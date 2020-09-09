Украинцы голосуют "за порядок", Зеленский превысил полномочия. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 9 сентября. Температура от +11 до +24, курс доллара 27.88

"Сукин сын, но наш". Почему украинцы голосуют "за порядок" на местных выборах

В Украине очень трудно найти эксперта, с которым можно содержательно и беспристрастно поговорить о ближайших, но мы нашли, читайте - Михаил Минаков, политический философ. С Михаилом мы хотели обсудить парадокс украинской политики - калейдоскоп новых лиц на национальном уровне и победу за победой одних и тех же мэров на региональном, даже если их фамилия Кернес и Труханов. Михаил доступно объяснил.

Но пожалуй, самое интересное для меня наблюдение Михаила - кадровый дефолт украинского политикума. "Традиция подготовки кадров больше не работает. Недолгосрочные политические проекты имеют очень маленький срок планирования и, конечно, такие длинные стратегии их не заботят. Это совсем другая логика работы: найти 20 классных ребят, которые пройдут подготовку в маленьком горсовете, потом на уровне области, научатся и поймут бюджетную политику и будут готовы стать национальными лидерами. Вот этого трамплина, такого пути смены элит в Украине нет". И эта зашкаливающая и всепроникающая некомпетентность меня сильнее всего пугает. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский признал, что превысил полномочия - потому что он так захотел

Очистить суд - нет полномочий, не могу. Защитить НАБУ - нет полномочий, не могу. Разобраться с Медведчуком - нет полномочий, не могу. Но если сильно хочется, то плевать на полномочия - делаем! Оказывается так можно было. И Владимир Зеленский прямо в этом признался. Да, то, что я делаю - не мои полномочия. Но мне же хочется дорогами заниматься - вот я и занимаюсь. Потому что захотелось. А полномочия - это чепуха. Президенту, оказывается, все можно, если он хочет. Значит все остальное - просто не хочет. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Готовы инвестировать до $2 млн": интервью с основателем инвестфонда Pragmatech Ventures

На украинской стартап-сцене появился новый игрок - инвестиционный фонд Pragmatech Ventures, ориентированный на B2B-стартапы. Мы узнали у его основателя Евгения Сергеева, откуда деньги, кто партнеры фонда, сколько и в какие стартапы фонд готов инвестировать. Спойлер: от $500 тысяч до $2 миллионов. Скиньте почитать знакомым стартаперам. Больше по ссылке.

Ідеальна постава за місяць або Яких помилок треба уникати, вирівнюючи спину

Як ви сидите? Згорблено, перекошено, сутуло, підпершись рукою? Скільки разів замислювались над тим, щоб нарешті спробувати вирівняти свою спину? Ми у LIGA.Life провели експеримент, аби перевірити, чи дійсно допомагають самостійно вибрані вправи з мобільних додатків. Більше за посиланням.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.