"У Медведчука не так много вариантов". Что грозит Порошенко после откровений кума Путина

Задержанный Службой безопасности Украины Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко. Их СБУ собирала не один день, сообщил LIGA.net собеседник в ведомстве. Кум Путина с бегающими глазами (словно он читал по бумажке) подтвердил все то, в чем Порошенко подозревает следствие. Глава СБУ Иван Баканов обещает довести дело до "логического завершения".

У Порошенко "признание" Медведчука связывают с попытками власти отвлечь внимание общества от военных и экономических неудач и прогнозируют реанимацию суда по делу пятого президента.

Почему Медведчук решил дать показания против Порошенко, зачем СБУ опубликовала их именно сейчас и к чему это может привести, – в обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 23 мая СБУ обнародовала показания нардепа и кума президента России Виктора Медведчука против Порошенко. Он заявил, что пятый президент якобы отвечал за закупку угля из ОРДЛО в 2014-2015 годах, а позже якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", известного как "труба Медведчука".

"Рассказывая это, я не рассчитываю, что у кого-то изменится мнение обо мне. Я просто хочу, чтобы факты о том, чем занимался господин Порошенко, стали известны", – заявил Медведчук. На видео видно, что текст речи он читает будто по бумажке за кадром.

Первая часть "откровений" Медведчука касается дела о выводе из государственной собственности нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", вторая – о так называемом угольном деле.

Дело №1 – нефтепродуктопровод за $23 млн

До 2016 года нефтепродуктопроводом "Самара-Западное направление" владел Фонд госимущества. Долгие годы ФГИ судился за этот трубопровод из России через Украину и Беларусь в Венгрию с российской Транснефтью – россияне заявили о праве на этот госактив в Украине еще в 1995 году.

Украина в этом споре одержала победу. Однако в 2015-ом "труба" все равно перешла в Транснефть, а впоследствии ее акции разделили между собой гражданин Германии Анатолий Шефер, а также близкий к диктатору Беларуси Александру Лукашенко олигарх Николай Воробей.

Как это могло произойти? По версии Медведчука, нефтепровод был выведен из госсобственности по инициативе Порошенко. Кум Путина заявил, что СМИ несправедливо называют этот нефтепровод "трубой Медведчука". Им, по его словам, владеет исключительно Порошенко, а Медведчук только вел переговоры о продаже "трубы" с Путиным.

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"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – заявил Медведчук.

Доказательств он не приводит, но заявляет, что владелец "трубы" всего за год смог заработать на поставках дизеля в Украину из России почти в два раза больше, чем было вложено в его выкуп – до $43 млн. По словам Медведчука, продажи нефтепродуктопровода якобы контролировали советник Порошенко и основатель инвестиционной компании ICU Макар Пасенюк.

Пасенюк не имел и не имеет никакого отношения к событиям из рассказа Медведчука, сообщила LIGA.net пресс-служба ICU. "Единственное соглашение, над которым Пасенюк работал для Порошенко за время его президентства – общий с Rothschild мандат на продажу Roshen с последующей передачей Roshen в управление Rothschild Trust в 2016 году", – заявили в пресс-службе.

По версии нардепа главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, нефтепродуктопровод мог принадлежать не только одному Порошенко, но и Медведчуку. "Уже всем понятно, что Порошенко был в доле с Медведчуком", – заявлял он в начале 2021 года.

Дело №2 – уголь за наличные деньги с ОРДЛО

По версии следствия, Медведчук в сговоре с Порошенко якобы сорвал в 2014 году поставки угля с ЮАР на украинские ТЭС. Конечная цель – наладить поставки угля из России и оккупированных территорий. Порошенко и Медведчук – одни из главных фигурантов этого дела. Правоохранители обоим инкриминируют государственную измену. Детали по ссылке.

Долгое время Медведчук отрицал свое участие в организации этих поставок. Любые доказательства, приводимые СБУ, он называл фейком, монтажом и репрессиями власти Зеленского. Такой же позиции придерживаются и другие фигуранты дела, в том числе Порошенко.

Но сейчас Медведчук поменял свою позицию. Фактически он признал, что участвовал в переговорах с Россией о начале поставок угля в Украину с ОРДЛО, а также заявил, что Порошенко в этом деле – самая главная фигура.

"Была в этом задействована вся верхушка государственного аппарата. Начиная с президента, заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему. Россия потому и ввела квотирование – покупая одну тонну угля на Донбассе, мы имели право купить 2 тонны в России", – заявил Медведчук.

По данным следствия, расчеты между украинскими ТЭС и шахтами с оккупированных территорий происходили авансом и наличными. Чтобы обеспечить защиту, представители ОРДЛО получали наличные под прикрытием СБУ. За время действия этой схемы пророссийские террористы получили более 200 млн грн дохода, посчитали правоохранители.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Фактически Медведчук подтвердил, что до этого неоднократно отрицал и опровергал. Он убеждает, что эти события происходили под личным контролем и инициативой Порошенко, который якобы привлек к этому не только Медведчука, но и Фонд госимущества, АМКУ, Нацбанк, суды, СБУ, Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы.

