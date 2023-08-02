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Разбор | "Услуга Москве". Почему ухудшились отношения между Украиной и Польшей

Цей матеріал також доступний українською
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (коллаж – Дарья Дмитренко/LIGA.net)
02.08.2023, 21:01

Эмоциональные заявления от Польши в адрес Украины могут быть еще два-три месяца. Это вредит обеим странам

Отношения Украины и Польши – не в самом лучшем состоянии, говорят в польском МИД. Страны обменялись резкими заявлениями и вызовами послов, президент Владимир Зеленский уже призывает к охлаждению эмоций.

"Мы друг без друга российское давление выдержим. Но это будет сложнее и дороже, – говорит LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин. – Поэтому когда кто-то срывается у нас или в Польше на эмоции, то каждый должен думать, что есть еще чувство солидарности и ответственности".

Что происходит между Украиной и Польшей, какие причины стоят за заявлениями Варшавы о неблагодарности Киева и что дальше – разбиралась LIGA.net.

ЗЕРНО, ВОЛЫНЬ, (НЕ) БЛАГОДАРНОСТЬ

Саботаж Россией зернового соглашения обострил вопросы путей экспорта украинского зерна, в том числе через западную границу.

Однако Польша решила продлить запрет на импорт украинской пшеницы, который действует до 15 сентября – якобы для защиты своих фермеров, которые имеют проблемы из-за конкуренции с украинской продукцией.

Украинский премьер Денис Шмигаль назвал это недружественным шагом, а министр экономики Юлия Свириденко пригрозила зеркальными мерами.

В ответ министр канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Киев должен быть больше благодарен Варшаве.

Резкие заявления привели к дипломатическому обострению. МИД Украины вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого, а МИД Польши в ответ – украинского посла Василия Зварыча. Вызов Цихоцкого в МИД был ошибкой, считает премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"У любых друзей должен быть шанс говорить откровенно, – комментирует LIGA.net экс глава МИД Павел Климкин. – Но обмен вызовами послов делает нас слабее и дает приятную услугу Москве… Я этой истории не понимаю".

Украинско-польские отношения находятся не в лучшем состоянии, констатировал 2 августа замглавы МИД Польши Павел Яблонский. И добавил, что Украина не должна "нападать на своих союзников".

Также он в очередной раз поднял тему Волынской трагедии, заявив, что "без урегулирования этого вопроса не будет настоящего польско-украинского примирения или интеграции Украины в ЕС".

ВЫБОРЫ НА НОСИ И НЕ ТОЛЬКО. ПРИЧИНЫ ЗАГОСТРЕНИЯ

В обострении отношений Украины и Польши есть, по крайней мере, два фактора, объясняет LIGA.net доктор политических наук и международных студий Варшавского университета Анджей Шептицкий.

1. Объективный. Еще 15 лет назад, когда Украина только начинала переговоры об ассоциации с Евросоюзом, было понятно: экономические интересы Киева и Варшавы не совсем совпадают, а украинский аграрный сектор будет конкурировать с польским.

"Это мы и видим. Никто просто не знал 15 лет назад, что эта проблема возникнет в условиях войны, – объясняет профессор Шептицкий. – Когда в 1980-х Испания пыталась стать частью Европы, то французские аграрии тоже протестовали. То есть, есть объективные проблемы".

Но есть и фактор ошибок Варшавы, говорит LIGA.net польский журналист и политолог Марек Сиерант. От польских властей до сих пор нет четких ответов, почему украинское зерно оставалось в Польше, попадало на местные рынки и составляло конкуренцию фермерам.

Так же нет и перечня компаний, которые были вовлечены в это.

2. Внутриполитический. Осенью в Польше пройдут парламентские выборы. Правящая партия Право и Справедливость (ПиС), которая занимает нишу "правых", с зимы теряет по 1-2% поддержки ежемесячно, рассказывает LIGA.net политолог-международник Виктор Савинок.

"Выборы – простая причина, но ключевая, – говорит он. – Очень четко прослеживается попытка ПиС получить политические баллы… и мобилизовать ядерный электорат".

Все действия правящей партии сейчас направлены на внутреннего потребителя, убеждает Марек Сиерант. По его словам, для этого ПиС "готова любить Украину, не любить Украину или быть нейтральной".

