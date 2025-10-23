Колонка опубликована на Postimees.ee, перевод сделан с ведома и разрешения редакции

За 25 лет своего правления Владимир Путин построил в России режим, котором власть аккуратно разделена между влиятельными группами. В основном эти группы состоят из его бывших сослуживцев по КГБ и личных знакомых.

При этом режим подразумевает непрекращающуюся конкуренцию между этими группами, которые постоянно борются за усиление влияния в высшем эшелоне власти. Сам Путин в этой борьбе всегда играет роль верховного арбитра, поддерживая хрупкий баланс между кланами. Таким образом, он не позволяет ни одной из групп стать слишком могущественной.

Однако у такой модели власти есть ахиллесова пята: абсолютно всё в ней критически зависит от жизни и здоровья самого Путина. Стоит ему умереть, как баланс между влиятельными кланами будет подорван, начнется хаос и непримиримая схватка за господство в стране. К чему это может привести, наглядно показал мятеж Пригожина, и Путин прекрасно помнит об этом.

