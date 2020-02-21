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21.02.2020, 09:00

Украинцы вернулись из Китая, дело против главы ПриватБанка. Что надо знать этим утром

Украинцы вернулись из Китая, дело против главы ПриватБанка. Что надо знать этим утром - Фото
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 21 февраля. Температура от -1 до +6, курс доллара 24.48.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Окружной админсуд Киева открыл дело против главы ПриватБанка

Сегодня две новости про реформы - плохая и обнадеживающая. Плохая - Окружной админсуд Киева открыл дело против главы ПриватБанка. Да, да это тот самый окружной суд господина Вовка, который отменял запреты СБУ, заворачивал решения Кабмина, требует запустить процедуру импичмента президента Порошенко и убирал лося из Красной книги. Это тот суд, в котором НАБУ “напросушивало” очевидные злоупотребления судей. И это тот суд, в котором судья Вовк уже при Зеленском переизбирался главой. В общем дело против главы Приватбанка по иску липового профсоюза, созданного пару месяцев назад, это безусловный знак “качества” судебной власти в Украине. Больше по ссылке.

Рынок земли. Депутаты рассмотрели более тысячи поправок

Вторая новость обнадеживающая: за вчерашний день депутаты рассмотрели  больше 600 правок к закону о Земреформе. Это больше, чем за предыдущие пять рабочих дней. Осталось почти ничего - 2825 поправок. Если не сбавлять темп, то в марте будут голосовать за саму реформу. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая

В этой истории смешались отвага экипажа самолета и необразованность протестующих сограждан. Одни вызываются быть добровольцами и две недели провести в карантине вместе с эвакуированными, другие - бросают камни и жгут покрышки. Еще это история о власти, которая не смогла нормально наладить коммуникацию и достучаться до людей. О журналистах, блогерах и политиках, месяцами накачивавших информационное пространство страшилками о супер смертельном вирусе и грядущем аппокалипсисе. Но еще это история о простых людях, которые наконец-то дома. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Крупный зерновой терминал заявил о давлении налоговиков

Известные факты: деньги любят тишину, бизнес не любит шума. Конечно, если это плохие новости — скандалы, конфликты, противоестественные решения судов или повышенное внимание со стороны контролирующих органов.

И, наоборот. Рассказы о рекордных сделках, открытии новых мощностей, производственные успехи нравятся не только их героям. Они, как магнит, привлекают новых инвесторов. Больше проектов — больше денег в экономике. Страна становится сильнее, жители — богаче.

В Украине хороших новостей пока меньше, чем плохих. Поэтому и денег немного. И если бизнес и дальше будет рассказывать друг другу не о победах, а о сложностях, разорвать этот круг не получится никогда. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. С почты Минздрава рассылали поддельные письма о выявлении коронавируса в Украине

Игра на панике - лучшее оружие диверсанта. Точно такое же правило действует и в интернете. Если есть громкая тема, то разжигатели интиг легко используют её для раскачивания ситуации. Коронавирус - один из таких примеров. Подделать электронную почту отправителя - тут хакером быть не нужно. Зато эффект стопроцентный. Большой процент людей, получивших от якобы МОЗа письмо о количестве заболевших в Украине, подхватит и разнесет информацию дальше. Информационная бомба готова. Дёшево и сердито. Больше по ссылке.

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Теги: эмейл-рассылка, ПриватБанк, коронавирус
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