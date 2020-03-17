Ужесточение карантина и как вернуть деньги за туры. Что надо знать этим утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня вторник, 17 марта. Температура от +2 до +7, курс доллара 26.52.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Зеленский собрал крупный (и не очень) бизнес. Требует помощи в борьбе с коронавирусом

Вчера в Офисе президента состоялась удивительная встреча: Зеленский, его ближайшее окружение и премьер-министр провели переговоры с полутора десятками крупнейших украинских предпринимателей. Тема разговора - Украина в опасности, коронавирус может принести большой вред украинцам и бизнес должен помочь стране и людям. Бизнес на словах согласился помогать.

Не меньший интерес, чем тема встречи ( власть так активно просит у всех помощи, что можно сделать вывод - мы не готовы от слова совсем), представляет состав участников. В офис президента приехали и те, кого в Украине обычно называют олигархами - Ахметов, Коломойский, Ярославский (также были представители Пинчука и Бахматюка). И не очень “политичные” бизнесмены: сооснователь Розетки Владислав Чечеткин и совладелец крупнейшего порта ТИС. Были и совсем удивительные персонажи - например Виталий Гайдук и Игорь Воронов, которые бы уместно смотрелись на подобной встрече десятилетней давности. Качество подбора участников немного настораживает: если с такой экспертизой и правительство выбирают, у нас большие проблемы. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Коронавирус. Ужесточение "карантина" в Украине: как это будет и к чему приведет

Пишет мне родной дядя в Вайбер. Вернее, кидает скриншот: "Киев ночью будут опрыскивать с вертолетов, закройте окна". Дядя говорит: да, херня, наверное, но я "на всякий случай кидаю". Действительно херня. Даже СБУ выступила с заявлением - "не верьте в чушь". Похожий трюк русские спецслужбы устроили в Италии, чтобы посеять панику. Точно так же действовали во время истории в Новых Санжарах. Поэтому очень важно в эти дни не поддаваться панике, не читать бред о скором конце света. И получать информацию только из достоверных источников. Посоветуйте своим знакомым читать Лигу. Мы собираем самое важное и проверяем информацию. Итак, как будем жить и работать ближайшие недели? Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Коронавирус. Как туристам вернуть деньги за билеты, туры и брони в отелях

Мировая гражданская авиация сталкивается, возможно, с крупнейшими проблемами в своей истории. С одной стороны, отмененные рейсы из-за повсеместных ограничений на перелеты со стороны государств, столкнувшихся с коронавирусом. С другой, тотальное падение потребительского спроса на будущие периоды. О грядущих сокращениях персонала уже заявили Norwegian и AirBaltic. Не удивительно, что уже начали звучать прогнозы о возможных банкротствах в авиации.

Оказавшись на растяжке, перевозчики изо всех сил стараются избежать возврата пассажирам живых денег за отмененные рейсы и предлагают перенести бронь на лето-осень-зиму. Для них это, не исключено, вопрос выживания. К примеру, две крупнейших украинских компании — МАУ и SkyUp допускают возврат лишь на условиях тарифа покупки. Для большинства пассажиров это значит, что новые билеты они могут получить, деньги — нет.

Мы собрали реакцию на форс-мажор со стороны крупнейших авиакомпаний, туроператоров и отельных сетей. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Вы можете помочь научному сообществу в борьбе с коронавирусом

Проект Folding@home - это распределенная сеть для ресурсоемких научных вычислений. Подключиться к ней может любой. Достаточно установить специальную программу - и ваш компьютер будет в свободное время просчитывать, как именно взаимодействуют между собой белковые цепочки в клетках коронавируса. Правильно смоделировав структуру вируса, ученые смогут быстрее найти лекарство от него. Каждый компьютер, подключенный к сети Folding@home, как бы получает лотерейный билет. И чем больше билетов, тем выше вероятность джекпота. Возможно, именно ваш компьютер поможет победить эпидемию. Больше по ссылке.

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