"У нас есть месяц". Мир готовит военную операцию по экспорту зерна из Украины: какие шансы

Из-за морской блокады России Украина не может вывезти из портов около 23,5 млн тонн зерновых. Если этого не сделать – миру грозит голод, предупредил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Мы должны начать это (вывоз. – Ред.) не позднее чем через месяц, – говорит LIGA.net собеседник в руководстве Офиса президента. – Море – единственный путь".

ООН и Турция пробуют организовать коридор для экспорта зерна. Украина требует действенных гарантий: торговые суда должны сопровождать корабли третьих стран, а на украинском побережье должны стоять эффективные противокорабельные системы. "Также было бы неплохо, чтобы (военные) корабли партнеров стояли у Одессы", – говорит один из руководителей ОП.

Почему Украине так важно вывезти зерно, насколько реалистичен сценарий с коридором безопасности и есть ли альтернатива морю, – в разборе LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сейчас Украина вместе с международными партнерами работает над форматом, позволяющим разблокировать Черное море и вывезти украинское зерно. В начале июня Турция, являющаяся одним из главных импортеров украинского зерна, организовала в Стамбуле командный центр под эгидой ООН для создания "зернового коридора".

СПРАВКА. Основными импортерами украинского зерна являются Китай, Египет, Индонезия, Испания, Нидерланды, Иран, Пакистан, Ливия и Тунис. Президент Сенегала Маки Салл, также исполняющий обязанности главы Африканского союза, Основными импортерами украинского зерна являются Китай, Египет, Индонезия, Испания, Нидерланды, Иран, Пакистан, Ливия и Тунис. Президент Сенегала Маки Салл, также исполняющий обязанности главы Африканского союза, призвал разминировать одесские порты и возобновить морской экспорт зерна. Если этого не сделать, Африка "окажется перед угрозой очень серьезного голода".

Чтобы вывезти имеющийся в Украине урожай в условиях блокады моря, нужно 40 месяцев, считает директор порта ТИС (Южный) Андрей Ставницер.

"Единственный вариант достаточного экспорта – это море. Но сегодня ни один порт не работает, – пояснил бизнесмен. – Укрзалізниця – большие молодцы, и даже если они прыгнут выше своей головы, не смогут вывезти через западные переходы столько зерна, сколько сейчас лежит у нас в стране".

Долго хранить это зерно Украина тоже не сможет, потому что раньше работала "с оборота" и в стране нет достаточного количества хранилищ, добавил Ставницер.

СПРАВКА. За май Украина отгрузила на экспорт всеми видами транспорта более 1,7 млн тонн зерновых, масличных и продуктов переработки, сообщили За май Украина отгрузила на экспорт всеми видами транспорта более 1,7 млн тонн зерновых, масличных и продуктов переработки, сообщили LIGA.net в Министерстве аграрной политики.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина готова к экспорту зерна и доверяет в этом вопросе Турции, но лучшими гарантиями безопасности будут противокорабельные системы на побережье Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. "Нам нужен коридор безопасности из кораблей, чтобы тот или иной флот обеспечил нам вывоз зерна", – сказал он.

Второй риск безопасности связан с разминированием Черного моря.

"Если мины будут сняты, мы должны быть уверены, что этим не воспользуется Россия, – заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Укринформу. – Отсутствие доверия к РФ следует компенсировать военным элементом. Для гарантий важно привлечение международных организаций – участие в операции по открытию портов кораблей или конвоев кораблей иностранных государств, которые могли бы обеспечить безопасность прохода".

Ключевой вопрос – будет ли у такой международной военной миссии мандат открывать огонь в случае российских провокаций, считает посол.

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СПРАВКА. Четырехзвездочный адмирал США в отставке и экс-верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис принимал участие в операциях по конвоированию нефтяных танкеров из Персидского залива. Этот опыт адмирал предлагает использовать и для Украины. "В конце 1980-х, когда я служил на ракетном эсминце, нам было поручено задание в Персидском заливе, – пишет Ставридис в колонке для Bloomberg. – Иран в разгар так называемой "танкерной войны" с Ираком пытался перекрыть жизненно важный для иракцев Ормузский пролив. Остальному миру необходимо было поддерживать поток нефти из Персидского залива, и было выбрано довольно драматическое решение: сопровождать конвои нефтяных танкеров под флагом США. Операция Earnest Will была в целом успешной и длилась больше года.

У Зеленского считают реалистичным сценарий, при котором Турция или другие третьи государства станут гарантами безопасности при разблокировании украинских портов. "Чем шире будет коалиция желающих стран, тем больше шансов, что Россия не будет устраивать провокации. Потому что есть опыт, когда, несмотря на договоренности, Россия обстреливала гуманитарные коридоры", – говорит LIGA.net глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко (Слуга народа).

