Спочатку Угорщина, далі Словаччина. На черзі – Хорватія, Болгарія, Румунія та Австрія. У багатьох країнах Центральної Європи до влади приходять чи наближаються крайні праві популісти й друзі Путіна, які ставлять під сумніви санкції ЄС проти Москви, допомогу Україні, підривають єдність Євросоюзу й НАТО.

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Крен вправо посилюється на тлі приходу Дональда Трампа в Білий дім й третьої річниці великої війни в Україні, пише Bloomberg. LIGA.net переповідає статтю коротко.