Зміст:
  1. Націоналістичний крен Центральної Європи
  2. Нові крайні праві друзі Путіна на шляху до влади
  3. Все більше друзів Путіна, все менше єдності

Спочатку Угорщина, далі Словаччина. На черзі – Хорватія, Болгарія, Румунія та Австрія. У багатьох країнах Центральної Європи до влади приходять чи наближаються крайні праві популісти й друзі Путіна, які ставлять під сумніви санкції ЄС проти Москви, допомогу Україні, підривають єдність Євросоюзу й НАТО.

Крен вправо посилюється на тлі приходу Дональда Трампа в Білий дім й третьої річниці великої війни в Україні, пише Bloomberg. LIGA.net переповідає статтю коротко.

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єсугорщинаСловаччинаВіктор Орбандрузі ПутінаРоберт Фіцо