И вопрос зерна здесь ключевой, добавляет он: "Аграрии – это люди, которые выбирают ПиС. Оппозиция – главные города. А ПиС – это села и маленькие городки".

Право и Справедливость вынуждена бороться не только с левой и лево-центристской оппозицией, среди которой наиболее популярна Гражданская платформа. Также в последнее время растут позиции радикальной правой партии Конфедерация, говорит Шептицкий.

Конфедерация – единственная откровенно антиукраинская сила, считает он. ПиС ищет способы, как ей противодействовать, в том числе с риторикой по отношению к Украине.

"Конфедерация была маргинальной в парламенте. Но сейчас забирает часть голосов у ПиС радикализмом, антиукраинской постановкой и тому подобное, – говорит Сиерант. – Поэтому ПиС себя тоже радикализирует, чтобы удержать свой корень электората".

Тема Волынской трагедии в риторике ПиС присутствовала всегда, говорит Савинок. В последние годы заявления от Варшавы, возможно, и были не столь острыми, происходили жесты примирения, но было вопросом времени – когда польские власти снова достанут эту карту. Особенно в 80-ю годовщину трагедии.

"Услуга Москве". Почему ухудшились отношения между Украиной и Польшей

Волынь остается важным вопросом для польского общества в целом, говорит Шептицкий. Социологические исследования свидетельствуют о том, что большинство поляков положительно оценивают отношения с Украиной, но при этом не забывают о волынской проблеме.

"Волынь не влияет на оценку общего положительного состояния отношений. Власть тоже, с одной стороны, о Волыни рассказывает, а с другой – пытается поддерживать Украину, – говорит профессор. – С точки зрения украинцев это выглядит как шизофрения, наверное. Но просто так есть ".

У заявлений о неблагодарности Украины может быть несколько интерпретаций.

ПиС пытается канализировать ими недовольство состоянием социальной системы – здравоохранением, образованием, считает Савинок. Проблемы в ней существовали и до войны, а наплыв беженцев за короткое время их усугубил.

Попыток прикрыть свои просчеты тоже нельзя исключать, добавляет Сиерант. Ведь польское правительство не смогло помочь своему бизнесу заключить выгодные контракты с украинской стороной – и теперь сбрасывает это на Украину.

"В целом продолжается поиск тем, которые цепляют электорат, – убежден он. – Одновременно они будут скидывать ответственность на Украину. Потому что сами не смогли использовать положительное отношение украинцев".

ОХРАНЕТ ЛИ ЭМОЦИИ

Президент Зеленский заявил, что политические моменты не должны испортить отношения, а эмоциям следует остыть.

Но вряд ли они охладятся до выборов в польский парламент.

"Чем быстрее завершится политическая борьба – тем быстрее вернется нормальность", – уверен Сиерант.

Проблем в дальнейшей военной помощи Украине от Польши Климкин не ожидает. А вот новых эмоциональных заявлений – не исключает.

"Они не помогут ни властям, ни оппозиции. Раздувание негатива никому не даст преимущества, – уверен экс-глава МИД. – Если они звучат, то я категорически против перевода этого в официальную плоскость с вызовом послов. Всегда можно ответить с иронией или достаточно четко".

После осенних выборов возможны несколько раскладов, говорит Шептицкий. Сохранение власти ПиС или победа оппозиции, по его мнению, к кардинальным изменениям в отношениях между Польшей и Украиной не приведет.

Наиболее рискованные сценарии – внутренняя нестабильность и возможные перевыборы или вхождение в коалицию Конфедерации.

Впрочем Савинок сомневается, что Конфедерации это удастся.

ПиС прямо высказалась против такой коалиции, для левых и центристских сил эта партия не является приемлемым партнером.

Президент Польши Анджей Дуда будет оставаться в должности до 2025 года, напоминает политолог. Он будет обеспечивать преемственность политики – и даже в случае победы оппозиция вряд ли будет иметь голоса, чтобы преодолевать его вето.

"Украина и Польша обречены на партнерство… Я думаю, необходимо поговорить обоим президентам, – заключает Савинок. – Будем надеяться, что Дуда убедит коллег из правящей партии, что эскалация в долгосрочном измерении сыграет только негативную роль".

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Марк Сировой
Марк Сировой
Корреспондент LIGA.net
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