Сегодня, 3 ноября, в США проходят президентские выборы – за кресло главы государства борются действующий президент Дональд Трамп и экс-вице-президент Джозеф Байден (при президенте Бараке Обаме).

Президентские выборы в США одно из самых важных геополитических событий. И от того, кто занимает овальный кабинет в Белом доме многое зависит, в частности, и для Украины.

LIGA.net решила вспомнить как складывались отношения независимой Украины с президентами США, и что конкретного сделали хозяева Белого дома для Украины, а что мы для Америки.

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ДЖОРДЖ БУШ-СТАРШИЙ: ДАЛ УКРАИНЕ ДЕНЕГ, НО НЕ СРАЗУ ПРИЗНАЛ ЕЕ НЕЗАВИСИМОСТЬ (1989-1993)

Опасаясь негативных последствий распада СССР, в июне 1991 года выступил в Верховной Раде УССР с печально известной речью, получившей название "Chicken Kyiv speech", в которой поддержал Горбачова и сохранение СССР, призвав украинцев отказаться от "самоубийственного национализма".

Администрация Буша признала независимость Украины лишь 25 декабря 1991 года, спустя более трех недель после референдума, на котором 92,3% проголосовали за независимость. Еще через неделю страны установили дипотношения. Развитие отношений шло медленно, поскольку приоритетом Буша-старшего были отношения с РФ, а также ядерное разоружение Украины (в США не знали, по какому внешнеполитическому пути пойдет страна, а потому старались как можно быстрее лишить ее третьего по величине ядерного арсенала).

Весной 1992-го США приняли программу финансовой помощи новым странам Восточной Европы, в частности, финансово поддержав Украину, развитие рыночной экономики и демократии в стране. Буш стал более дружелюбен к Украине, когда его президентский срок подошел к концу (1993-й). Неоднозначное поведение 41-го президента США объясняют тем, что, находясь во главе страны, он руководствовался исключительно нацинтересами. А самый кошмарный, и казавшийся вероятным в начале 90-х, сценарий для госдепа США – это военные конфликты между бывшими республиками СССР, обладавшими ядерным оружием.

БИЛЛ КЛИНТОН: ПОМОГАЛ ДВИГАТЬСЯ В НАТО, НО НАСТАИВАЛ НА ЯДЕРНОМ РАЗОРУЖЕНИИ (1993-2001)

Смена президента в США с заядлого республиканца на молодого демократа не сразу повлияла на внешнеполитический курс Соединенных Штатов в отношении Украины. К изменениям подтолкнул конституционный кризис в России в октябре 1993 года, вылившийся в расстрел и штурм Парламента и гибель более 150 человек. Из-за недемократических тенденций в России, США увидели в РФ угрозу, а в Украине – противовес ей. При Клинтоне США стремились нарастить свое влияние в странах Восточной Европы. Украина находилась в фокусе США, оставшейся единственной сверхдержавой и пробующей себя в роли единоличного "мирового полицейского". Администрация Клинтона инициировала интеграцию Украины в международные процессы, в частности, в евроатлантическое сообщество, но одновременно с этим продолжала настаивать на необходимости ядерного разоружения.

Когда вопрос ядерного арсенала Украины (1994 год) был снят с повестки дня, американо-украинские отношения начали развиваться активнее: зимой того же года Украина подписала документ об участии в программе НАТО "Партнерство ради мира" (став первой постсоветской страной в программе), а осенью Кучма во время визита в США подписал Хартию украино-американского партнерства.

В 1996 году США и Украина охарактеризовали двусторонние отношения как "стратегическое партнерство". Также Клинтон был среди инициаторов подписания Хартии особенного партнерства между НАТО и Украиной в 1997 году. Продолжением американской политики по Украине стало первое заседание Комиссии Украина – НАТО весной 1999 года на саммите Альянса в Вашингтоне, на котором приняли декларацию о поддержке евроатлантических намерений Киева и включения в стратегию НАТО положения об особенных отношениях и роли Украины в региональной безопасности.

При администрации Клинтона Украина продолжала получать финансовую помощь от США, однако подход изменился: денежная поддержка перестала быть безусловной.

ДЖОРДЖ БУШ-МЛАДШИЙ: АКТИВНО СОДЕЙСТВОВАЛ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ (2001 – 2009)

Начало его президентства пришлось на развитие авторитарных тенденций в Украине. Буш младший был тверд в отношениях с Украиной: настаивал на необходимости соблюдать права человека и демократические принципы, а также ясно давал понять, что без реформ не будет и прогресса в отношениях. Еще одним фактором, сместившим внешнеполитические акценты США, стала борьба с терроризмом. Основная активность в американо-украинских отношениях наблюдалась в последний год его президентства.

Администрация Буша-младшего поддержала Оранжевую революцию, предоставив поддержку новому руководству Украины, а в 2006 году США посодействовали развитию торговых отношений с Украиной – спустя два года товарооборот превысил $5 млрд. Так же период его президентства характеризовался активным прогрессом в отношениях между Украиной и НАТО, несмотря на сопротивление России.

Буш-младший содействовал евроатлантическим намерениям Украины. В январе 2008 года Украина заявила о готовности приступить к выполнению Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, весной Буш провел по этому вопросу переговоры с Ющенко и Тимошенко. Через несколько дней он поддержал позиции Украины на саммите НАТО в Бухаресте. Осенью 2008 года вице-президент США Дик Чейни приехал в Украину и в очередной раз заявил о поддержке Вашингтоном ее евроатлантических стараний. Зимой того же года США и Украина подписали Хартию о стратегическом партнерстве.

