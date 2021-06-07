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У Байдена отказались приглашать Зеленского, прогноз курса доллара. Что надо знать утром

07.06.2021, 10:30
У Байдена отказались приглашать Зеленского, прогноз курса доллара. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 7 июня. Температура от +13 до +22, курс доллара 27.12

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net.  Дефіцит №1. Як Україна полювала на вакцину і чому опинилася позаду усіх

За последние 12 месяцев мы – вся Украина – увидели, что мы очень неэффективная страна. Начало массовой вакцинации у нас отстало на 3-6 месяцев от развитых и большинства соседних стран. Почему? В фейсбуке есть простые ответы – Зеленский, Степанов и рука Москвы. 

В жизни все сложнее: мы сделали попытку систематизировать и составить хронологию этого самого болезненного и, на самом деле, позорного провала. Почитайте. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. У Байдена отказались приглашать Зеленского в Вашингтон после скандала с Нафтогазом – Axios

Байден отказался встречаться с Зеленским из-за решения украинского президента разрушить корпоративную реформу. 

Логичный шаг. США много сил и денег потратили, чтобы помочь реформировать Украину. Президент Зеленский никакого отношения к этой реформе не имел. И решил, что раз реформа досталась в наследство от злого и ужасного Порошенко, то можно ломать. 

Теперь президент Зеленский хочет, чтобы Байден обязательно встретился с ним до встречи Байден-Путин. Но если ты хочешь быть в клубе взрослых, надо прекращать ломать. 

Пока что Владимир Зеленский не реализовал ни одной реформы до конца. Но успел поломать те немногие, которые Запад помог сделать в Украине в предыдущие годы. С таким результатом можно только шашлыки жарить с журналистами. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Лучший курс за последний год. Почему доллар дешевеет? Прогноз до 11 июня

В первые дни лета-2021 гривня укрепилась до 27,3 грн/$. Это – самый низкий курс этого года и один из лучших показателей за последние 12 месяцев. Теперь только НБУ может помешать укреплению гривни до 27 грн/$ уже в ближайшие недели, отмечают опрошенные LIGA.net финансисты. 

Почему так и что еще сейчас влияет на курс? Подробно о ситуации на валютном рынке – в нашем еженедельном обзоре. Больше по ссылке.

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