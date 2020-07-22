Зеленский лично вышел на связь с луцким террористом. Президенты других стран тоже так делают? Спойлер - нет

Мы не ведем переговоров с террористами, - такой официальной позиции придерживаются большинство стран мира. Президент Украины Владимир Зеленский вчера поступил вразрез с мировой практикой: он 7-10 минут общался по телефону с луцким террористом Максимом Кривошем, который взял в заложники 13 людей, а потом выполнил одно из его требований - записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". После этого Кривош освободил заложников, а сам сложил оружие и сдался полиции и СБУ.

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Это ошибка, президент показал слабость, считают одни эксперты. Такую же ошибку допустил российский премьер Виктор Черномырдин во время терактов в Будденовске, пойдя на уступки террористам. "В следующие годы Россию накрыла волна террора - как настоящего, так и инспирированного собственными силовиками и олигархами", - пишет в Facebook журналист Виталий Портников.

Но при этом Зеленский спас жизни украинцев, и ему это ничего не стоило, - парируют другие эксперты.

LIGA.net отобрала шесть случаев, когда власти выполняли требования террористов. Но - без прямого участия президентов.

Теракт в Буденновске

В 1995 году группа из почти 200 террористов во главе с Шамилем Басаевым напала на город Буденновск в Ставропольском крае. Боевики взяли в заложники 1,6 тысячи жителей и согнали их в местную больницу, по пути расстреляв нескольких милиционеров. Они выдвинули требования к властям: остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с Джохаром Дудаевым.

В переговорах участвовал, в том числе тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин. Через несколько дней с боевиками Басаева было подписано соглашение: Москва выполнила их требования и согласилась вывести войска из Чечни, а террористам позволили вернуться в Чечню. Террористы освободили пленников и на предоставленных властью автобусах выехали из города.

За пять дней жертвами теракта стали 129 человек. Существует мнение, что отпускать Басаева было ошибкой - это привело к последующим терактам, в том числе Норд-Осту и Беслану. В первом случае погибли 130 человек, во втором - 333, включая 186 детей.

Заложники в Орджоникидзе

В декабре 1998 года пять человек захватили автобус с 30 школьниками в Орджоникидзе (сейчас Владикавказ). Они потребовали выкуп и самолет для вылета за границу, угрожая поджечь автобус, для чего расставили по салону банки с бензином. Власти предоставили им Ил-76, который ожидал их в аэропорту Минеральных Вод. После долгих переговоров террористам передали восемь бронежилетов, четыре пистолета Макарова, автомат Калашникова с двумя снаряженными магазинами и два миллиона долларов.

Под прикрытием живого коридора из заложников захватчики перешли в самолет, после чего освободили детей и учительницу. Теперь в заложниках оказался экипаж Ил-76. Террористы решили лететь в Израиль, с которым у СССР не было дипломатических отношений. Борт выпустили. В Израиле преступники пытались подкупить власи, предлагая им миллион долларов, но израильтяне отказались и задержали всех, а позже передали властям СССР под одно условие: не применять к захватчикам смертную казнь.

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Угон самолета Trans World Airlines

Летом 1985 года самолет рейса 847 авиакомпании Trans World Airlines (США) был угнан двумя ливийцами сразу после взлета в Афинах. Террористы смогли пронести с собой контрабандой оружие и две гранаты через охрану аэропорта.

В заложниках оказались 153 пассажира и члены экипажа, большинство из них провели в плену 17 дней (часть выпустили в обмен на топливо). Их избивали, а американского морского пехотинца застрелили и сбросили тело на асфальт в аэропорту Бейрута.

Угонщики потребовали освобождения из израильских тюрем более чем 700 мусульман-шиитов. Тогдашний президент США Рональд Рейган заявил, что власти "никогда не пойдут на переговоры с террористами и не будут оказывать давление на другие правительства". Но реальность оказалась иной. Фактически правительство США заставило (или уговорило) Израиль освободить 766 ливанцев.

В Бейруте захватчики отпустили заложников: аэропорт находился под контролем шиитов.

Американские и израильские спецслужбы пришли к выводу, что организатором угона была ливанская группировка "Хезболла", а непосредственную ответственность за подготовку теракта нес Имад Мугния, ликвидированный в Дамаске только в феврале-2008.

