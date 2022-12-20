Угроза растет. Какие силы Россия разместила в Беларуси – и на что они способны

Угроза со стороны Беларуси постепенно растет, заявил генерал Сергей Наев вслед за словами главкома ВСУ Валерия Залужного о возможном новом наступлении на Киев и после визита российского диктатора Владимира Путина к беларускому коллеге Александру Лукашенко. Пока это – угроза тактического уровня.

"Вероятность, что 1000-километровая граница Украины и Беларуси снова станет фронтом, – не нова. Она существует, может уменьшаться или увеличиваться, но никогда не будет нулевой до победы Украины", – говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков.

Что означают слова Наева, насколько серьезен потенциал РФ у северных границ Украины, какие цели может искать российский самолет-разведчик с беларуского неба, и чего ждать на границе с Беларусью в ближайшие месяцы – разбиралась LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Угроза нападения из Беларуси постепенно растет, сказал 20 декабря командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Его слова прозвучали вслед за заявлением главкома ВСУ Валерия Залужного о возможном повторном нападении на Киев и через день после визита Путина к Лукашенко.

По словам Наева, сейчас в Беларуси размещены: 2 мотострелковая дивизия российской 1 гвардейской танковой армии (1 гта), подразделения с баллистическими ракетами "Искандер" и авиагруппировка с новейшими образцами авиации.

Этого потенциала достаточно для угрозы Украине и проведения тактических действий с ограниченными целями, отмечает генерал. А российский самолет наведения вместе с истребителями МиГ-31 – носителями ракет "Кинжал" – проводит тренировки для уточнения целей в Украине.

Украинские военные отслеживают наращивание потенциала РФ в Беларуси, заверил Наев. Этим же заняты и союзники.

"Мы продолжаем внимательно следить за силовой позицией (posture. – Ред.) России. Это то, что мы делали и будем делать, в том числе в Беларуси", – заявили в Белом доме после встречи Путина с Лукашенко.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. 2 мотострелковая дивизия 1 гта РФ почетно именуется Таманской и когда-то считалась элитной. Но в Украине 1 гта побили.

Подразделения этой армии уже бежали из-под Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Херсона, говорит LIGA.net экс-спикер Генштаба и полковник ВСУ в запасе Владислав Селезнев.

"Когда российская пропаганда рассказывает о гвардейских, элитарных и лучших подразделениях, это не значит, что они таковы, – говорит эксперт. – РФ – страна фейков".

Согласно OSINT-данным и наблюдениям аналитиков, в Беларуси было около 11 000 военных несколько недель назад, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. Порядка 80% из них – мобилизованные. Показатели по технике – переменчивы: ее то перемещали в Беларусь, то вывозили из нее.

"Одно дело, когда это были регулярные войска и придворная дивизия, в которую всегда шла новая техника, – объясняет Катков. – Сейчас ситуация у них кардинально отличается от того, что было в начале полномасштабного вторжения".

Сейчас россияне на территории Беларуси проходят боевое слаживание на полигонах и выполняют демонстрационные действия, чтобы ВСУ не перебрасывали силы на другие участки фронта, говорит Селезнев.

По его словам, после слаживания на уровне батальонов они потенциально смогут выполнять боевые действия – но у РФ "хромают" оснащение, наличие боевой техники и младших командиров.

Тактический уровень угрозы, о которой говорит Наев, означает потенциальное наступление в пределах единичных и небольших участков границы с глубиной до нескольких километров, объясняет Катков.

На тактическом уровне можно взять небольшой населенный пункт – но не перерезать пути поставок западного вооружения, о которых трубят российские пропагандисты.

"Перерезка логистических маршрутов с захватом значительных территорий Украины – это как минимум оперативно-тактический или оперативно-стратегический уровень, – говорит Катков. – Для этого нужны большие соединения: не дивизия – а армия или несколько армий".

Самолеты-разведчики А-50 и без того находились в Беларуси длительное время, в том числе летом, говорит Катков. Сейчас этот и другие разведывательные самолеты могут проводить радио-техническую разведку – отслеживать украинские радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы.

У РФ не так много сложных для ПВО ракет "Кинжал" – порядка 30 штук, отмечает Селезнев. Этого недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию на поле боя, потому для РФ и важно усилить разведку целей.

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Бригадный генерал ВСУ Артем Громов отмечал, что возможности РФ наносить воздушные удары из Беларуси растут, но там нет авиационной группировки, которая бы соответствовала масштабам вторжения февраля 2022 года.

По словам Каткова, тогда у границ Украины были собраны десятки штурмовиков, полтора десятка истребителей и под сотню вертолетов. Подготовка подобной авиагруппировки может быть одним из главных индикаторов препараций к новому вторжению из Беларуси.

"Это можно сделать довольно за небольшое время. Но подготовка к такому развертыванию с огромной долей вероятности будет отслежена разведкой Украины и союзников", – отмечает Катков.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Катков не берется прогнозировать сценарии событий на границе с Беларусью – слишком много факторов. Но, по его мнению, главный – пойдет ли на прямое вторжение сама Беларусь.

"Беларусь не согласилась на прямое участие в самом начале, когда все уверяли, что это будет легкая прогулка, а сам Лукашенко говорил , что война завершится через два дня, – напоминает Катков. – Сейчас вероятность, что Минск и Лукашенко согласятся на эту авантюру, значительно меньше, чем в феврале".

При этом Беларусь и РФ создают общую группировку. Если ей будет командовать Кремль, то согласия Минска спрашивать никто не будет, отмечает эксперт.

Даже если РФ и решится на глубокое наступление, то оно будет привязано к небольшому количеству дорог на Полесье, объясняет Катков. Танки смогут пройти 20-30 км по бездорожью, но дорога нужна будет для грузовиков с горючим и боеприпасами – и ВСУ это понимают.

По словам Каткова, еще один вопрос – обеспечить оружием и техникой 200 000 российских резервистов, о которых предупреждал Залужный. Для сравнения – это размер всего Бундесвера, вся армия Франции и 70% сухопутных сил РФ на 2021 год.

Боевые действия в Украине будут активными, как только земля промерзнет, считает Селезнев. По его прогнозу, первым приоритетом для РФ будет восток Украины, затем юг, и лишь на третьем месте север, если у Кремля будут ресурсы.

"Увидим, что будет в январе – объявит ли Путин полную мобилизацию, чтобы обеспечить войска личным составом, – говорит Селезнев. – Не так все хорошо у россиян, чтобы они имели возможность реализовать путинские планы. Им нужно оружие, стабильная связь, обученность личного состава, большое количество боеприпасов. Без этого – о какой успешной операции можно говорить?"

Украине было бы легче, если б Беларусь была союзником, констатирует Катков. А так приходится держать заслон на севере и не перебрасывать резервы на передовую.

Генерал Наев же заверяет: Украина значительно увеличит силы у границы с Беларусью, если увидит наращивание сил врага по ту сторону.

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