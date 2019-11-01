Украинский стартап, предсказывающий будущее и УЗ на IPO. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня пятница, 1 ноября. Погода -3-+6, курс доллара 24.82. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Украинцы придумали стартап, который точнее всех предсказывает будущее

Киевский стартап IntelSoft придумал платформу, которая с 99% точностью определяет мошенников, недовольных клиентов и идеальные условия для курочек.

О чем речь. Основатель стартапа Андрей Матвийчук придумал программную платформу, которая сама строит модели предсказательной аналитики. Вся сложная математика зашивается внутрь. Благодаря этому компаниям уже не нужно держать дата-сайентистов. Большую часть сложной и рутинной работы система берет на себя. К тому же, делает ее быстрее.

Клиенты. Для BNP Paribas Group стартап предсказывал, кому давать кредит, а кому нет, прогнозировал доходы и прибыль. Для агрохолдинга МХП они рассчитывали, какие условия необходимо создать в курятнике, чтобы птицы выросли большими. Минсоцполитики помогают автоматически выявить мошенников среди людей, которые обращаются за государственной социальной помощью. Еще они работают со Сбербанком, Первым кредитным бюро, Мировым Банком.

Где применять. На производстве, опираясь на исторические данные, можно предсказывать процент брака продукции. На складах - эффективность логистики. В коммерции - продажи и прибыль. Маркетинг – обнаружить клиентов, которые собираются уходить.

О людях. В команде 5 кофаундеров, которые закрывают математику, разработку, маркетинг, продажи, юридическая часть. По мере роста нагрузки в рамках проекта добавляются разработчики. Сейчас IntelSoft оформлена в Украине, но думает над релокацией. Больше о стартапе читайте по ссылке.

Демарш Коломойского в Слуге народа. Почему Рада чуть не провалила арест Дубневича

Что случилось. 17 октября генпрокурор внес в Раду представление на снятие неприкосновенности и арест нардепа "Слуги Народа" Ярослава Дубневича. 44 депутата фракции Зеленского не стали голосовать за одобрение ареста. В итоге за арест проголосовали. 229 депутатов нажали кнопку «за», но удалось это сделать только за счет поддержки фракции Голос.

В чем обвиняют Дубневича. Его подозревают в нанесении убытков государству на сумму 93 млн грн. Данную сумму фирмы-прокладки Дубневича получили через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции для Укрзализныци.

Почему это важно. В руководстве фракции Слуга народа голосование своих нардепов по аресту Дубневичу назвали демаршем.

Одна часть депутатов не голосовали, основываясь на анализе предыдущих представлений, которые по качеству были идентичны этому. И дело могло развалиться в суде.

Часть "слуг" не голосовала, потому что попросту побоялась брать на себя роль палача и одобрять зеленой кнопкой арест человека.

Но самое интересное - как голосовали люди Коломойского. Их демарш объясняется тем, что олигарх всячески пытается сбить нового генпрокурора.

Кто такие люди Коломойского. LIGA.net проанализировала результаты голосования и обнаружила как минимум 14 человек, которые биографически связаны с фамилией Коломойского. Список потенциальных "слуг Коломойского" мы показали некоторым нардепам от СН, которые исключили или добавили ряд людей. В итоге LIGA.net получила перечень из 11 "слуг народа", которые могут быть лояльны Коломойскому: Василевская-Смаглюк Ольга, Дубинский Александр, Демченко Сергей, Дунда Олег, Зуев Максим, Матусевич Александр, Мовчан Алексей, Северин Сергей, Рублев Вячеслав, Ткаченко Александр, Фрис Игорь. Что дальше читайте по ссылке.

Укрзалізниця идет на IPO. Что это такое и для чего нужно?

Что такое IPO. IPO (Initial Public Offering) - это публичное размещение акций на фондовой бирже. IPO является общепринятым в мире финансовым механизмом продажи акций компании широкому кругу инвесторов.

Зачем УЗ готовят к IPO. Продажа акций на фондовой бирже позволит компании привлечь финансирование на более выгодных условиях, чем при классическом кредитовании. Также выход на IPO повысит прозрачность железной дороги.

УЗ отводит на подготовку к IPO до трех лет. Компания рассматривает для размещения Лондонскую или Нью-Йоркскую биржи.

УЗ приватизируют. Нет. УЗ включили в список госкомпаний не подлежащих приватизации. Это разрушило последнюю преграду, которая мешала привлекать крупных инвесторов для модернизации компании.

Что хотят продать? Сейчас один из основных вопросов для УЗ: какая часть компании будет выходить на IPO, будет ли она включать в себе убыточную пассажирскую часть, грузовую с инфраструктурной или прибыльную грузовую без инфраструктурной.

Сколько привлекут и на что потратят? По подсчетам УЗ, в ближайшие 5 лет компании понадобятся $6 млрд на модернизацию инфраструктуры и обновление подвижного состава (вагонов и локомотивов), который изношен на 90%. От $1,8 млрд до $3 млрд компания планирует привлечь в результате IPO, $2,2 млрд - за счет собственных ресурсов и еще $2 млрд - кредиты МФО. О рисках, плюсах и минусах IPO для УЗ читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Верховная Рада приняла закон о независимом операторе ГТС. Законопроект устанавливает, что компания, которой передаются объекты государственной собственности с целью создания оператора газотранспортной системы, должна быть полностью независимой в принятии решений по использованию, эксплуатации, обслуживанию, планированию, развитию и их финансированию.

2. Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение. Законопроект предполагает тюремный срок от пяти до 10 лет. Поддержали документ 259 депутатов, против него проголосовали 7, воздержались еще 36.

3. NASA запечатлело туманность, похожую на светильник из тыквы. Ее назвали Джеком-светильником. Телескоп Спитцер зафиксировал инфракрасное излучение звезды O-типа, которая подсвечивала облака пыли и газа. Туманность возникла на внешней области млечного пути.