"Дитина спочатку плакала, а потім заспокоїлася, – розповідає LIGA.net Олександра. – Це я більше нервую тут". Вона з донькою була у лікарні Охматдит, по якій Росія 8 липня запустила ракету Х-101.

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Загалом РФ випустила по Україні понад 40 різних ракет. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Цього дня у Києві РФ била по цивільних об'єктах – уразила житловий багатоквартирний будинок та дві лікарні.

Одна з них – Охматдит. Найбільша дитяча лікарня України.

"Я побачив, як вилітають двері", – каже LIGA.net один з лікарів. Один з корпусів лікарні вщент знищено, в інших – повилітали вікна і двері.

В іншому районі Києва російська ракета знищила цілий під'їзд. Ввечері місцеві жителі прибирають скло і затягують вікна поліетиленовою плівкою, яку вже привезли волонтери.

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Побачив, що вилітають двері. Як РФ ударила по Охматдиту

Охматдит – це абревіатура. Повна назва лікарні розшифровується як "охорона материнства і дитинства". Тут лежали та лікувалися діти і їхні матері. Після ракетного удару по медзакладу нарахували 16 постраждалих, з них семеро – діти. Підтвердили смерть двох дорослих, одна з них лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

Швидкі біля Охматдиту, Київ (фото: LIGA.net/Прокаєва Анастасія)

На місці продовжують працювати рятувальники та правоохоронці – вони і досі розбирають завали. Під стінами лежить бите скло – його прибирають ззовні та зсередини палат.

Працюють медики. На газон виносять постраждалих – надають допомогу прямо на вулиці. Жінку загортають у термоковдру: у разі травм і втрати крові у людей часто стається гіпотермія, розповідають лікарі. Обличчя та руки жінки посічені уламками.

За день у Києві лунає кілька тривог. Коли над зруйнованим корпусом лікарні звучить сирена, всіх відправляють в укриття.

"Ми з Херсонської області, – розповідає LIGA.net жінка у підвалі. – Приїхали сюди на операцію, цього тижня мала бути".

Дитяча лікарня у Києві після атаки Росії (фото: LIGA.net/Прокаєва Анастасія)

Під час тривоги тут зібралися лікарі та батьки з дітьми. Спустилися з тими речами, які встигли вхопити, говорить інша мама, Олександра, яка лежала з дитиною в Охматдиті. "Нам взагалі сказали, що сьогодні випишуть, а приїхати за нами не можуть, бо в лікарню не пускають машини", – розповідає Олександра.

Під час вибуху вона з дитиною була на п'ятому поверсі в палаті.

Діти та батьки у сховищі (фото: LIGA.net/Прокаєва Анастасія)

"Дитина спочатку плакала, а потім заспокоїлася, – говорить жінка. – Це я більше нервую тут". На вулиці у цей час продовжують розбирати завали – працюють ДСНС, поліція, військові.

"Коли почалася тривога, ми пішли в укриття, – розповідає LIGA.net одна з лікарок. – Але дуже близько був цей вибух. Дуже страшно".

Її колега працював в іншому корпусі Охматдиту. Розповідає, що у момент вибуху побачив, як вилітають двері. Вибуховою хвилею у відділенні вибило вікна, частина приміщень затоплені.

"Треба кров! У кого перша негативна?" Як розбирають завали

На вулиці одразу ж розгорнули роботу волонтери – привозять їжу, воду, медицину. З боку завалів чоловік гучно кричить: "Треба кров – перша мінус. У кого перша негативна?" Вигукує це кілька разів на весь сквер біля лікарні. На тлі чутно, як працює техніка.

"Принесли сендвічі, сказали роздати", – каже до лікарів екстреної медичної допомоги дівчина.

"Солоне тут залишаємо, солодке за дерево", – кричить хлопець команді, яка розділяє їжу. Трохи далі збирають гігієну і медикаменти. Щоб пришвидшити процес – все передають ланцюжком.

Волонтери привезли воду та їжу (фото: LIGA.net/Прокаєва Анастасія)

Один з волонтерів, Едгар, каже: у цій лікарні кілька днів тому лежала його донька, як тільки почув про атаку – одразу приїхав допомагати.

"Ми лежали на восьмому поверсі, – каже чоловік, поки стоїмо біля корпусу. – Під завалами були люди. Тут реанімація була – там всі вікна вибило".

"Системи, ліки сюди", – кричить лікарка на вулиці. Координує сортування медицини, яку теж підвозять волонтери. Всю воду, ліки і їжу спускають сходами на візочках з супермаркету.

По телевізору у сторожа йде трансляція новин – президент Зеленський розповідає про ситуацію з Охматдитом: "Ця дитяча лікарня – одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі".

"Виключно дитяча лікарня, яка врятувала та повернула здоров'я тисячам дітей, – говорить президент з екрана. – Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за злочини".

"Кішечку не можемо знайти". Російська ракета знищила цілий під'їзд

Росія 8 липня била не тільки по медичних закладах, але й зруйнувала житловий будинок в одному з районів Києва.

Атака Росії, Сирець, Київ (фото: LIGA.net/Прокаєва Анастасія)

Зранку російська ракета знищила цілий під'їзд: посеред будинку на Сирці просто велика діра. Звисають віконні рами на одному з поверхів. Під ногами на вулицях навколо – бите скло.

"Там, напевно, викопали людину", – говорить батькові дівчинка, яка проходить повз".

У будинках навколо вибиті вікна, на клумбах лежать сітки з балконів. Поруч школа і дитячий садочок – також без вікон.

Наслідки атаки на Київ (фото: LIGA.net/Прокаєва Анастасія)

На вікна і на балкони волонтери привезли плівку, розповідають у потрощеному дворі місцеві жительки: "Скло, рами – все валяється, меблі побиті. У кімнати неможливо було зайти".

У багатьох винесло навіть двері, додає інша жінка.

"Кішечку не можемо знайти, – говорить вона. – Дід пішов, його не пускали, але він пішов шукати".

В одній з квартир почалася пожежа після удару, пояснює жінка. На місці досі працюють поліцейські, медики та рятувальники. Час від часу від робіт падає частина зруйнованого будинку.

Побиті балкони житлового будинку (фото: LIGA.net/Прокаєва Анастасія)

Скільки людей під завалами – невідомо.

Під атакою 8 липня був Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Слов'янськ, Краматорськ. 36 людей загинуло, 140 – поранено.