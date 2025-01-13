У російському Енгельсі (Саратовська область) заявили про ліквідацію "відкритого горіння" на комбінаті "Кристал", яке спалахнуло п’ять днів тому після атаки БпЛА.

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Ця база, створена для забезпечення пальним стратегічної авіації, була одним з основних пунктів дозаправлення пальним російських бомбардувальників Ту-95 під час масованих повітряних атак на Україну, розповідає LIGA.net керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Пожежа значною мірою позбавляє їх можливості завдавати по Україні удари ракетами Х-101, Х-55. Але не ліквідує цю загрозу повністю", – каже він.

Крім того, ця атака вказує на те, що українські Сили оборони планомірно знищують ядерний потенціал Росії, додає LIGA.net директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Чим особлива пожежа на нафтобазі в Енгельсі та чого очікувати далі – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. 8 січня російські соцмережі повідомили про вибухи та пожежу в районі нафтобази в місті Енгельс, де розташований аеродром Енгельс-2. Губернатор Роман Бусаргін заявив, що уламки БпЛА уразили якийсь "промисловий об'єкт".

Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони атакували дронами нафтобазу комбінат "Кристал", яка забезпечувала паливом аеродром Енгельс-2. На цій авіабазі дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, які обстрілюють цивільні об'єкти України.

Спецоперацію було виконано ГУР МО разом із Силами безпілотних систем ЗСУ.

10 січня Бусаргін обіцяв, що паливо вигорить "приблизно через два дні".

13 січня російські пропагандисти повідомили, що на нафтобазі комбінату "Кристал" нібито ліквідували відкрите горіння. Однак, як зазначають опитані LIGA.net військові аналітики, це зовсім не означає, що пожежа вже ліквідована.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Аеродром у Енгельсі, з якого стратегічні бомбардувальники Ту-95 зазвичай вилітають бомбардувати Україну, взагалі будувався як одна з баз для авіаційної компоненти так званої "ядерної тріади РФ", нагадує LIGA.net керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Є два таких аеродроми: у західній півкулі – Енгельс і на Далекому Сході з протилежного боку – Українка. Це бази для забезпечення польотів стратегічної авіації, – пояснює він. – Там має бути заскладоване пальне, боєприпаси, ракети, технічно-експлуатаційна база, ракетно-технічна база, де зберігаються ядерні боєголовки для ракет стратегічних літаків".

Відповідно, нафтобаза створена для забезпечення пальним стратегічної авіації. Вона містить понад 50 резервуарів, де може зберігатись понад 200 000 тонн світлих нафтопродуктів, продовжує директор з розвитку Defense Express Валерій Рябих.

"Це насамперед керосини та спеціальне авіаційне пальне для бомбардувальників звичайного типу Ту-95, Ту-22, – уточнює військовий аналітик. – І, що найважливіше, на цій же базі зберігається пальне для бомбардувальників Ту-160".

Довідка Ту-160 ("Білий лебідь") — радянський та російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. Після розпаду СРСР флот Ту-160 перебував у Росії та Україні. Україна свій флот частково утилізувала, частково передала Росії, залишився один музейний експонат — у Полтавському музеї дальньої авіації.



Ту-160 є носієм ракет Х-15, Х-101, Х-55/Х-555, а також вільнопадних бомб до 40 тонн. Ту-160 ("Білий лебідь") — радянський та російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. Після розпаду СРСР флот Ту-160 перебував у Росії та Україні. Україна свій флот частково утилізувала, частково передала Росії, залишився один музейний експонат — у Полтавському музеї дальньої авіації.Ту-160 є носієм ракет Х-15, Х-101, Х-55/Х-555, а також вільнопадних бомб до 40 тонн.

Самі Ту-160 проти України застосовуються вкрай рідко – для масованого обстрілу їх підіймали лише у листопаді 2024 року, до того – у травні 2023 року. В проміжках їх польоти дуже обмежені: таких літаків близько 15 і не факт, що всі у льотному стані.

Тож удар по цій нафтобазі безпосередньо впливає не лише на спроможність завдавати ударів по території України, а і на стратегічні можливості РФ. Він вкотре нівелює міф, що з Росією начебто неможливо воювати, підкреслює Рябих.

"Ці удари, наряду з ураженнями радарів дальнього виявлення космічної системи раннього виявлення – робота на стратегічне послаблення РФ Силами оборони України", – пояснює він.

Неможливо швидко повністю загасити пожежу на такому об'єкті, наголошує Рябих. Як і швидко відновити втрачене паливо, розроблене спеціально під Ту-160. "І хоча Сили оборони не знищили самих літаків, вони дуже обмежили застосування основної одиниці повітряної компоненти російських ядерних сил", – каже він.

ЩО ДАЛІ. Можливості Ту-95 тепер обмежені, каже Лакійчук: "Після перших ударів по Енгельсу ці літаки переважно переправили на північ за Полярне коло, але вони були вимушені прилітати на Енгельс, дозаправлятися і продовжувати криваву справу".

Пожежа на нафтобазі позбавляє їх цієї можливості. Відповідно, загроза ударів по Україні ракетами Х-101, Х-55 зменшується, хоч і не зникає повністю, каже він. Попри гіпотетичну можливість дозаправляти літаки на інших (навіть цивільних) аеродромах, реалізовувати масштабні повітряні атаки росіянам буде значно складніше – напрацьована інфраструктура, яка працювала із точністю годинника, тепер знищена.

Щоб відновити її, російській армії потрібні час, гроші та доступ до сучасних технологій, яких у Росії немає, погоджується аналітик Defense Express Рябих.

Звісно, Ту-95 можуть продовжувати завдавати ударів, навіть базуючись на аеродромах за Полярним колом, продовжує Лакійчук. Але зважаючи на велику відстань, тепер їм треба заправляти більшу кількість пального.

"Більше пального – менше ракет, – наголошує він. – Тому поки що не можна сказати, що ми вирвали Росії цей отруйний зуб, але проколупали у ньому добрячу дірку".