Содержание:
  1. Националистический крен Центральной Европы
  2. Новые крайние правые друзья Путина на пути к власти
  3. Все больше друзей Путина, все меньше единства

Сначала Венгрия, потом Словакия. На очереди – Хорватия, Болгария, Румыния и Австрия. Во многих странах Центральной Европы к власти приходят или приближаются крайние правые популисты и друзья Путина, которые ставят под сомнение санкции ЕС против Москвы, помощь Украине, подрывают единство Евросоюза и НАТО.

Крен вправо усиливается на фоне прихода Дональда Трампа в Белый дом и третьей годовщины войны в Украине, пишет Bloomberg. LIGA.net рассказывает статью коротко.

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Уже подписались?
друзья ПутинаЕСсловакияВенгриявиктор орбанРоберт Фицо