БАРАК ОБАМА: СИЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЛ УКРАИНУ, НО ЛИШЬ ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ (2009 -2016)

Ни разу не посетил Украину за время президентства. Изначально во внешней политике Обама сделал упор на ограничении участия США в военных кампаниях и нормализации отношений с РФ. Киев временно выпал из сферы активной заинтересованности США. В частности, это произошло из-за беглого диктатора Виктора Януковича и его команды: дрейф в сторону России, начало политических преследований и ухудшение внутренней ситуации в Украине.

В 2013 году Обама даже призвал уменьшить финансовую помощь Украине, которая все равно оставалась занчимой (около $100 млн в год). Тогда же обозначилось торможение и в содействии Белого дома евроатлантической интеграции Украины (к этому Киев тоже приложил руку).

Ситуация изменилась после начала российской агрессии против Украины. Обама поддержал Украину и заявил о готовности ввести санкции против России. Он так же консолидировал международное сообщество, осудившее действия РФ. В 2014 году Обама подписал документ, позволявший США предоставить Украине летальное оружие (хотя так его и не предоставил) и ввести новые санкции против РФ.

Оказывалась помощь в стабилизации внутриполитической ситуации, активизировалась американская финансовая поддержка проводимых украинских реформ, а также сотрудничество в оборонной сфере между обеими странами – проводятся совместные учения, а американские инструкторы приезжают в Украину.

ДОНАЛЬД ТРАМП: СДЕЛАЛ ВКЛАД В УКРАИНСКУЮ ОБОРОНУ, ХОТЯ И НЕ ВСЕГДА ХОРОШО ОТЗЫВАЛСЯ (2016-

Период его президентства запомнится Украине неоднозначно. В двусторонних отношениях был и слив телефонного разговора Зеленского и Трампа, почти закончившийся отставкой последнего, временная заморозка военной помощи, конфликт вокруг Мотор Сичи, заявления США о желании вернуть РФ в G8 и многое другое.

При этом США расширили антироссийские санкции, увеличили объем военной поддержки Украины, предоставили патрульные катера класса "Island" и Mk IV, передали противотанковые ракетные комплексы Javelin, а так же активно финансировали и поддерживали реформы в стране. Лишь в 2020 году Украина получит от США помощи на сумму $698 млн: оборонной – на $250 млн; финансово-экономической – на $448 млн. Также почти $20 млн США предоставили Украине на помощь в борьбе с COVID-19. Летом 2020-го США вновь передали Украине Javelin, боеприпасов и раций на $60 млн.

Важность предоставления Javelin подчеркивает в комментарии LIGA.net политический эксперт Евгений Магда, заявляющий, что ПТРК имеют значение не только в военной сфере, а являются символом разрушения эмбарго Запада на поставки оружия Украине.

Эксперт центра Новая Европа Алена Гетьманчук отмечает: принятие Госдепом США декларации по Крыму, возобновление работы Комиссии по стратегическому партнерству между странами и введение санкций против Северного потока-2.

В период президентства Трампа активизировалось и сотрудничество между Украиной и НАТО – уже в ближайшие несколько лет Украина может получить ПДЧ в Североатлантическом альянсе, а в июне 2020-го НАТО предоставил Украине статуса партнера с расширенными возможностями. Хотя Трамп и критикует НАТО, он не мешает Украине реализовывать ее евроатлантические намерения. А Магда добавляет, что без согласия Вашингтона Украина бы статус не получила.

ЧТО ДАЛЬШЕ: ЗАВИСИТ ОТ УКРАИНЫ

В комментарии LIGA.net эксперт Илия Куса заявил, что дальнейшее развитие отношений с США и конкретные действия будущего главы Белого дома зависят от целей Украины и ее самовосприятия: "Политика США по Украине кардинально не изменится. Сохранится двухпартийный консенсус по Украине. Вне зависимости от результата выборов, Украине придется заново выстраивать отношения с администрацией Белого дома, учитывая негативные последствия скандалов последних трех лет".

Магда же ожидает сохранения двухпартийной поддержки Украины, прибытия в Киев посла США Кита Дейтона и сотрудничество в противодействии гибридным угрозам: "Хочу, чтобы Украина была среди внешнеполитических приоритетов президента США, и тот откровенно об этом заявлял".

По мнению Гетьманчук, Украина будет иметь дело с более скоординированной позицией Вашингтона в случае победы Байдена: интересы Киева в критически важных вопросах, если их правильно обозначить, вероятно, будут больше учитываться Белым домом; стратегия по Украине будет базироваться на сдерживании агрессии РФ и внутренних изменениях в стране; больше внимания уделят вопросам реформ; вероятна очередная попытка привлечь США к переговорам по Донбассу и увеличение координации политики G7 и НАТО по Украине.

Независимо от имени президента, Украина должна быть готова к тому, что любая американская поддержка или помощь будет иметь свою цену, – говорит Алена Гетьманчук

Пока неизвестно, кто займет ключевые должны в администрации Байдена, и какой будет их роль в формировании политики по Украине. Беспокойство эксперта вызывает возможная координация американской политики с европейской, которая "не всегда достаточно решительна в вопросах Украины": "Важно, чтобы США по Украине оставались, если не на водительском кресле, то рядом с ним, а не на заднем сиденье".

При Трампе, считает Гетьманчук, будут и дальше наблюдаться разные акценты политики США по Украине. По ее мнению, Украине придется постоянно выходить с новыми инициативами и предложениями, чтобы "вписать" себя в виденье Трампом международных партнеров.

"Независимо от имени президента, Украина должна быть готова к тому, что любая американская поддержка или помощь будет иметь свою цену. Разница заключается в форме "оплаты" – или в виде реформ (при Байдене), или в виде политических услуг и контрактов по покупке американской продукции (при Трампе)", – резюмирует эксперт.

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