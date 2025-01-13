В российском Энгельсе (Саратовская область) заявили о ликвидации "открытого горения" на комбинате "Кристалл", вспыхнувшего пять дней назад после атаки БпЛА.

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Эта база, созданная для обеспечения горючего стратегической авиации, была одним из основных пунктов дозаправки горючим российских бомбардировщиков Ту-95 во время массированных воздушных атак на Украину, рассказывает LIGA.net руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Пожар в значительной степени лишает их возможности наносить по Украине удары ракетами Х-101, Х-55. Но не ликвидирует эту угрозу полностью", – говорит он.

Кроме того, эта атака показывает, что украинские Силы обороны планомерно уничтожают ядерный потенциал России, добавляет LIGA.net директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Чем особенный пожар на нефтебазе в Энгельсе и чего ждать дальше – коротко.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. 8 января российские соцсети сообщили о взрывах и пожаре в районе нефтебазы в городе Энгельс, где расположен аэродром Энгельс-2. Губернатор Роман Бусаргин заявил, что обломки БпЛА поразили некий "промышленный объект".

Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны атаковали дронами нефтебазу комбинат Кристалл, снабжавший топливом аэродром Энгельс-2. На этой авиабазе дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, обстреливающие гражданские объекты Украины.

Спецоперация была выполнена ГУР МО вместе с Силами беспилотных систем ВСУ.

10 января Бусаргин обещал, что топливо выгорит "приблизительно через два дня".

13 января российские пропагандисты сообщили, что на нефтебазе Кристалла якобы ликвидировали открытое горение. Однако, как отмечают опрошенные LIGA.net, военные аналитики, это вовсе не означает, что пожар уже ликвидирован.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Аэродром в Энгельсе, из которого стратегические бомбардировщики Ту-95 обычно вылетают бомбардировать Украину, вообще-то строился как одна из баз для авиационной компоненты так называемой "ядерной триады РФ", напоминает LIGA.net руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Есть два таких аэродрома: в западном полушарии – Энгельс и на Дальнем Востоке с противоположной стороны – Украинка. Это базы для обеспечения полетов стратегической авиации, – объясняет он. – Там должно быть заскладировано горючее, боеприпасы, ракеты, техническо-эксплуатационная база, ракетно-техническая база, где хранятся ядерные боеголовки для ракет стратегических самолетов".

Соответственно, нефтебаза создана для обеспечения горючей стратегической авиации. Она содержит более 50 резервуаров, где может храниться более 200 000 тонн светлых нефтепродуктов, продолжает директор по развитию Defense Express Валерий Рябых.

"Это, в первую очередь, керосина и специальное авиационное горючее для бомбардировщиков обычного типа Ту-95, Ту-22, – уточняет военный аналитик. – А, что самое важное, на этой же базе хранится горючее для бомбардировщиков Ту-160".

Справка Ту-160 ("Белый лебедь") — советский и российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с переменной стреловидностью крыла. После распада СССР флот Ту-160 находился в России и Украине. Украина свой флот частично утилизировала, частично передала России, остался один музейный экспонат – в Полтавском музее дальней авиации.



Ту-160 является носителем ракет Х-15, Х-101, Х-55/Х-555, а также свободно падающих бомб до 40 тонн. Ту-160 ("Белый лебедь") — советский и российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с переменной стреловидностью крыла. После распада СССР флот Ту-160 находился в России и Украине. Украина свой флот частично утилизировала, частично передала России, остался один музейный экспонат – в Полтавском музее дальней авиации.Ту-160 является носителем ракет Х-15, Х-101, Х-55/Х-555, а также свободно падающих бомб до 40 тонн.

Сами Ту-160 против Украины применяются крайне редко – для массированного обстрела их поднимали только в ноябре 2024 года, до этого – в мае 2023 года. В промежутках их полеты очень ограничены: таких самолетов около 15 и не факт, что все находятся в летном состоянии.

Поэтому удар по этой нефтебазе оказывает непосредственное влияние не только на способность наносить удары по территории Украины, но и на ее стратегические возможности. Он еще раз нивелирует миф, что с Россией, якобы невозможно воевать, подчеркивает Рябых.

"Эти удары, наряду с поражениями радаров дальнего обнаружения космической системы раннего обнаружения – работа на стратегическое ослабление РФ Силами обороны Украины", – объясняет он.

Невозможно быстро полностью потушить пожар на таком объекте, отмечает Рябых. Как и быстро восстановить утраченное топливо, специально разработанное под Ту-160. "И хотя Силы обороны не уничтожили самих самолетов, они ограничили применение основной единицы воздушной компоненты российских ядерных сил", – говорит он.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Возможности Ту-95 теперь ограничены, говорит Лакийчук: "После первых ударов по Энгельсу эти самолеты преимущественно переправили севернее Полярного круга, но они были вынуждены прилетать на Энгельс, дозаправляться и продолжать кровавое дело".

Пожар на нефтебазе лишает их этой возможности. Соответственно угроза ударов по Украине ракетами Х-101, Х-55 уменьшается, хотя и не исчезает полностью, говорит он. Несмотря на гипотетическую возможность дозаправки самолетов на других (даже гражданских) аэродромах, реализовывать масштабные воздушные атаки россиянам будет значительно сложнее – наработанная инфраструктура, работавшая с точностью часов, теперь уничтожена.

Чтобы восстановить ее, российской армии нужны время, деньги и доступ к современным технологиям, которых у России нет, соглашается аналитик Defense Express Рябых.

Конечно, Ту-95 могут продолжать наносить удары, даже базируясь на аэродромах за Полярным кругом, продолжает Лакийчук. Но ввиду большого расстояния теперь им нужно заправлять большее количество горючего.

"Больше горючего – меньше ракет, – отмечает он. – Поэтому пока нельзя сказать, что мы вырвали России этот ядовитый зуб, но проковыряли в нем хорошую дыру".