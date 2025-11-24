Три ключевых параметра: формат документов, цели и чья инициатива в прекращении огня

Имеем право услышать сейчас от переговорщиков не о "прогрессе" или на каком они этапе… Для многих украинцев это ни о чем. Может быть прогресс, но не в национальных интересах Украины.

А вот ответы, которые нужны до этого, а не после:

Во‑первых, что именно готовится? Юридически обязательный договор (как бы он ни назывался), политическое заявление или политико-правовой документ? Это не может быть тайной. Мы должны знать это СЕЙЧАС!

Потому что очень разные сценарии возможны, в том числе в зависимости от правовой природы, механизмов принятия обязательств и выполнения внутригосударственных процедур.

Во‑вторых, что такое "достигаем приоритетов и целей". Каких именно приоритетов, каких именно целей? Тех, что официально объявлялись ранее (Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского), или каких-то новых?

В‑третьих, прекращение огня — до всего этого (на данный момент — официальная позиция Украины) или после (российские ультимативные требования)?

Не нужно раскрывать ход переговоров. Дайте публичный ответ хотя бы на эти три вопроса. Народ Украины должен знать это до, а не после…

