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13.12.2019, 09:00

Убийство Шеремета, поджоги мобильных вышек, падение доллара. Что вам надо знать этим утром

Убийство Шеремета, поджоги мобильных вышек, падение доллара. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня пятница, 13 декабря. Погода +1-(-)1, курс доллара 23.56. 

Мы решили переформатировать рассылку. Теперь, каждое утро, редактора LIGA.net: Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов будут рассказывать про одно самое важное событие прошедшего дня, что оно значит, и как на нас повлияет. 

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

Новость года. Полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. И показала доказательства, которые не всех убедили. Мы систематизировали озвученное и коротко описали самое важное, что надо знать. Невероятно громкое и запутанное дело с неизвестным финалом. Больше по ссылке

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Нацбанк затормозит падение доллара

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Для большинства читателей нет более скучных новостей, чем изменение учетной ставки: НБУ ее меняет раз в два  месяца. Но в этот раз всем у кого денег больше чем на еду, стоит обратить внимание на решение Нацбанка.

Во-первых, регулятор снизил учетную ставку, а значит -  стоимость денег, сразу на два процентных пункта до 13,5%. Это максимальное падение почти за четыре года. Как результат - очень скоро кредиты чуть подешевеют, а еще больше снизятся ставки по гривневым депозитам.

Во-вторых, НБУ заявил, что увеличивает ежедневный гарантированный выкуп валюты на межбанке с $30 млн до 50 млн, это означает, что при прочих равных доллар замедлит свое удешевление относительно гривни. 

Если власть не сделает грубых экономических ошибок, то нам всем стоит начинать учиться жить при низкой инфляции, “смешных” ставках депозитов и однозначных  процентов по кредитам.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Германия готова к противостоянию с США из-за “Северного потока 2”

Множество действительно важных процессов, которые касаются Украины, происходят за пределами нашей страны. Строительство российского газопровода "Северный поток 2" - как раз такой случай. Сейчас транзит российского газа приносит Украине около $3 млрд в год. В случае запуска «потока» Украина совершенно точно потеряет эти деньги. Когда — вопрос времени.

Помощь подоспела из-за океана. Вчера ночью палата представителей Конгресса США утвердила закон об оборонном бюджете. И включила в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству “Северного потока-2”.

Германия, похоже, готова к противостоянию. Решатся ли на такой шаг другие партнеры проекта? Увидим в ближайшее время. За этой историей точно стоит следить

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Телеком в огне. Почему в Украине горят вышки мобильной связи

Тревожный сигнал. В Украине начинают все чаще жечь вышки мобильной связи, оставляя абонентов целых районов без связи. Это очень печальное явление. Жгут станции якобы анархисты. Они выступают против lifecell и опять-таки якобы поддержвают Курдистан. Владелец lifecell - турецкий холдинг Turkcell. И украинские анархисты таким образом "мстят" за притеснение курдов на востоке Турции. Но все это пока больше похоже на выдуманную легенду. Так как под огонь попадают и станции других операторов. Кто на самом деле стоит за поджогами, остается загадкой.

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Теги: убийство шеремета, Павел Шеремет, нацбанк, доллар, lifecell
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