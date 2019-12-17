Турборежим Зеленского дал сбой. Что случилось и почему - тема дня

Турборежим Слуги народа дал очередной сбой. Во вторник, 17 декабря, депутаты не смогли рассмотреть практически всю повестку дня. Что послужило причиной и как фракция президента будет выходить из сложившийся ситуации, - читайте в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Последняя в 2019 году пленарная неделя началась с митингов под стенами Верховной Рады. На площадь Конституции вышли сразу четыре акции протеста: против открытия рынка земли, за упрощение регистрации автомобилей на регистрации стран ЕС, против законопроекта №0931 о противодействии дискриминации и за проекты Трудового кодекса.

Не успел спикер Дмитрий Разумков открыть утреннее пленарное заседание, как фракция Батькивщина потребовала объявить перерыв на 30 минут, чтобы "пообщаться с активистами". Взамен Разумков предложил отменить перерыв с 12 до 12:30, однако за эту инициативу проголосовали всего 218 нардепов. В итоге с утра депутаты успели поработать от силы пол часа и принять один законопроект о Пласте. Во время перерыва президиум Рады заблокировали Батькивщина и Оппозиционная платформа-За жизнь. Требование одно: снять с повестки дня законопроект о земельной реформе.

Параллельно с этим под Радой начались столкновения между правоохранителями и активистами, в основном представляющими Национальный корпус. Протестующие пытались установить палатки на проезжей части улицы Грушевского, однако силовики не дали им этого сделать, разогнав активистов. В результате пострадали 17 человек, 36 задержаны.

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В сложившейся ситуации Разумков досрочно закрыл утреннее заседание и поручил аграрному комитету срочно собраться для поиска консенсуса.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Рада рискует уйти на зимние каникул без принятых законопроектов. Единственный "консенсус", к которому пришли на комитете, это не проводить вечернее заседание и продолжить консультации 18 декабря утром. В Слуге народа считают блокирование работы Рады не конструктивным. "Мы можем не рассмотреть очень много важных законопроектов. В частности, на сегодня в повестке был закон о снятии неприкосновенности", - сообщил журналистам глава фракции Давид Арахамия.

В то же время лидер Батькивщины Юлия Тимошенко обвинила Слугу народа в "правовом хамстве, которого она еще не видела". Она призвала всех неравнодушных снова выйти на акцию протеста под стены Рады утром 18 декабря. А сегодняшние столкновения она называет "специально заготовленными провокациями для дискредитации мирной акции протеста".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Во вторник вечером руководство Слуги народа соберется для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуация и возможные выходы из нее. "Есть вариант блокировать блокирующих. Наши крепкие ребята говорят, что готовы. Будем думать, что делать", - сообщил LIGA.net собеседник в руководстве СН. Предварительно второе чтение земельной реформы запланировано на четверг, 19 декабря, однако из-за блокировки президиума вопрос может отложиться.

"Для Юли, понятно, вопрос земли принципиален. Она будет стоять до конца. А вот к ОПЗЖ я подходил и спрашивал, зачем они блокируют. Они прямо говорят, что только ради рейтинга и хайпа", - рассказывает источник в СН. В руководстве фракции сомневаются, что сопротивление Тимошенко удастся преодолеть и Рада начнет рассмотрение земельной реформы 19 декабря.

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