"Этот вопрос военной силы: сколько будет кораблей и каким образом они будут вооружены. На Путина производит впечатление только сила", – считает Александр Мережко.

Нардеп скептически относится к привлечению ООН. "Международные организации здесь вряд ли могут помочь. Здесь нужно говорить с конкретными заинтересованными странами", – убежден он.

В переговорах по разблокированию Черного моря сейчас участвуют ООН, Турция, США и Великобритания, сообщил LIGA.net собеседник в руководстве Офиса президента. По его словам, весь процесс проходит в тесной координации с военными.

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Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко уверен, что никакого реалистического варианта, при котором украинское зерно будет вывезено морским путем, пока идет война, нет. "В Херсонской области и акватории Черного моря ведутся активные боевые действия. Поэтому невозможно представить, чтобы Россия отвела свои корабли к пунктам базирования и запретила боевые вылеты самолетам с крымских аэродромов", – объясняет он в комментарии LIGA.net.

Тем более, речь идет не о разовой акции. По словам Зеленского, в случае разблокирования Украина сможет обеспечить вывоз около 10 млн тонн ежемесячно. А учитывая, что скоро будет новый урожай, то коридор безопасности должен существовать месяцами.

"Надо на несколько месяцев прекратить войну и обеспечить разминирование и конвоирование коммерческих судов. До окончания войны это совершенно нереально", – считает Клименко.

Кроме того, министр обороны Турции Хулуси Акар еще в апреле дал ясно понять, что его страна не хочет видеть в Черном море никаких кораблей НАТО, кроме представителей черноморского региона. "Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст чувствительность", – заявил он.

Разминированием и сопровождением должна заниматься не Россия, а третья сторона, которая должна дать гарантии, считает эксперт Украинского института Илия Куса. "Среди черноморских стран, которые могут этим заниматься на постоянной основе, есть только Турция. Только она имеет тот вес и мощности флота, чтобы предлагать свои услуги", – сказал он LIGA.net.

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Клименко скептически относится к турецким гарантиям.

"Представим себе, что турки подняли все, что затоплено на фарватерах, и разминировали, а Черноморский флот РФ сразу пошел с десантом на борту, – говорит Клименко. – И что сделает условный турецкий фрегат? Будет стрелять по российским кораблям? Никогда в жизни".

По словам Мережко, Россия искусственно создала эту проблему.

"Во-первых, эта блокада позволяет России экономически уничтожать Украину. Во-вторых, Россия использует это для шантажа, чтобы требовать серьезные уступки. В частности, снятия санкций", – говорит политик.

Турция уже поддержала частичную отмену санкций против РФ в обмен на деблокаду украинских портов. Но США не намерены ослаблять санкции против России в обмен на беспрепятственный экспорт зерна из Украины.

ЧТО ДАЛЬШЕ. В июле в Украине начнется сбор нового урожая, и если украинские порты не разблокировать, то осенью количество зерна может увеличиться до 75 млн тонн, сообщил Зеленский.

"Если ситуация останется такой, как есть, – весь объем мы не вывезем. Мы даже не успеем вывезти прошлогодний урожай", – объясняет LIGA.net Ирина Коссе, старшая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций.

Только обезвреживание мин возле ключевых портов Украины может занять месяцы, заявило агентство ООН, отвечающее за безопасность судоходства.

"Если мы понимаем, что война надолго, то нам нужно уже сейчас развивать альтернативные пути экспорта, – считает Клименко. – В первую очередь это – железная дорога".

За март-май на железную дорогу пришелся 51% экспорта зерновых. Но есть несколько серьезных проблем. К примеру, в Украине и странах Европейского Союза разная ширина железнодорожных путей.

Поэтому в мае по сравнению с апрелем 2022 года произошла переориентация каналов экспорта: на первое место вышли порты Дуная (почти 800 000 тонн). Но река не способна удовлетворить потребности украинского экспорта.

Как и автотранспорт. Украине необходимо открывать новые пункты пропуска, но с этим тоже есть проблемы. Во-первых, деньги и время: чтобы построить новый пункт пропуска, нужно три-шесть месяцев и как минимум 300 млн грн только с украинской стороны, которые еще придется где-то найти.

"У Украины очень узкий коридор вариантов. Как в выборе посредника, так и в путях вывоза зерна, – убежден Куса. – Мы в ситуации, когда должны делать сложный выбор. Разминирование может ослабить обороноспособность Одессы. Если для нас безопасность Одессы критически важнее экспорта зерна – выбор очевиден".

Цена вопроса – до $10 млрд. Именно столько Украина, по подсчетам Кабинета министров, может получить благодаря экспорту излишков зерновых. Для сравнения, в 2021 году украинские аграрии отправили на экспорт более 50 млн тонн зерна на сумму $12,5 млрд.

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