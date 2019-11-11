У Слуги народа новый глава и новая идеология. Насколько монолитная партия ему досталась

По результатам парламентских выборов 2019 года впервые в украинской истории сформировалась монобольшинство. Партия Владимира Зеленского Слуга Народа провела в Раду 254 депутата (только 70 из них члены партии сейчас). Перед руководством партии сразу встал вопрос — как управлять огромной фракцией, у членов которой мало общего: разная идеология, культурный бэкграунд, социальный статус и тд. Еще летом 2019 будущий глава фракции Слуга Народа (СН), Давид Арахамия сообщил, что в первый день работы парламента заработает система мониторинга «Большой брат» — программа, задача которой выявлять аномалии в голосованиях народных депутатов.

Мы решили сделать аналог системы, выявляющей «аномальных» депутатов: один из компонентов «Брата» — поименные голосования доступен всем желающим на портале открытых данных Верховной Рады.

Насколько монолитной оказалась самая большая фракция?

Голосования

Лучший способ узнать реальное положение дел - посмотреть на голосование. За 50 дней работы новой Рады у депутатов была возможность принять участие в 894 голосованиях ( законопроекты, правки, повестка дня, сигнальные голосования и т.д.). Что показывает анализ Народные депутаты фракции СН голосуют депутаты довольно сплоченно. Для подсчета «схожести» голосования между нардепами президентской фракции мы использовали сетевой анализ.

Что это значит? По-простому, мы посчитали количество совместных голосований между депутатами и наглядно показали связи между ними. Чем меньше расстояние на визуализации между депутатами, тем больше у них совместной поддержки законопроектов (согласно голосованиям).





Большой кластер депутатов справа — это фракция Слуги народа и они размещены плотно к друг другу, что подтверждает их монолитность. Но есть две группы «отбившихся» от коллектива — первая, которая голосует ситуативно как вся фракция Слуга Народа и как и фактическая оппозиция. Это Дмитрий Гурин и Ростислав Тистик.

Вторая группа депутатов голосует идентично оппозиции (сейчас в нее по факту входят все остальные фракции). Это Александр Дубинский, Александр Завитневич и Жан Беленюк. Их результаты голосования по всем законопроектам «в целом» или «во втором чтении и в целом» намного больше подходят для оппозиции. Основная причина — низкое участие в голосованиях. Дубинский принял участие только в 30%, Беленюк — в 45%, а Завитневич 51%.

Если взять не все голосования. А только важные для экономики 23 законопроекта ( аналитический проект iMoRe отнес к таким важные экономические, антикоррупционные, судебные и антимонопольные ЗП). В голосовании за важные проекты становится более численной пограничная группа депутатов: они и не оппозиция и не верные солдаты монобольшиства. Они, скорее всего, голосуют ситуативно в зависимости от законопроекта. Туда можно отнести семь депутатов от Слуги (Гурин, Галушко, Касай, Тистык, Бондар, Прощук, Василевська-Смаглюк).





Если коротко

Первые 50 дней мегафракции президента удалось сохранить относительную монолитность. В разнобой с большинством фракции систематично голосую минимум три человека (точнее не голосуют, когда фракция голосует). Если проанализировать, как нажимали на кнопки депутаты СН за важные законопроекты, то монолитность нарушает еще семь. Получается, что 10 нардепов или около 4% фракции «выпадают» из монолитности.

Какие выводы делает руководство фракции на основе своего анализа — пока не известно, но в случае подозрения в коррупции, глава фракции Давид Арахамия обещает проводить с такими депутатами «воспитательные беседы», а при наличии существенных доказательств — подавать жалобы в правоохранительные органы, а также информировать журналистов и общественность.

Более детально про голосования депутатов других фракций читайте в статье «Большой брат» Слуги Народа.