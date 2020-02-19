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Украинская коррупция в цифрах: $5 млн для взятки — не предел. Рейтинг мздоимства

Украинская коррупция в цифрах: $5 млн для взятки — не предел. Рейтинг мздоимства - Фото
Визуализация Liga.net
Александр Надельнюк
19.02.2020, 08:38

LIGA.net изучила все сообщения НАБУ и ГПУ о коррупции за пять лет и составила рейтинг взяток. А потом нарисовала его на одной картинке

В конце января НАБУ  задержало троих человек при попытке дать взятку главе Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрию Сенниченко. Они предлагали ему $5 млн в год (первый транш — $50 000), если он назначит “их” директора на Одесский припортовый завод, 100% которого принадлежит государству.  

Пять миллионов долларов (эквивалент 125 млн грн) — это большая сумма по украинским меркам, например, приблизительно столько же государство выделяет на Нацкомиссию по ценным бумагам, которая регулирует фондовый рынок и все акционерные общества. 

Но $5 млн,  много ли это в мире украинской коррупции или миллионы долларов — нередкий чек за нужное решение? 

LIGA.net нашла ответ на эти вопросы. Мы проанализировали все сообщения пресс-служб Генпрокуратуры и НАБУ с 2014-го года, которые касались неправомерной выгоды, а проще говоря — коррупции.

459 542 198 грн

Официальная статистика Генеральной прокуратуры не дает ответ на вопрос, как велики взятки в Украине. Так, ГПУ отчитывается, что за 2019 ведомство зарегистрировало 644 производства в подозрении на неправомерную выгоду и прокуроры вручили 254 подозрения, еще 451 дело «в работе», а 278 производств закрыли.

Больше о «размере» коррупции можно узнать, если проанализировать новости о задержании «на горячем» и посадках подозреваемых в коррупции, которые генерирует пресс-служба ГПУ. С 2014 года мы нашли 1092 новости, которые касались неправомерной выгоды (непосредственно принятия предложение, обещания или непосредственно получения неправомерной выгоды, а не хищениях или растрат). У НАБУ, которое фокусируется на расследовании коррупции топ-чиновников, мы нашли 91 сообщение (с апреля 2015-го).

Голые цифры

  • Средняя сумма взятки за последние годы  — 108 000 грн (когда указывалась сумма в валюте, мы переводили ее по актуальному курсу). Вилка «коррупции» в стране очень широка — максимум 460 млн грн, а минимум  — 1900 грн. 

  • Взяток больше миллиона гривен не много, примерно каждая десятая. За шесть лет о таких правоохранители сообщили 128 раз. Миллион долларов и более — почти уникальная история, таких кейсов восемь.

Уже упомянутая пятимиллионная взятка Сенниченко из ФГУ не чемпион. Она на “почетном” пятом месте. Кто больше?

Одна из наибольших  засветившихся сумм — 460 млн грн (эквивалент около $17 млн) в 2017-ом. Но взятка ли это, не совсем понятно. Изначально прокуроры заявили, что такую сумму некий гражданин России предлагал, чтобы выкрасть и переправить в РФ сотрудника Обуховского картонного комбината. Уже в суде формулировка звучит уже иначе: там говорится о похищении с целью вымогания $17 млн у бизнесмена. 

Скорее всего, речь идет о бывшем депутате Госдумы РФ и владельце комбината Владимире Крупчаке. Злоумышленников поймали во время передачи части вознаграждения — $100 000. 

Одним из похитителей оказался полицейским Денис Ярославский — глава Обуховского районного отделения полиции, следователи отводят ему роль организатора преступления. В суде он утверждал, что наоборот — предотвращал похищение. Прокуроры тоже изменили показания в суде, якобы злоумышленники хотели выкрасть Крупчака и требовать уже у него $17 млн.

Самая большая «чистая взятка» в долларах — $17,7 млн (140 млн грн на момент рассмотрения дела). По данным Генпрокуратуры Николай Азаров и его сын Алексей получили данную сумма за назначение вице-премьером Андрея Клюева. Уголовное производство, в рамках которого семья Азаровых подозревается в получении взятки, начато в 2014 году. Отец и сын Азаровы были объявлены в розыск.

Досудебное расследование на протяжении всего срока неоднократно останавливалось из-за невозможности вручить семье Азаровых письменное уведомление о подозрении (Следователи не знали точное местонахождение). В июле 2019 Генпрокуратура в очередной раз приостановила досудебное расследование. Сейчас адвокаты Азаровых пытаются через суды возобновить расследование: поскольку сроки расследования регламентированы законом.

Пару месяцев назад уголовное производство было передано от Генпрокуратуры Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Третья по размеру взятка — $ 10 млн. В 2016 году тогдашний заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе заявил, что именно столько предлагал ему некий Виталий. Фамилия этого человека осталась неизвестной, а прокурор ГПУ Владислав Куценко тогда называл это заявление Сакварелидзе пиаром. Чем закончилось это дело — неизвестно.

На четвертом месте — взятка чиновнице Фонда гарантирования вкладов физических лиц. По словам ГПУ, она требовала $5 млн за невмешательство ликвидаторов банков и других лиц ФГВФЛ в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам. По словам тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, чиновнице могло угрожать до 12 лет тюрьмы. 

В 2018 году подозреваемая была освобождена из-под домашнего ареста. Тогда же обвинительный акт в уголовном производстве уполномоченной Фонда гарантирования вкладов был перенаправлен с Бабушкинского райсуда Днепропетровска в Печерский суд Киева. Приговор еще не вынесен.


Схожая судьба у большинства громких коррупционных дел, о которых заявили прокуроры и детективы в момент задержания: дела в лучшем случае зависли в судах, а в худшем - развалились и были закрыты. Количество топовых злоумышленников получивших реальные сроки заключения по статье 368 (“неправомірна вигода”), можно посчитать на пальцах. Например, по данным специализированное издания “Наши Гроши” за 2015-2017 года это был один человек.  

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