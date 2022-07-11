У армии РФ – "снарядный голод", Путин собирает на войну заключенных. Обзор западных медиа

Европа активно готовится к отключению от российского газа, удары HIMARS по складам вызвали у россиян "снарядный голод", а в самой РФ всеми силами пытаются скрытно привлекать людей на войну.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Telegraph: Россия страдает от "снарядного голода" из-за ударов украинцев

Российским войскам не хватает снарядов после того, как Украина нанесла ряд ударов по складам РФ новым западным оружием, пишет The Telegraph.

Только 8 июля по меньшей мере пять складов по линии фронта между оккупированными Луганском и Донецком были подорваны. Взрывы продолжались часами. Российские военные блогеры в ярости и обвиняют свое командование в халатности. Террорист Игорь Гиркин вообще заявил о 10 пораженных складах, нескольких нефтебазах и десятках командных пунктов. Он возмущается, что российское ПВО неэффективно против HIMARS.

Украина нанесла удары после того, как количество HIMARS и аналогичных систем от США выросло до девяти. По данным главы Луганской ВГА Сергея Гайдая, это существенно замедлило наступательную операцию россиян на Донбассе.

В ответ российские "военные блогеры" призвали оккупантов охотиться на западное вооружение. Минобороны РФ уже заявило, что они подбили два HIMARS, украинский Генштаб опроверг этот фейк.

Пока со стороны россиян доминирует советская военная система. Только в битве за взятие Северодонецка были задействовано около 30 000 военных, которые использовали 20 000 артиллерийских снарядов в день, и это стоило им порядка 7 000 жизней россиян, утверждает издание.

Украина не потерпела поражения, а совершила тактическое отступление, заставив россиян начать изнурительные городские бои, где они имели преимущество.

Территориальные достижения Кремля также ограничены. Филлип О'Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс, отмечает, что даже если россияне теперь также возьмут Славянск, общая захваченная территория будет равна площади Лондона с агломерацией.

Кремлю приходится сражаться за каждый дюйм. Если российский диктатор Путин захочет добраться до Киева, это будет марафон, где каждый шаг – агония.

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The New York Times: Имея проблемы с добровольцами, Россия проводит "скрытую мобилизацию"

Недавно российские военные начали публиковать видео с жалобами о том, как с ними обращаются власти по возвращении домой. Один говорит, что ему не заплатили обещанные выплаты в $2000, другой — что ему отказались доставать из тела осколки в местной больнице, пишет The New York Times.

Затем гауляйтер Чечни Рамзан Кадыров призвал их извиняться, и они были вынуждены отказываться от своих слов.

Российские власти пытаются подавить любую критику по поводу действий своих военных в Украине. Им отчаянно нужно больше солдат, и приходится проводить "скрытую мобилизацию": чтобы привлекать новобранцев, не прибегая к политически рискованной всеобщей мобилизации.

В основном Кремль полагается на бедные этнические меньшинства, украинцев в оккупации, наемников ЧВК Вагнера и контрактников, которым обещают большие выплаты. Но проблемы с комплектацией войск остаются.

Отказ от общей мобилизации позволяет Кремлю поддерживать иллюзию, что речь идет не о войне, а о "специальной военной операции". В прошлом войны в Афганистане и Чечне сильно проседали в общественном дискурсе из-за того, что там участвовали срочники.

Кремль пытается избежать этого шага, собирая людей отовсюду. Военные комиссариаты созывают резервистов, приглашают ветеранов с военными специальностями. На сайтах поиска работы ищут инженеров, гранатометчиков и даже командиров спецподразделений.

Зарплаты — от $2000 до $6000, что гораздо выше средней российской зарплаты в $700. Аналитики говорят, что такие действия не решают фундаментального дефицита людей. Уже сейчас сообщают, что ЧВК Вагнера вербуют людей в тюрьмах в обмен на $4000 и амнистию.

The Economist: Европа готовится к отключению российского газа

7 июля вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил: социальная ситуация в его стране под угрозой из-за цен на газ. Россия резко сократила поставки в Европу. Это месть за поддержку Украины. Угроза полного отключения газа со стороны РФ очень реалистична, пишет The Economist.

Исследовательская компания S&P Global подсчитала, что в июне Россия поставила в Европу всего 4,7 млрд кубометров газа, это едва треть уровня начала 2021 года. Наибольшие потоки газа поступают через Nord Stream 1, соединяющий Россию с Германией через Балтийское море.

Сейчас Россия давит еще сильнее. 16 июня она сократила экспорт через Nord Stream 1 до 40% мощности, сославшись на технические проблемы. Крупные европейские покупатели, такие как итальянская Eni, австрийская OMV и немецкая Uniper, сильно пострадали: они должны компенсировать дефицит, покупая дорогостоящий газ на спотовом рынке.

Все готовятся к зимнему шоку и дальнейшим действиям России. Резервуары ЕС заполнены на 60%. Цель — заполнить их на 80% до ноября. Более того, резко возрос импорт сжиженного природного газа. Высокие цены подтолкнули азиатских поставщиков. По оценкам банка Morgan Stanley, в первом квартале в Европу поступило около 41 млрд кубов сжиженного природного газа, что на 70% больше, чем в прошлом. В последнее время почти 30% мирового экспорта СПГ устремляется в Европу (в 2021 году было 20%, но потребности ЕС существенно исчерпали мировые запасы).

В среднесрочной перспективе ЕС хочет увеличивать добычу экологической энергии, но пока будут полагаться на уголь.



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