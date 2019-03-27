Украина заиграла на выборах США. Вся история с The Hill - коротко

Резонансная история с заявлениями генпрокурора Юрия Луценко в адрес посла США в Украине Мари Йованович получила продолжение. В среду, 27 марта, вышел еще один материал (личное мнение) американского журналиста Джона Соломона, в котором он прошелся по Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и Центру противодействия коррупции. Кроме того, СМИ анонсируют вторую часть интервью Луценко, где главной мишенью станет сын Джозефа Байдена.

Во что играет президент Петр Порошенко и как Украина фактически влияет на выборы в США - коротко объясняет LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Неделю назад американское издание The Hill опубликовало фрагмент интервью генпрокурора Луценко. В нем он открыто обвинил посла США Йованович в политической коррупции. По словам генпрокурора, Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать. Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ расследует возможную причастность директора НАБУ Артема Сытника к "сливу" материалов по делу Пола Манафорта - экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа.

Это дело берет начало в 2016 году, когда нардеп Сергей Лещенко и на тот момент первый зампредседателя СБУ Виктор Трепак обнародовали "амбарную" книгу Партии регионов, в которой фигурирует фамилия Манафорта. После этого Трампу пришлось отстранить Манафорта от руководства избирательной кампанией, а история с "черной бухгалтерией" стала частью большого расследования о вмешательстве России в выборы США. В итоге суд отправил Манафорта в тюрьму.

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В конце 2018 года украинский суд частично удовлетворил иск нардепа Борислава Розенблата и признал разглашение Сытником и Лещенко информации о Манафорте вмешательством в избирательный процесс США. В марте 2019 года Розенблат обнародовал аудиозапись, которая якобы доказывает, что Сытник работал на штаб кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Трамп не оставил это без внимания и ретвитнул пост однопартийца Чака Каллесто. Последний поделился в соцсети статьей, в которой на основе "записи" Розенблата говорилось о причастности НАБУ к дискредитации действующего президента США.

Кроме того, уже после выхода в свет интервью Луценко Трамп в своем Twitter привел цитату журналиста Соломона: "По мере того, как исчезает российский заговор, появляется украинский сговор, чтобы помочь Клинтон". А сын американского президента, Дональд Трамп-младший, призвал отозвать Йованович с должности посла (ее трехлетняя каденция заканчивается летом 2019 года).

В свою очередь Государственный департамент США заявил, что утверждения Луценко о "списке Йованович" - это откровенная фальсификация. А президент Украины Петр Порошенко публично выразил поддержку американскому послу.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. До 2016 года украинские политики никогда так открыто не вмешивались в американскую политическую борьбу и не подыгрывали одной из сторон, считает исполнительный директор международного фонда Відродження Александр Сушко. Фонд, в котором он работает, упоминается в скандале.

"Обычно мы сотрудничаем с обеими партиями, понимая, что украинская поддержка в США базируется на крепкой двухпартийной основе", - отметил он в комментарии LIGA.net. По его мнению, заявления Луценко – это результат договоренностей с политическими консультантами, работающими с администрацией Трампа.

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"Украина присылала США сигналы о том, что она готова компенсировать "неудобства", которые были вызваны делом Манафорта. От этой ситуации у Трампа остался осадок, который время от времени давал о себе знать. И Украина искала, как выйти из этого положения. Было найдено решение, что украинская сторона просто переводит стрелки этого скандала на неудобных для себя людей в Украине", - считает Сушко.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко считает, что это не уровень Белого дома согласовывать интервью с украинскими чиновниками.

"Если опускаться до уровня послов и дискредитировать кадровые назначения демократов, то можно подорвать эффективность американской дипломатической службы в обмен на непонятно что. Я не думаю, что Трамп заинтересован таким заниматься. Да, ослаблять позиции демократов ему интересно, но не таком уровне", - сообщил LIGA.net Капитоненко. Он считает, что заявления Луценко – чисто украинская инициатива, согласованная с Порошенко, и в которой Луценко стал инструментом для того, чтобы сделать роль посольства США в выборах менее авторитетной.

Согласен с этим и Сушко, который видит здесь игру на понижение статуса Государственного департамента и его роли в формировании внешней политики США.

По его словам, суть игры проста: вывести из игры американских дипломатов, а с другой стороны – подыграть украинским властям, которые хотят дискредитировать руководство НАБУ и антикоррупционных активистов.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Со стороны выглядит так, что сейчас Украина помогает Трампу дискредитировать своих политических оппонентов, а взамен ослабляет позиции неудобных для себя структур – посла США и директора НАБУ, которые были назначены еще во времена администрации демократа Барака Обамы.

Вскоре ожидаются новые материалы против американских демократов. Луценко, как рассказывают собеседники LIGA.net, наговорил гораздо больше, чем сейчас опубликовано. И следующий удар получит потенциальный кандидат от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году Джозеф Байден.

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Правда, по мнению Капитоненко, если и была задумка дискредитировать Байдена, то нужно было с этого начинать. "То, что перед этим вышла часть с обвинениями посла, не добавит веса последующим заявлениям Луценко, а наоборот уменьшит. Если бы это все было согласовано с Трампом, то тогда начинали бы именно с Байдена", - заявил он.

В свою очередь Сушко считает, что кейс Байдена был бы очень выгоден для Трампа, если бы он прозвучали от украинского высокопоставленного чиновника. Потому что Байден – теоретически самый неудобный кандидат-демократ для Трампа на выборах-2020 и Белый дом заинтересован в его дискредитации. "Но с точки зрения украинских интересов, это было бы большой ошибкой, если бы Украина в лице высокопоставленного чиновника вмешалась в американскую политическую борьбу в пользу одной из сторон", - добавляет он.

По словам Сушко, история будет иметь информационное продолжение. И он оказался прав. 27 марта в том же The Hill появилась колонка-мнение Соломона, в которой утверждается, что "список Йованович" касался антикоррупционных активистов, которых спонсировал бизнесмен Джордж Сорос и администрация экс-президента Барака Обамы. Якобы в списке непреследуемых был основатель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин и два нардепа, которые поддерживали активистов. Их имена не называются. ЦПК, в свою очередь, назвал колонку Соломона враньем.

Эксперт Капитоненко уверен, что в бумажном виде "списка Йованович" не существует. "Если он есть в виде каких-то намеков и устных разговоров, то этого мало, чтобы такое озвучивать", - считает он.

Журналист Юрий Бутусов предполагает, что обвинения Луценко в адрес Йованович были согласованы с Белым домом, а украинская власть помогает Трампу отбить атаку демократов на Манафорта и нанести удар по демократическому кандидату Байдену. Он отметил, что украинское руководство сделало ставку на Трампа.

По мнению Сушко, вся эта история негативно скажется на украино-американских отношениях, поскольку речь идет о вмешательстве во внутренние дела США. "Работа в пользу одной партии всегда будет означать конфликт с другой партией. Такое вмешательство – очень рискованно и не желаемо", - заявил он.

В тоже время эксперт-международник Капитоненко отметил, что после такого подыгрывания США будут еще больше воспринимать Украину не как союзника и партнера, а как инструмент своей политики в регионе. "Сейчас эта тенденция закрепится и США будут выделять деньги только на конкретные вещи, в частности на сдерживание России".

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