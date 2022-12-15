Россия долго готовилась к войне, но рассчитала ресурсы только на три месяца, считает главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Сейчас Москва – в безысходном положении и хочет накопить силы для нового наступления в феврале.

"Готовят около 200 000 новых войск. Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку захватить Киев", – говорит он.

К чему готовится Россия, какие задачи стоят перед ВСУ, и сколько нужно Украине оружия – LIGA.net собрала главные цитаты из большого интервью Залужного британскому The Economist.

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Армией РФ управляют держиморды. "Если посмотреть на него (российского командующего Суровикина. – ред.), то это обычный полководец времен Петра, можно сказать, держиморда. Смотришь на него и понимаешь: либо ты выполняешь задание, либо тебе пи***ц. И мы давно поняли, что это (такой подход. – ред.) не работает".

А украинскими войсками – лидеры. "Особенно мы это поняли в 2014 году, когда 21-летние лейтенанты пришли командовать людьми за 50-60 лет… Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным – значит оставаться человеком в любой ситуации, это главное. Остаться человеком – значит стать лидером. Быть умнее, сильнее, талантливее, и в этом случае пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую".

Которые доверяют людям на местах. "Я доверяю своим генералам. С начала войны я уволил 10 из них, не справлялись. Еще один застрелился. Я доверяю Сырскому (командующему Сухопутных сил. – ред.). Если он говорит мне, что ему нужна еще одна бригада, значит, она действительно нужна. Я не считаю себя самым умным. Я должен слушать тех, кто находится на местах. Потому что инициатива там".

Россия долго готовилась к трехмесячной войне. "Три с половиной или четыре года они интенсивно наращивали людей, технику, боеприпасы".

"Я думаю, что у них (у России. – ред.) было ресурсов на три месяца для достижения своих целей… Они исчерпали эти ресурсы и растратили свой потенциал, не добившись практически никакого результата".

Но теперь – в безысходном положении. "Они хотели взять Киев. С военной точки зрения это было правильное решение – самый простой способ достичь своей цели. Я бы поступил так же. Я хорошо знаю Герасимова (главу Генштаба ВС РФ. – ред.)… Он сосредоточился на Донбассе, чтобы сохранить ресурсы, которые у него остались. Сейчас ситуация на Донбассе непростая. Но стратегически это безысходная ситуация для российской армии".

И хочет паузы. "Скорее всего, они ищут способы прекратить (боевые действия. – ред.) и получить паузу любым способом: обстреливают мирное население, оставляют наших жен и детей замерзать… Им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал".

Москва готовит 200 000 солдат и может вернуться под Киев. "Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько тяжелы, что эти люди не будут воевать. Они будут. Царь говорит им идти на войну, и они идут на войну. Я изучал историю двух чеченских войн – там было то же самое".

"Может быть, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек... Россияне готовят около 200 000 новых войск.

Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку взять Киев".

Но даже миллион мобилизованных ей не помогут. "Даже если он наберет еще миллион человек в армию, чтобы забрасывать трупами, как Жуков, это все равно не принесет желаемого результата".

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А перед ВСУ сейчас – три задачи. "Прежде всего, удержать эту линию и не потерять больше ни одной позиции. Это крайне важно. Освободить территорию в 10-15 раз сложнее, чем не сдать".

"Вторая... это создание резервов и подготовка к войне, которая может начаться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января. Она может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, в направлении из Беларуси, не исключаю, что и на южном направлении".

"Есть и третья… противоракетная и противовоздушная оборона… Мы балансируем на тонкой грани. Если [энергосистема] будет разрушена,.. жены и дети солдат начнут замерзать. Такой сценарий возможен".

Украина готовит крупную операцию: сотни тысяч людей не нужны – нужно оружие. "С такими (нынешними. – ред.) ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной. Она уже на подходе, но вы ее пока не видите".

"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля... Мы можем и должны освободить гораздо больше территорий".

ПВО эффективна на 76%. Но ее надо насыщать. "Россияне используют этот коэффициент… вместо 76 ракет они запускают 100. И 24 достигают цели. А что делают две ракеты с электростанцией? Она не будет работать в течение двух лет". "Их (западные системы ПВО. – ред.) просто нужно наращивать. Нам нужны десятки таких систем".

РФ приспособилась к HIMARS. "Они ушли на расстояние, которое HIMARS не могут достать. А у нас нет ничего более дальнобойного".

Но HIMARS достанут Крым из Мелитополя. "Я не могу ответить на вопрос, сдерживают партнеры или нет (продвижение к Крыму. – ред.). Чтобы выйти к границам Крыма, нам нужно преодолеть 84 км до Мелитополя… И мы уже сможем обстреливать Крымский перешеек из тех же HIMARS".

Главное – убивать врагов. "Самый важный опыт, который мы получили и исповедуем почти как религию, – россиян и любых других врагов нужно убивать, просто убивать. И не бояться это делать. Это то, что мы делаем".

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