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08.01.2019, 21:45

Тур в Мексику. Фукса задержали в Канкуне, бизнесмен - опровергает

Тур в Мексику. Фукса задержали в Канкуне, бизнесмен - опровергает - Фото
Андрей Иванчук и Павел Фукс (коллаж - LIGA.net)

Павел Фукс подтвердил, что находится в Мексике. Но и он, и Андрей Иванчук опровергли задержание, назвав информацию "враньем" и "фейком"

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Сегодня журналисты сайта Обозреватель сообщили, что народный депутат Андрей Иванчук и бизнесмен Павел Фукс были задержаны в Мексике. Иванчук и Фукс опровергли информацию. Журналистка программы Схемы - подтвердила. Что надо знать об этой истории - коротко в обзоре LIGA.net

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Обозреватель сообщил, что Иванчук и Фукс с женами (официально Фукс в разводен. - Ред.) 7 января прилетели частным самолетом в Мексику на известный курорт Канкун, но были задержаны в аэропорту. Причина - якобы Фукс находится в международном "черном списке". Иванчука - отпустили (он якобы предъявил диппаспорт), а Фукса - оставили ожидать решения суда.

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Обозреватель принадлежит бизнесмену Михаилу Бродскому, у которого с Фуксом давний конфликт. "В ближайшее время Обозреватель проведет серию расследований и правду, а не ложь, про этого (афериста). Про всех его партнеров и подельников", - грозил Бродский еще в ноябре прошлого года.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. В комментарии LIGA.net Фукс подтвердил, что находится в Мексике, однако опроверг задержание. "Это фейк", - сообщил бизнесмен в смс-переписке. Он не ответил на вопросы о цели пребывания в Мексике и о том, путешествует ли вместе с депутатом Народного фронта Андреем Иванчуком.

В то же время Иванчук также опроверг информацию о задержании, назвав ее "враньем". Политик пообещал предоставить расширенный комментарий позже.

В то же время журналистка программы Схемы Наталия Седлецкая сообщила у себя в Фейсбуке, что два источника подтвердили ей задержание бизнесмена Фукса. Один источник - "из системы международного правопорядка", второй - "из окружения самого бизнесмена". "Он (Фукс) прилетел частным самолетом из Британии (Фарнборо) и был задержан миграционными службами на границе. Интересно, що на борту с ним действительно присутствовал влиятельный украинский депутата Андерй Иванчук", - написала она.

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"Почему задержали Фукса? Украинский бизнесмен находится в черном списке США. Это выяснилось по прилету в Мексику, и повлияло на решение местных пограничников пускать Фукса в страну или нет. Я не первый раз слышу о проблемах Фукса на Западе, а именно с правосудием США - о том, что он персона нон-грата в Америке. Мы будем проверять информацию о том, с чем именно это связано", - добавила журналистка.

Официальные органы пока не подтверждают информацию о задержании граждан Украины в Мексике. К настоящему моменту никакой другой информации нет.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ. Бизнесмен Павел Фукс родился в Харькове и долгое время прожил в России. Украинский паспорт получил только в 2015 году. Нынешний мэр Харькова Геннадий Кернес - его старый друг. В 2014 году Фукс получил от Харьковского горсовета звание почетного харьковчанина.

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Значительная часть бизнеса Фукса находится в РФ. В портфеле принадлежащей ему девелоперской компании MosCityGroup более десятка крупных объектов недвижимости в Москве и Московской области.

За последние несколько лет украинские активы Фукса сильно выросли. По информации участников рынка, бизнесмен купил несколько украинских газодобывающих компаний, ранее принадлежавших Эдуарду Ставицкому и Юрию Бойко. Речь идет о пакетах акций в ООО ДВ нефтегазодобывающая компания и ЧАО Девон, ООО Голден Деррик и ПАО Добывающая компания Укрнефтебурение. Фукс не подтверждал факт покупок.

В Украине известен в основном несколькими скандалами в медиа. Например, в июне 2018 года сообщалось, что Фукс создал 18 новых компаний для переоформления на них полтора десятка газовых месторождений в Украине. Недавно журналисты программы Схемы заявили, что фирмы Павла Фукса и семьи Кацуб якобы без конкурса получили участки газовых месторождений в Полтавской области. Премьер-министр Владимир Гройсман обещал добиться отмены разрешений. Выдачей разрешений также заинтересовалась Генпрокуратура

В начале прошлого года стало известно, что Фукс выкупил компанию Укррослизинг, которой киевский метрополитен задолжал 1,8 млрд грн. После разгоревшегося скандала компанию переоформили на австрийца Эшвера Уве Кристиана и переименовали в Австро-венгерскую лизинговую компанию.

Второй фигурант истории - Андрей Иванчук - близкий друг Арсения Яценюка, с которым они вместе начинали делать первые шаги в бизнесе. В нынешнем парламенте возглавляет комитет по экономической политике. В 2016 году LIGA.net записывала интервью с политиком "Саакашвили пять раз извинялся передо мной".

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Теги: Андрей Иванчук, Павел Фукс, Мексика
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