Заложники в Нёйи-сюр-Сен

Эта история в 1993 году сделала знаменитым будущего президента Франции - а тогда мэра небольшого французского городка Нёйи-сюр-Сен Николя Саркози. Он лично вел переговоры с террористом, который взял в заложники 21 ребенка и воспитателя детского сада. Террорист принес с собой оружие и взрывчатку, требуя от властей выплатить ему 100 млн франков и приготовить авто для отступления.

Путем переговоров полиции удалось добиться освобождения нескольких детей. Дальше переговоры продолжил лично Саркози: он семь раз входил в детский сад и вывел четверых детей. Многие потом говорили, что он сделал это для повышения своей популярности.

Через 46 часов, когда террорист устал, ему подмешали снотворное в кофе. Его ликвидировали тремя выстрелами. Дети не пострадали.

Американский солдат: пять лет в плену талибов

В 2009 году американский сержант Боуи Бергдал попал в плен к боевикам движения Талибан. Его несколько раз пытались освободить, но безуспешно. Оппоненты президента Барака Обамы обвинили власти в бездействии и пренебрежении жизнью солдата. Демократы в ответ напоминали, что вести переговоры с террористами в американской традиции не принято.

Через пять лет США решились на активные торги, и сделка с талибами таки состоялась. Террористы передали Бергдала американскому спецназовцу, а взамен получили далеко не рядовых боевиков: как выяснили СМИ, главу талибского генштаба, замминистра разведки, министра внутренних дел и важных полевых командиров. По данным спецслужб США, эти люди ответственны за гибель сотен людей.

Администрация Обамы подверглась новой волне критики со стороны оппонентов, которые назвали обмен опасной уступкой терроризму. А в 2017 году Бергдал в суде признал свою вину в дезертирстве и поведении, недостойном военнослужащего перед лицом противника.

Израильский капрал: обмен на 1027 преступников

Израиль, как и США, официально жестко стои на позиции, что любые переговоры с террористами - исключены. Но ради освобождения своего военного Гилада Шалита, захваченного боевиками ХАМАС в плен в 2006 году в районе сектора Газы, пошел на переговоры с Палестиной. Через пять лет, в октябре 2011 года Гилад Шалит был освобожден и вернулся в Израиль: одного израильского военного обменяли на 1027 палестинских заключенных. Многие из них отбывали пожизненный срок за терроризм и убийства мирных израильтян. Родственники погибших даже требовали в суде отменить или отложить неравный обмен. Им отказали.

ТАК МОЖЕТ ЛИ ПРЕЗИДЕНТ ИДТИ НА УСТУПКИ ТЕРРОРИСТАМ?

Виктор Ягун, бывший замглавы СБУ

Ни в коем случае. Пойдя один раз на уступки, президент дает слабину. У нас есть очень яркий пример в России, когда Черномырдин пошел на уступки, привселюдно начал общаться с представителем чеченских боевиков, после этого Россия захлебнулась в последующих терактах. Чеченцы поняли: их можно давить.

То есть если мы сейчас начнем получать каких-то неадекватных людей, которые начнут требовать от президента, условно, станцевать гопак на сцене - то это именно последствие вчерашних событий.

В большинстве стран мира нет такой традиции - вступать в прямые переговоры с террористами. Многие сейчас цитируют фильм "Черное зеркало" - так вот, это все Голливуд. Всегда есть уровень, выше которого никто в переговорах не поднимается. Может общаться только переговорщик, который прошел специальное обучение, и могут привлекать родственников - родителей, детей. Кого угодно, но только не выходя за эти рамки. И уж тем более не поднимая уровень переговоров до президента.

Предметом переговоров может быть только одно: мы вам гарантируем жизни, а вы освобождаете людей. Точка.

Александр Скипальский, генерал-лейтенант, бывший замглавы Службы безопасности

Абсолютно правильно поступил Зеленский. Он спасал жизни 13 людей, которые целый день страдали и не знали, что их ждет. Они не играли в эти игры. Поэтому, если президент имел возможность спасти хоть одну жизнь, он должен был это сделать.

Тут главное даже не в том, что президент создал какой-то прецедент. Вы лучше посмотрите, что это за террорист? Как он мог им стать, будучи в поле зрения спецслужб, дважды судимым? Какие у него требования? Это типичные требования террориста-диверсанта?

Он не классический террорист, который угрожал бы уничтожить военный объект или самолет с людьми. Это человек, который должен быть клиентом психиатрической больницы под присмотром полиции.

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