Адвокаты Порошенко не услышали ничего нового в показаниях Медведчука. "Медведчук зачитывал текст, который несколько месяцев назад нам говорил Баканов на брифингах, – сообщил журналистам Игорь Головань. – Это юридически никчемные и лживые вещи".

Его коллега Илья Новиков считает публикацию "не в пору" и не понимает, почему ведомство Ивана Баканова решило опубликовать видео именно сейчас: "Они бы могли держать это видео и дальше расследовать".

Собеседник LIGA.net в СБУ отказался сказать, когда именно было записано видео с Медведчуком, но уточнил, что показания собирались "не за один день".

Защита пятого президента предполагает, что одной из причин появления видео могло быть сегодняшнее заседание апелляционного суда, которое должно было рассмотреть жалобу на арест имущества Порошенко. По мнению адвокатов, появление признаний Медведчука может быть давлением на суд.

В Европейской солидарности уверены – Медведчук помогает отвлечь внимание общества от проблем, связанных с войной. "Настроения в обществе не такие положительные, как пытаются показать в телемарафоне. Вопросов к Зеленскому возникает все больше и больше, – говорит LIGA.net нардеп Владимир Арьев . – Поэтому сейчас мы наблюдаем за политтехнологическим приемом Банковой".

"Это медиакампания. Власть готова пожертвовать единством политических сил ради переключения внимания. Снова начинается игра в политику", – считает Арьев.

Для власти реакция команды Порошенко ожидаемая, рассказывает LIGA.net от Слуги народа и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Когда президент имеет заоблачный уровень поддержки, то бессмысленно и абсурдно говорить о каких-то дополнительных политических дивидендах для нашей политической силы", – объясняет он.

По словам нардепа, война не является препятствием и расследование дела, которое "дает все основания говорить, что на высшем государственном уровне происходили неприемлемые для общества вещи" – точно актуально.

Откровение Медведчука он объясняет желанием пойти на обмен с РФ. "Он понял, что как обменный фонд не ценен для России, поэтому пытается поднять ставки. Мол "если меня не обменяют, то я могу рассказать еще больше", – предполагает нардеп.

С другой стороны, Медведчук хочет перевести стрелки на Порошенко, считает Вениславский. "Он понимает, что статус организатора такой преступной деятельности будет иметь более серьезные юридические последствия, чем статус одного из фигурантов, – объясняет он. – Это может быть средством уменьшения своей вины и демонстрацией, что он это не придумывал, а лишь следовал указаниям сверху".

"У Медведчука вариантов не так много. Или разговориться и сидеть немного меньше. Или молчать и получить пожизненное", – говорит LIGA.net собеседник в руководстве Офиса президента.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Пока никакой меры пресечения по этому делу в отношении Порошенко нет, говорит адвокат Головань. Срок личного обязательства истек.

Но в команде пятого президента готовы к тому, что судебный процесс по делу Порошенко реанимируют. "Они попытаются делать суд. Они бы не начинали это, если бы не было такого желания, – говорит LIGA.net собеседник в руководстве Евросолидарности. – Власть будет крутить сериал. Это первая предупредительная ракета, дальше будет канонада".

По мнению Арьева, гипотетический арест Порошенко будет "выстрелом власти в ногу Украине" и поставит крест на евроатлантических стремлениях Украины. "Потому что "мини-Россию" никто в Евросоюз не примет. Такие действия прямо противоречат копенгагенским критериям вступления в ЕС", – разъясняет нардеп.

У Порошенко уверены, что активизация дела будет иметь для власти противоположный эффект. "Это точно не снимет вопрос, как стране жить дальше. И наоборот будет выглядеть, что страна живет в шизофрении и занимается зачисткой политических оппонентов", – добавляет один из руководителей партии.

Вениславский убежден, что дело Порошенко нужно довести "до логического завершения как можно скорее". По его мнению, у показаний Медведчука есть юридическая перспектива.

"Если бы у СБУ не было других доказательств слов Медведчука, то вряд ли ведомство давало огласку такой информации. Наверное, у них есть другие доказательства, подтверждающие, что Медведчук говорит правду", – говорит нардеп.

По его словам, когда СБУ предоставит другие доказательства, подтверждающие реальность слов Медведчука, будут все основания говорить о необходимости сообщения о подозрении другим фигурантам дела.

Упомянутая Медведчуком бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева отвергает заявления. "Ни НБУ, ни я лично никогда не участвовали ни в трубопроводе, ни в закупках угля", – сообщила она в комментарии LIGA.net

"Следствие и работа с Медведчуком будет продолжаться. Неважно, как давно прошли эти события. Каждый фигурант должен ответить по закону", – заявил глава СБУ Иван Баканов в эфире телемарафона.

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