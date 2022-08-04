У Путина проблемы с армией. Это дает Украине шанс отбивать юг. Обзор западных медиа

В ближайшие недели Украина сможет осуществлять контрнаступление на Херсон, Москва пытается обходить санкции с помощью маленького египетского порта, на Западе жестко критикуют Герхарда Шредера.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины – обзор LIGA.net.



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The New York Times: Проблемы России на фронте создают возможности для Украины

На первом этапе большого вторжения России в Украину недостаточное количество ресурсов и проблемы с логистикой заставили Москву изменить свои цели и сосредоточиться на захвате востока, пишет The New York Times.

На шестой месяц войны для России эти проблемы возникли снова, и это создает возможность для украинского контрнаступления, считают в США и Европе.

Признаков того, что у российской армии накопились проблемы, много: артиллерия работает меньше и хуже, в перехваченных разговорах военные жалуются на старую технику и танки, количество погибших офицеров растет. Впрочем, в отличие от первого этапа войны, сейчас перестроиться будет гораздо труднее, особенно в краткосрочной перспективе.

Сейчас представители НАТО и другие официальные лица говорят, что обстоятельства заставляют российскую армию замедляться. Эти проблемы позволяют Украине начать подготовку к контрнаступлению. Американские чиновники уверены: вероятнее всего, речь пойдет о юге страны.

Россия уже привлекла к войне 85% регулярной армии. Подтягивать резервистов и новобранцев сложно, для этого были снижены стандарты службы по контракту. Вербуют даже людей из тюрем и с криминальным прошлым. Американские чиновники отмечают: самая большая проблема для россиян — отказ Путина от объявления мобилизации.

Проблемы с техникой не так остры, как с человеческим ресурсом, но также сказываются. Современные танки пришлось заменять архаическими моделями. Из-за работы украинских ракетных систем HIMARS по складам эффективность российской артиллерии несколько снизилась.

В последние недели Россия использовала противовоздушную систему С-300 для поражения наземных целей вблизи города Николаева. Это вероятный сигнал дефицита других высокоточных ракет, считает издание.

Эксперты говорят: следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Даже если россиян не удастся существенно откинуть, сильное контрнаступление повысит веру союзников в победу Украины. Конгрессмен Майкл Уолтс от Флориды уже заявил, что Соединенные Штаты должны направить в Украину больше реактивной артиллерии и другого современного вооружения.

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Bloomberg: Россия обходит санкции с помощью маленького египетского порта

Россия нашла способ, как попасть на рынок нефти в обход санкций.

Грузовой корабль с около 700 000 баррелей российской нефти прибыл в нефтяной терминал египетского порта Эль-Хамра на средиземноморском побережье утром 24 июля, пишет Bloobmerg. Через несколько часов другое судно забрало партию груза из порта.

Таким образом, Россия пытается обходить санкционный режим, поскольку европейские покупатели начали избегать российской нефти после агрессии РФ.

Эль-Хамра, управляемая египетской Western Desert Operating Petroleum Co., имеет шесть резервуаров для хранения, способных вместить 1,5 млн баррелей сырой нефти. Терминал был построен для обработки сырой нефти, добываемой в западной пустыне Египта, создавая возможность для смешивания российской нефти с местной.

Египет уже сейчас – транзитный хаб для российского мазута. Еще одно подобное место – Джохор, близ Сингапура. Это место стало пунктом перевалки подсанкционной иранской сырой нефти, направляемой в Китай.

Запрет Европейского Союза на поставки нефти из России, а также на предоставление страховых и других транспортных услуг должен вступить в силу позже в этом году, что, как ожидается, усилит давление на Россию.

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The Guardian: Герхард Шредер под огнем критики за встречу с Путиным

Эксканцлер Германии Герхард Шредер подвергся сокрушительной критике из-за его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как посетил Москву в эти выходные, пишет The Guardian.

В интервью немецким медиа Шредер заявил: ему нечего стесняться дружбы с Путиным. Сейчас его деятельность расследует партия социал-демократов, членом которой он является с 1963 года.

В интервью он заявил: конфликт с Россией можно разрешить, но это требует дополнительных переговоров, которые должны вести Германия и Франция, и большей чувствительности Запада к "реальным опасениям России".

Глядя в будущее, Шредер рекомендовал для Украины нейтральный статус типа Австрии и организацию "кантонов" по примеру Швейцарии для востока Украины. Он также заявил, что обе стороны должны продемонстрировать "готовность к компромиссу".

Экс-канцлера уже упрекали, что он не говорит о зверствах российских оккупантов в Буче, разбомбленных Россией городах востока Украины и тысячах убитых и депортированных гражданских. Также волну критики вызвали его слова по решению энергетических проблем Германии, которые, по его мнению, можно решить запуском Северного Потока-2.

Пока официальный Берлин активировать трубопровод не собирается.

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