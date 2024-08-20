Запрет РПЦ позволит закрывать и украинские церкви, связанные с Россией, в том числе и УПЦ МП. "Однако это будет долгий процесс и придется делать через суды", – объясняет LIGA.net глава комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев (Слуга народа).

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Верховная Рада проголосовала в целом запрещение Российской православной церкви в Украине. Этим депутаты открыли путь к запрету УПЦ МП, но он может быть длинным.

Нажать зеленую кнопку депутатов от Слуги народа убеждал лично глава фракции Давид Арахамия, рассказывает LIGA.net один из представителей монобольшинства.

Свою роль в принятии законопроекта сыграл и президент Владимир Зеленский, говорит нардеп Евгения Кравчук (СН).

Как принимали закон и когда собственно запретят российские церкви – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? 265 парламентариев проголосовали за запрет Русской православной церкви в Украине. Это первое, за что нардепы взялись после месячного перерыва в пленарных заседаниях.

Сначала будет запрет только РПЦ, говорит LIGA.net глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Затем, по мере установления связей УПЦ с РПЦ и после соответствующих судебных решений, под прекращение деятельности могут подпадать и украинские религиозные организации".

В первом чтении законопроект поддержали еще в октябре прошлого года. Голосование за второе чтение должно было состояться 23 июля 2024 года. Но тогда документ отказались выносить на рассмотрение. Поэтому депутаты блокировали трибуну. Принять закон тогда так и не смогли. Рада ушла на перерыв в заседаниях.

Голоса и политическая воля появились благодаря поддержке президента Владимира Зеленского, объясняет Потураев.

Его коллега по парламенту Ярослав Юрчишин (Голос) объясняет LIGA.net, что политической воли не хватало именно со стороны большинства:

"Когда президент включился лично, то этот вопрос решился. Также была перспектива блокирования работы ВРУ в канун Дня Независимости и очень сильно имиджево бьет по власти".

Решающей правкой стал пункт о судах над религиозными организациями. После этого депутаты согласились вынести документ на голосование, рассказывает нардеп Евгения Кравчук (СН): "А именно изменение, что судебные процессы по ликвидации реляционных организаций начнутся через девять месяцев после принятия закона".

По словам собеседника в монобольшинстве, депутатов от Слуги народа убеждал нажать зеленую кнопку лично глава фракции Давид Арахамия.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? "До принятия закона о церкви ничего другого мы рассматривать не позволим" – именно так говорили LIGA.net нардепы в июле. Обещали заблокировать работу Рады.

Запрет РПЦ позволит закрывать и украинские церкви, связанные с Россией, в том числе и УПЦ МП. Однако это придется делать через суды, объясняет Потураев.

Здесь нельзя действовать поспешно, ведь мы в этой области действительно с первых дней будем под международным микроскопом".

Впрочем, проблем с мировой поддержкой не должно возникать. Главный аргумент Украины в том, что закон не касается свободы религии и свободы совести, говорит LIGA.net глава комитета по внешней политике Александр Мережко.

Речь идет о защите национальной безопасности, а не притеснении церкви, продолжает он: "РПЦ не является и никогда не была независимой от государства религиозной организацией. Это инструмент российской войны и пропаганды против народа Украины".

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Партнеры Украины хорошо понимают необходимость принятия этого закона, считает нардеп.

"Отрицательно на вступление Украины в ЕС это не повлияет", – добавляет он.

ЧТО ДАЛЬШЕ? Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС) сможет начинать формировать комиссии, исследующие связь религиозных организаций с Россией. Когда такая связь установлена, начинается процесс ликвидации организации.

В эту госслужбу можно будет обратиться, чтобы запретить российские церкви, объясняет Потураев.

"По итогам исследования принимается решение – выдавать ли предписание. Если предписание выдано, не выполнено или не обжаловано в админпорядке, то ГЭСС идет в суд, который и решает, прекращать ли деятельность нарушительницы".

Закон вступает в силу через месяц со дня публикации. Но перед этим его еще должен подписать президент.