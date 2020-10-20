Украина закрывается, запрет книги о суде над Стусом. Что надо знать утром

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Осторожно, Украина закрывается

Власть очень не хочет вводить карантин до местных выборов. Вчера президент заявил, что жёсткий карантин введут, если количество выявленных за день больных достигнет 9500 человек. Мол, это критическая отметка. Это в 1,5 – 2 раза больше, чем заболевало в последнюю неделю. Если тенденция сохранится, то к 9500 страна доберётся в течении месяца. Впрочем, часть государства не ждёт отмашки сверху и "закрывает" страну: только за вчера МОЗ призвал перевести всех кого можно на удалённую работу, а Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила продажу ж/д билетов в 9 городов. Больше по ссылке.

Медведчук добился запрета книги о суде над Стусом. Теперь точно стоит прочесть пересказ

За останню добу фейсбук-стрічки проукраїнських користувачів вибухнули. Частина виставляла фото з книгою Вахтанга Кіпіані про суд над Василем Стусом, частина шукала, де ж цю книгу купити, бо її змели за кілька годин. Якби не українська Феміда, вона не викликала б такого резонансу. Річ у тому, що український суд за позовом Медведчука вирішив заборонити книгу і навіть згадки про неї в пресі. Чому? Медведчуку не сподобалось, як його роль як адвоката Стуса оцінив Вахтанг Кіпіані, вивчавши документи під час розкриття архівів КДБ. Видавництво подаватиме апеляцію, а поки рішення суду не вступило в силу – додруковують тисячі примірників через величезний попит на книжку, який волею-неволею створив Медведчук. Вчора ввечері вирішили додрукувати ще 15 000 примірників. Ми прочитали всю книгу і пояснюємо, чому вона важлива, яка роль Медведчука в процесі і за які фрази кум Путіна воював у суді. Більше за лінком.

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