Сначала Венгрия, потом Словакия. На очереди – Хорватия, Болгария, Румыния и Австрия. Во многих странах Центральной Европы к власти приходят или приближаются крайние правые популисты и друзья Путина, которые ставят под сомнение санкции ЕС против Москвы, помощь Украине, подрывают единство Евросоюза и НАТО.

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Крен вправо усиливается на фоне прихода Дональда Трампа в Белый дом и третьей годовщины войны в Украине, пишет Bloomberg. LIGA.net рассказывает статью коротко.