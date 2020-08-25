Украинский путь к свободе и концерт от президента Зеленского. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 25 августа. Температура от +14 до +24, курс доллара 27.54

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Второй День Независимости при президенте Владимире Зеленском и второй Фейсбук-скандал

В прошлом году президенту досталось за замену военного парада на шоу ''с пионерами'' Алана Бадоева, сегодня тысячи человек негодуют - как можно символом празднования Дня Независимости сделать русскоязычную попсу (центральной частью торжественной части было 16 минутное попурри из 42 самых популярных - по мнению постановщиков - песен украинских исполнителей).

Зеленскому вменяют пропаганду русского языка и культуры, отказ от декоммунизации и просто насаждение безвкусицы. Я думаю, проблема в другом: Зеленский просто президент-кинопродюсер, и его задача сделать максимально рейтинговый продукт. Символы, смыслы, месседжи все вторично по сравнению с ''кассой фильма''.

И готов спорить, что этим набором песен и исполнителей они попадут в перце 7 из 10 украинцев. Если вы не из числа, это наши проблемы. Хорошо для Украины или плохо иметь сегодня такого ''народного'' президента - это другой и куда более сложный вопрос, чем ''шлепки''. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Путь к свободе. 10 исторических событий, когда Украина отстояла независимость

Мы спросили украинских президентов, что было самым сложным в их работе. Попросили выбрать самый трудный момент. Что назвал Кравчук? А что вспомнил Кучма, Порошенко? И что видит главным в своей работе Зеленский? Читайте в нашем спецпроекте ко Дню Независимости. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Последний курс лета-2020: гривня держится, сезонной девальвации нет. Почему? Прогноз

До конца лета-2020 осталась неделя, но пока украинский валютный рынок так и не увидел сезонной девальвациии гривни, которую некоторые финансисты и экономисты прогнозировали на конец августа-начало сентября. Концовка лета должна пройти спокойно, но уже в первые дни осени на рынке появятся дополнительные предпосылки для девальвации, ожидают опрошенные LIGA.net банкиры.

О чем речь и что сейчас поддерживает гривню? Детали – в нашем еженедельном курсовом обзоре. Больше по ссылке.

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