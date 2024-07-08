"Ребенок сначала плакал, а потом успокоился, – рассказывает LIGA.net Александра. – Это я больше нервничаю здесь". Она с дочерью была в больнице Охматдет, в которую Россия 8 июля запустила ракету Х-101.

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В целом РФ выпустила по Украине более 40 различных ракет. Под ударом оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. В этот день в Киеве РФ била по гражданским объектам – попала в жилой многоквартирный дом и две больницы.

Одна из них – Охматдет. Самая большая детская больница Украины.

"Я увидел, как вылетают двери", – говорит LIGA.net один из врачей. Один из корпусов больницы полностью уничтожен, в других – вылетели окна и двери.

В другом районе Киева российская ракета уничтожила весь подъезд. Вечером местные жители убирают стекло и затягивают окна полиэтиленовой пленкой, уже привезенной волонтерами.

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Увидел, что вылетает дверь. Как РФ ударила по Охматдету

Охматдет – это аббревиатура. Полное название больницы расшифровывается как "охрана материнства и детства". Здесь лежали и лечились дети и их матери. После ракетного удара по медучреждению насчитали 16 пострадавших, из них семеро – дети. Подтвердили смерть двух взрослых, одна из них врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

Быстрые возле Охматдета, Киев (фото: LIGA.net/Прокаева Анастасия)

На месте продолжают работать спасатели и правоохранители – они до сих пор разбирают завалы. Под стенами лежит битое стекло – его убирают снаружи и изнутри палат.

Работают медики. На газон выносят пострадавших – оказывают помощь прямо на улице. Женщину заворачивают в термоодеяло: при травмах и потерях крови у людей часто происходит гипотермия, рассказывают врачи. Лицо и руки женщины иссечены обломками.

За день в Киеве звучит несколько тревог. Когда над разрушенным корпусом больницы звучит сирена, всех отправляют в укрытие.

"Мы из Херсонской области, – рассказывает LIGA.net женщина в подвале. – Приехали сюда на операцию, на этой неделе должна была быть".

Детская больница в Киеве после атаки России (фото: LIGA.net/Прокаева Анастасия)

Во время тревоги здесь собрались врачи и родители с детьми. Спустились с теми вещами, которые успели ухватить, говорит другая мама, Александра, лежавшая с ребенком в Охматдете. "Нам вообще сказали, что сегодня выпишут, а приехать за нами не могут, потому что в больницу не пускают машины", – рассказывает Александра.

Во время взрыва она с ребёнком была на пятом этаже в палате.

Дети и родители в убежище (фото: LIGA.net/Прокаева Анастасия)

"Ребенок сначала плакал, а потом успокоился, – говорит женщина. – Это я больше нервничаю здесь". На улице в настоящее время продолжают разбирать завалы – работают ГСЧС, полиция, военные.

"Когда началась тревога, мы пошли в укрытие, – рассказывает LIGA.net одна из врачей. – Но очень близко был этот взрыв. Очень страшно".

Ее коллега работал в другом корпусе Охматдета. Рассказывает, что в момент взрыва увидел, как вылетают двери. Взрывной волной в отделении выбило окна, часть помещений затоплены.

"Надо кровь! У кого первая отрицательная?" Как разбирают завалы

На улице сразу же развернули работу волонтеры – привозят еду, воду, медицину. Со стороны завалов мужчина громко кричит: "Нужна кровь – первая минус. У кого первая отрицательная?" Выкрикивает это несколько раз на весь сквер возле больницы. На фоне слышно, как работает техника.

"Принесли сэндвичи, сказали раздать", – говорит врачам экстренной медицинской помощи девушка.

"Соленое здесь оставляем, сладкое за дерево", – кричит парень команде, разделяющей еду. Чуть дальше собирают гигиену и медикаменты. Чтобы ускорить процесс – все передают по цепочке.

Волонтеры привезли воду и еду (фото: LIGA.net/Прокаева Анастасия)

Один из волонтеров, Эдгар, говорит: в этой больнице несколько дней назад лежала его дочь, как только услышал об атаке – сразу приехал помогать.

"Мы лежали на восьмом этаже, – говорит мужчина, пока стоим у корпуса. – Под завалами были люди. Здесь реанимация была – там все окна выбило".

"Системы, лекарства сюда", – кричит врач на улице. Координирует сортировку медицины, которую тоже подвозят волонтеры. Всю воду, лекарства и еду спускают по лестнице на тележках из супермаркета.

По телевизору у сторожа идет трансляция новостей – президент Зеленский рассказывает о ситуации с Охматдетом: "Эта детская больница – одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе".

"Исключительно детская больница, спасшая и вернувшая здоровье тысячам детей, – говорит президент с экрана. – Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за преступления".

"Кошечку не можем найти". Российская ракета уничтожила целый подъезд

Россия 8 июля била не только по медицинским учреждениям, но и разрушила жилой дом в одном из районов Киева.

Атака России, Сырец, Киев (фото: LIGA.net/Прокаева Анастасия)

Утром российская ракета уничтожила целый подъезд: посреди дома на Сырце просто большая дыра. Свисают оконные рамы на одном из этажей. Под ногами на улицах вокруг – битое стекло.

"Там, наверное, выкопали человека", – говорит отцу проходящая мимо девочка.

В домах вокруг выбиты окна, на клумбах лежат сетки с балконов. Рядом школа и детский сад – тоже без окон.

Последствия атаки на Киев (фото: LIGA.net/Прокаева Анастасия)

На окна и на балконы волонтеры привезли пленку, рассказывают в разбитом дворе местные жительницы: "Стекло, рамы – все валяется, мебель побита. В комнаты невозможно было зайти".

У многих вынесло даже двери, добавляет другая женщина.

"Кошечку не можем найти, – говорит она. – Дед пошел, его не пускали, но он пошел искать".

В одной из квартир начался пожар после удара, объясняет женщина. На месте до сих пор работают полицейские, медики и спасатели. Время от времени от работ падает часть разрушенного дома.

Разбитые балконы жилого дома (фото: LIGA.net/Прокаева Анастасия)

Сколько людей под завалами – неизвестно.

Под атакой 8 июля находился Киев, Кривой Рог, Днепр, Славянск, Краматорск. 36 человек погибли, 140 – ранены.