройки Почаевской лавры должны быть возвращены государству, ведь это национальный заповедник, объясняет Потураев. Будут ли там монастыри – это уже "вопрос второй стадии".
В ПЦУ с таким сценарием, похоже, не очень согласны.
"Если говорить о совместной жизни двух монастырей.., то Почаевская лавра для этого не лучшее место, – считает митрополит ПЦУ Нестор. – Я бы не рисковал бросать яблоко раздора между церквями в виде совместного пользования лаврой, это приведет только к углублению конфликтов".
В свою очередь в УГКЦ рассчитывают на "молитвенное и физическое присутствие" в Почаевской лавре "на постоянной основе, как это происходило в отношении УПЦ МП, – на основании договоров", говорит Яцив.
Что касается вероятного разделения лавры между конфессиями, то, поскольку нет четкой позиции государства, не стоит "делить шкуру неубитого медведя".
В то же время, он уверяет: если государство не примет положительное для УГКЦ решение – "крестовые походы" никто организовывать не будет.
Третий вариант предлагает УПЦ МП – ничего не менять. "У греко-католиков есть Уневская лавра во Львовской области. Им что мало? – говорит митрополит Климент. – У ПЦУ вообще монахов нет. Это безосновательно".
События вокруг Почаева направлены на разрушение монополии, убежден Мороз: "Мы видим, что вышло, когда многие годы строили определенную привилегированность, а затем отдельные епископы перешли на сторону агрессора".
Что касается судьбы проживающих в Почаевской лавре монахов УПЦ МП, то в ПЦУ уверяют: никто не будет выгонять тех, кто готов "отказаться от концепции "русского мира" и связей их церкви с Россией".
"В 1712 году монахи монастыря единогласно (за исключением игумена) решили перейти в униатскую юрисдикцию. Это произошло, как только влияние росссийского царя на этой территории исчезло, – говорит историк Булыга. – Когда мы одержим победу в войне с Россией, монахи сами вспомнят о Константинополе".
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