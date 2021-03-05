Украина поднялась в рейтинге экономических свобод, отказ от вакцины. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Уже между Джибути и Мавританией: Украина поднялась в рейтинге экономических свобод

Коллеги напишут об актуальном и интересном, я о грустном. Вышел новый рейтинг экономических свобод от Heritage Foundation. Мы – 127-е в мире и последние в Европе. Улучшение за год – 7 позиций. (Таким темпом мы даже Россию будем догонять 5 лет.) Это – приговор мечтам о "заможній Україні": ВВП в 21 веке создают люди, умные и свободные люди. От основных причин уже оскомина на зубах: суды, права собственности, инвестиционный "рахитизм" и финансовое "рабство". Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Сбой в системе. Почему медики не хотят делать прививки от коронавируса

62% украинских медиков не собираются вакцинироваться от COVID-19. Многие говорят, что не доверяют индийской вакцине. На самом деле, вакцина CoviShield (напугавшая часть украинских докторов) от Serum Institute of India является производной вакцины от британско-шведской компании Oxford-AstraZeneсa. Данный медпрепарат закупает не только Украина, но и другие страны, в частности, Канада. Результаты четырех клинических исследований в Великобритании, Бразилии и Южной Африке показали, что вакцина эффективна и безопасна в предупреждении COVID-19 у людей 18+ лет. Но наши – не доверяют. Возможно, врачи недоговаривают. Возможно, кроме "недоверия" есть и другие причины. Это ж надо записаться к иммунологу или инфекционисту, это надо быть готовым на день-два выпасть из жизни – температура может подняться... Проще сказать, что "не доверяем". В психологии для таких отмазок есть специальный термин: рационализация иррациональных действий (или бездействия). Всегда можно сказать, что индийская вакцина сейчас – хуже, а Pfizer завтра – лучше. Что наша система несовершенна – поди знай при какой температуре в самолете вакцину транспортировали. И так далее, и так далее, и так далее. И так не только у нас, но и в ЕС и вообще в мире. Вывод немного грустный: добровольное дело – провальное дело... Больше по ссылке.

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