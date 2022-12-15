Россия долго готовилась к войне, но рассчитала ресурсы только на три месяца, считает главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Сейчас Москва – в безысходном положении и хочет накопить силы для нового наступления в феврале.
"Готовят около 200 000 новых войск. Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку захватить Киев", – говорит он.
К чему готовится Россия, какие задачи стоят перед ВСУ, и сколько нужно Украине оружия – LIGA.net собрала главные цитаты из большого интервью Залужного британскому The Economist.
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Армией РФ управляют держиморды. "Если посмотреть на него (российского командующего Суровикина. – ред.), то это обычный полководец времен Петра, можно сказать, держиморда. Смотришь на него и понимаешь: либо ты выполняешь задание, либо тебе пи***ц. И мы давно поняли, что это (такой подход. – ред.) не работает".
А украинскими войсками – лидеры. "Особенно мы это поняли в 2014 году, когда 21-летние лейтенанты пришли командовать людьми за 50-60 лет… Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным – значит оставаться человеком в любой ситуации, это главное. Остаться человеком – значит стать лидером. Быть умнее, сильнее, талантливее, и в этом случае пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую".
Которые доверяют людям на местах. "Я доверяю своим генералам. С начала войны я уволил 10 из них, не справлялись. Еще один застрелился. Я доверяю Сырскому (командующему Сухопутных сил. – ред.). Если он говорит мне, что ему нужна еще одна бригада, значит, она действительно нужна. Я не считаю себя самым умным. Я должен слушать тех, кто находится на местах. Потому что инициатива там".
Россия долго готовилась к трехмесячной войне. "Три с половиной или четыре года они интенсивно наращивали людей, технику, боеприпасы".
Но теперь – в безысходном положении. "Они хотели взять Киев. С военной точки зрения это было правильное решение – самый простой способ достичь своей цели. Я бы поступил так же. Я хорошо знаю Герасимова (главу Генштаба ВС РФ. – ред.)… Он сосредоточился на Донбассе, чтобы сохранить ресурсы, которые у него остались. Сейчас ситуация на Донбассе непростая. Но стратегически это безысходная ситуация для российской армии".
И хочет паузы. "Скорее всего, они ищут способы прекратить (боевые действия. – ред.) и получить паузу любым способом: обстреливают мирное население, оставляют наших жен и детей замерзать… Им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал".
Москва готовит 200 000 солдат и может вернуться под Киев. "Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько тяжелы, что эти люди не будут воевать. Они будут. Царь говорит им идти на войну, и они идут на войну. Я изучал историю двух чеченских войн – там было то же самое".
Но даже миллион мобилизованных ей не помогут. "Даже если он наберет еще миллион человек в армию, чтобы забрасывать трупами, как Жуков, это все равно не принесет желаемого результата".
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А перед ВСУ сейчас – три задачи. "Прежде всего, удержать эту линию и не потерять больше ни одной позиции. Это крайне важно. Освободить территорию в 10-15 раз сложнее, чем не сдать".
"Вторая... это создание резервов и подготовка к войне, которая может начаться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января. Она может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, в направлении из Беларуси, не исключаю, что и на южном направлении".
"Есть и третья… противоракетная и противовоздушная оборона… Мы балансируем на тонкой грани. Если [энергосистема] будет разрушена,.. жены и дети солдат начнут замерзать. Такой сценарий возможен".
Украина готовит крупную операцию: сотни тысяч людей не нужны – нужно оружие. "С такими (нынешними. – ред.) ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной. Она уже на подходе, но вы ее пока не видите".
ПВО эффективна на 76%. Но ее надо насыщать. "Россияне используют этот коэффициент… вместо 76 ракет они запускают 100. И 24 достигают цели. А что делают две ракеты с электростанцией? Она не будет работать в течение двух лет". "Их (западные системы ПВО. – ред.) просто нужно наращивать. Нам нужны десятки таких систем".
РФ приспособилась к HIMARS. "Они ушли на расстояние, которое HIMARS не могут достать. А у нас нет ничего более дальнобойного".
Но HIMARS достанут Крым из Мелитополя. "Я не могу ответить на вопрос, сдерживают партнеры или нет (продвижение к Крыму. – ред.). Чтобы выйти к границам Крыма, нам нужно преодолеть 84 км до Мелитополя… И мы уже сможем обстреливать Крымский перешеек из тех же HIMARS".
Главное – убивать врагов. "Самый важный опыт, который мы получили и исповедуем почти как религию, – россиян и любых других врагов нужно убивать, просто убивать. И не бояться это делать. Это то, что мы делаем".
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