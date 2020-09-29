Украина открыла границу, "маски-шоу" продолжаются, вакцина от гриппа. Что надо знать утром

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Карантин. Украина вновь открыла границу для въезда иностранцев

Отличная новость! Украину открыли для въезда иностранцев! Но подождите, с коронавирусом у нас же за последние недели стало все только хуже. Зачем открыли, а правильный вопрос – зачем закрывали? Правильный ответ: чтобы не пустить в Умань евреев-хасидов на праздник Рош-а-Шана.

А зачем всей стране и миру врали, что из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом? А почему закрыли въезд всем, а не только гражданам Израиля? А может быть можно было организовать двухнедельный карантин и пустить, или организовать изолированный привоз-увоз? Много чего ещё можно было придумать, если бы у правительства был простой, но очень важный принцип – не врать себе, своей стране и миру. Плохо, что его нет, впрочем, как и минимального доверия к этому правительству. Больше по ссылке.

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"Еще одна реформа минус". СБУ сохранит влияние на бизнес – депутат Железняк

Похоже, планы оставить в Украине единственное силовое ведомство, которое расследуют финансовые преступления, проваливаются.

Помимо создаваемого Бюро экономической безопасности, это право может сохранить за собой СБУ. К сожалению, в последние годы участие этой структуры в бизнес-расследованиях слабо ассоциируется с заботой о государственной безопасности. Скорее речь о давлении на бизнес и принуждении "договариваться с контролерами". Так что, (не) уважаемые слуги народа, "маски-шоу" продолжаются? Больше по ссылке.

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Вакцина від грипу 2020-2021: коли купити і чому варто щепитися під час пандемії

Те, що у нас лютує COVID-19, інших хвороб не скасовує. Наприклад, грипу. Більше того, саме через пандемію нам слід вакцинуватися від грипу, щоб захистити себе від того, від чого можна себе вберегти. Які штами грипу прийдуть до нас, чому потрібне щеплення від грипу і коли воно буде – за лінком.

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