Заборона РПЦ дозволить закривати й українські церкви, пов'язані з Росією, зокрема й УПЦ МП. "Однак це буде довгий процес і доведеться робити через суди", — пояснює LIGA.net голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (Слуга народу).

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Верховна Рада проголосувала в цілому заборону Російської православної церкви в Україні. Цим депутати відкрили шлях до заборони УПЦ МП, але він може бути довгим.

Натиснути зелену кнопку депутатів від Слуги народу переконував особисто голова фракції Давид Арахамія, розповідає LIGA.net один із представників монобільшості.

Свою роль в ухваленні законопроєкту відіграв і президент Володимир Зеленський, говорить нардепка Євгенія Кравчук (СН).

Як ухвалювали закон і коли власне заборонять російські церкви – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. 265 парламентарів проголосували за заборону Російської православної церкви в Україні. Це перше, за що нардепи взялися після місячної перерви у пленарних засіданнях.

Спочатку буде заборона тільки РПЦ, каже LIGA.net голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Потім, у міру встановлення звʼязків УПЦ з РПЦ, і після відповідних судових рішень, під припинення діяльності можуть підпадати й українські релігійні організації".

У першому читанні законопроєкт підтримали ще торік у жовтні. Голосування за друге читання мало відбутися 23 липня 2024. Але тоді документ відмовилися виносити на розгляд. Через це депутати блокували трибуну. Ухвалити закон тоді так і не змогли. Рада пішла на перерву у засіданнях.

Голоси й політична воля зʼявилися завдяки підтримці президента Володимира Зеленського, пояснює Потураєв.

Його колега по парламенту Ярослав Юрчишин (Голос) пояснює LIGA.net, що політичної волі не вистачало саме з боку більшості:

"Коли президент включився особисто, то це питання вирішилося. Також була перспектива блокування роботи ВРУ напередодні Дня Незалежності, це дуже сильно іміджево б'є по владі".

Вирішальною правкою став пункт про суди над релігійними організаціями. Після цього депутати погодилися винести документ на голосування, розповідає нардепка Євгенія Кравчук (СН): "А саме зміна, що судові процеси про ліквідацію реляційних організацій почнуться через дев'ять місяців після ухвалення закону".

За словами співрозмовника у монобільшості, депутатів від Слуги народу переконував натиснути зелену кнопку особисто голова фракції Давид Арахамія.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. "До ухвалення закону про церкву нічого іншого ми розглядати не дозволимо" – саме так казали LIGA.net нардепи у липні. Обіцяли заблокувати роботу Ради.

Заборона РПЦ дозволить закривати й українські церкви, які пов'язані з Росією, зокрема й УПЦ МП. Однак це доведеться робити через суди, пояснює Потураєв.

Тут не можна діяти поспіхом, адже ми у цій царині дійсно з перших днів будемо під міжнародним мікроскопом".

Утім, проблем зі світовою підтримкою не повинно виникати. Головний аргумент України в тому, що закон не стосується свободи релігії та свободи совісті, говорить LIGA.net голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Йдеться про захист національної безпеки, а не утиск церкви, продовжує він: "РПЦ не є і ніколи не була незалежною від держави релігійною організацією. Це – інструмент російської війни й пропаганди проти народу України".

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Партнери України добре розуміють необхідність ухвалення цього закону, вважає нардеп.

"Негативно на вступ України в ЄС це не вплине", – додає він.

ЩО ДАЛІ. Держслужба з питань етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) зможе починати формувати комісії, які досліджуватимуть зв'язок релігійних організацій із Росією. Коли такий зв'язок встановлено – починається процес ліквідації організації.

До цієї держслужби можна буде звернутися, щоб заборонити російські церкви, пояснює Потураєв.

"За підсумками дослідження ухвалюється рішення – чи видавати припис. Якщо припис виданий, не виконаний або неоскаржений в адмінпорядку, то ДЕСС йде до суду, який і вирішує, чи припиняти діяльність порушниці".

Закон набирає чинності за місяць із дня публікації. Але перед цим його ще має підписати президент.