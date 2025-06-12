Загроза з півночі. Що відомо про наступ Росії на Сумщину

Російська армія на півночі намагається розтягнути лінію української оборони та убезпечити власну Курську область. Окупанти вже критично близько до Сум і, видається, що з часом зможуть дотягуватись до міста навіть FPV-дронами.

"Вони вже контролюють частину Сумської області: створили там буферну зону, тепер розширюють. Ідуть бої в тактичній зоні, на ділянці від Костянтинівки до Садків", – каже LIGA.net координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Надходить інформація про перекидання у цей район російських підрозділів з Херсонської та Запорізької областей. За такого сценарію війська РФ можуть прибути на позиції на Сумському напрямку за тиждень-півтора.

Що відбувається на Сумському напрямку та чи дійсно це "наступ на Київ" – коротко.

Що відбувається на Сумському напрямку

Росіяни вже зайняли до десяти населених пунктів Сумської області. Згідно з картами DeepState, Кіндратівка та Олексіївка перейшли до червоної зони. Наступна ціль окупантів – селище Хотінь. За словами Машовця, росіяни "ведуть вперті наступальні бої – кожен населений пункт дається їм нелегко, вони зазнають великих втрат".

Карта: DeepState

Буферна зона на території Сумщини – це, по суті, та площа, яку українська сторона дозволить російському командуванню захопити й утримувати під своїм контролем, каже військовий експерт, засновник БО "Благодійна пошта" Павло Нарожний.

Усі ці населені пункти, які наразі перебувають під так званим "контролем" росіян, насправді давно перетворені на руїни, внаслідок артилерійських обстрілів ще у 2023-2024 роках. Оборона прикордонних сіл не мала стратегічного сенсу, – розповідає Нарожний у коментарі LIGA.net.

За його словами, йдеться про Костянтинівку, Басівку, Яблунівку, хоча остання ще зберігала певну цілісність: "Зараз в окупантів основна ціль – Юнаківка, велике село з митним пунктом, виходом до кордону та адміністративною інфраструктурою".

Відстань до Сум та загроза посилення обстрілів

Юнаківка стратегічно важлива для ворога, пояснює Нарожний. Цей населений пункт знаходиться на трасі Суми-Суджа, через який йде постачання в український плацдарм на Курщині: "Тому вони хочуть дійти до Юнаківки і закріпитись там".

Хоча насправді йдеться уже не так про плацдарм, як про незначну чисельність українських бійців на Курщині, каже LIGA.net співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник: "Це радше обмежені ділянки, які перебувають не під повноцінним контролем України, а у сірій зоні. Використовуються здебільшого для тривожного вогню та відвертання уваги російських сил – щоб розосередити оборону й ускладнити реагування".

Протягом багатьох місяців Росія накопичувала війська, аби витіснити Сили оборони з Курщини. Нині угрупування росіян на цьому напрямку, за даними аналітиків, становлять від 50 000 до 55 000 особового складу.

Отже, зараз росіяни "усіляко намагатимуться" захопити Юнаківку, щоб просунутись далі на Садки, зайняти Хотінь, Писарівку, Корчаківку та Малу Корчаківку, розповідає LIGA.net військовий оглядач Денис Попович: "Це потрібно для того, аби заволодіти висотами довкола Сум і створити у такий спосіб буферну зону".

Росіяни вже просунулись на відстань близько 20 км до Сум, тож з часом місто може опинитися під загрозою ударів FPV-дронів, щойно туди підтягнуться екіпажі.

Контроль над висотами дозволить противнику обстрілювати Суми з артилерії та FPV-дронів, – каже Попович. – Судячи з усього, це не передбачає штурму безпосередньо міста Суми.

Попри контратаки Сил оборони України у районі Яблунівки, росіяни "мають просування, захопили з десяток населених пунктів", зазначає військовий оглядач.

Евакуації у Сумській області, за даними очільника Сумської ОВА Олега Григорова, підлягають 213 населених пунктів, "це 18 прифронтових громад – чотири райони".

"З початку червня з області вже було евакуйовано 900 цивільних, серед них майже 120 – діти, – заявив він. – Збільшення заяв на евакуацію з прифронтових зон немає, вони в межах 20-25 осіб. Але область готова до збільшення заяв".

Підстав для евакуації із самих Сум обласна влада поки не вбачає. Попри близькість до міста, "FPV-дрони, на щастя, не долітають", каже Григоров.

"Наказ про тишу": що далі

Найгарячішим напрямком на фронті залишається Покровськ Донецької області. Другим за активністю, прогнозує Нарожний, "ймовірно, є саме Юнаківка".



За його словами, надходить інформація про перекидання у цей район російських підрозділів з Херсонської та Запорізької областей: "Якщо ці переміщення вже розпочалися, то на передову війська РФ можуть прибути орієнтовно за тиждень-півтора – враховуючи час на перекидання, розгортання та бойове злагодження".

Нині у ворога є тактичні успіхи, але ліквідувати український плацдарм у Курській області їм не вдалося. "Чи зможуть вони прорвати нашу оборону – під питанням, – коментує Нарожний. – Ймовірно, розгорнуться найзапекліші бої. Якщо ворог спробує зайти в Юнаківку, це коштуватиме йому значних втрат – як у живій силі, так і в техніці".

Утримується від прогнозів і військовий оглядач Денис Попович. "Цей вальс танцюють удвох. Просування ворога залежить від наших контрдій", – каже він.

Сценарій, за якого ворогу вдасться прорвати оборону та захопити Юнаківку і Хотінь, підірве логістику Сил оборони. І, найімовірніше, росіяни посунуть далі – на Суми.

Заяви окремих українських політиків про те, що новий наступ російської армії за маршрутом – не на Суми, а на Київ (адже "фронт уже у 300 км" від столиці), не мають жодного фактичного підґрунтя, переконані військові аналітики.

Хоча темпи просування й зросли у травні, у середньому вони залишаються на рівні листопада минулого року, – зазначає Мельник. – Якщо оцінювати це математично, за таких темпів навіть для повного захоплення Донецької області росіянам знадобиться кілька років. А щоб дійти до лівого берега Дніпра й безпосередньо до Києва – десятиліття.

Ввечері 12 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники "потроху відштовхують" російські сили у Сумській області.

Військові, які обороняють Україну на півночі, від коментарів утримуються: діє наказ про тишу. Редакція LIGA.net надіслала офіційний запит щодо ситуації на Сумському напрямку до Генштабу Збройних Сил. На момент публікації матеріалу відповідь не надходила, але ми опублікуємо її, щойно отримаємо.