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06.03.2020, 09:01

Увольнение генпрокурора, бизнес Коломойского и суперкомпьютер. Что надо знать утром

Увольнение генпрокурора, бизнес Коломойского и суперкомпьютер. Что надо знать утром - Фото
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 6 марта. Температура от +6 до +10, курс доллара 24.74.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и корреспондент LIGA.tehc Антон Кобылянский рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Порошенко, Богдан и снова Коломойский. Почему Зеленский не защитил "100% своего прокурора"

Накануне голосования по Рябошапке - буквально за час до него - редакция получила ответ представительства ЕС в Украине на наш вопрос. Мы спрашивали, что думает Европейский Союз о попытке сместить генпрокурора и директора НАБУ. Евросоюз официально ответил, что давление на антикоррупционные органы, политические мотивы - это очень плохо.

Параллельно с этим Владимир Зеленский прямо в лицо послам G7 сказал: раз Рябошапка не садит тех, кого хочет видеть за решеткой президент - значит, должен уйти. "Нет результата - не можешь занимать место... До свидания... Он не показал результата", - сказал Зеленский, заодно дав понять, что в отставку отправят и директора НАБУ, у которого "было достаточно времени".

И нет сомнений, что так оно и будет - уволят всех, кто мешает грабить. Ведь Рябошапка передал НАБУ дела ПриватБанка - и расстроил Коломойского. А Сытник расследует эти дела - и тоже расстраивает Коломойского. Премьер Гончарук тоже расстраивал Коломойского по Центрэнерго, НБУ и ПриватБанку.

Судя по кадровым решениям, президент Зеленский очень не любит, когда расстраивают Коломойского. И потому перестал играть в демократа, а его партия в Раде уже начала голосовать синхронно с ОПЗЖ - новой партией большинства.

Мы видим нового Зеленского. Шаг за шагом рождается страстный защитник олигархов - видимо, самых взыскательных вкладчиков "слуги народа". И скоро все будет так, как хочет главный бенефициар. "Мама любит деньги"! Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Компания Коломойского и Хомутынника станет ключевым партнером ОПЗ

Игорь Коломойский распространяет свое влияние еще на одну крупную госкомпанию. Не секрет, что в его интересах уже работает последняя крупная государственная тепловая генерация — компания Центрэнерго, поставляя электроэнергию на предприятия олигарха. Теперь Коломойский по сути берет под контроль Одесский припортовый завод. Правда в этом случае все по-честному. Его компания Укрнефтебурение предложила лучшие условия сотрудничества с ОПЗ, одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в стране. Итоги конкурса должны утвердить 10 марта.

У хорошей новости есть обратная сторона. Коломойский не из тех, кто легко поступается своими интересами. На том же Центрэнерго Фонду госимущества пока не удается сменить топ-менеджмент — это решение неожиданно заблокировал суд.

ОПЗ готовят к продаже. Это и без того непростой актив, с кучей скелетов в шкафу. Но с появлением Коломойского государству будет вдвойне сложнее провести его приватизацию.  Простая бизнес-логика: если завод работает в твоих интересах, зачем его покупать или отдавать кому-то другому? Достаточно лишь правильно обосновать свою позицию в суде. Опыт есть. Больше по ссылке.

Рекомендует Антон Кобылянский, корреспондент LIGA.tech. Новый рекорд. Создан суперкомпьютер, который в 10 раз мощнее предшественника

AMD и HP создали новый самый мощный компьютер в мире. Гаджет получился в 10 раз мощнее предыдущего рекордсмена и выполняет до 
2 000 000 000 000 000 000 (миллион триллионов) вычислений в секунду. 

Зачем такая мощь?

Оказывается, El Capitan (так называется компьютер) создается по заказу Минэнерго США и будет использоваться для задач, связанных с ядерным оружием, климатом, анализом мутаций геном и поиском лекарств. Предполагается, что система ускорит разработку противораковых препаратов с шести до одного года.

Интересно, а будет когда-то так, что наши министерства начнут заказывать суперкомпьютеры, чтобы что-то изучить? Больше по ссылке.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Кабмин снесен, Рябошапка уволен - Украина проиграла с разгромным счетом. Вопрос - кому? Ответ дают бывшие министры и генпрокурор.

"Впервые за 28 лет прокуроры почувствовали независимость. Им не дают незаконных указаний. Всего третий месяц из этих 28 лет новая прокуратура живет по закону. Именно за это я сегодня стою в этом зале. И именно из-за этого стоит вопрос моей отставки. Потому что те, от кого мы избавились (в прокуратуре в ходе переаттестации, - ред.), хотят вернуться и жить дальше так же, как они жили последние 28 лет", - экс-прокурор Руслан Рябошапка.

"В момент, когда стране нужны сложные решения, когда необходимо сжать зубы и делать непопулярные, но жизненно необходимые вещи, и только через некоторое время мы получим результат - у меня появилось ощущение, что вместо решения проблем мы начинаем их "кормить".

Очень трудно работать, когда решения, принятые в кабинете министра, известны всем еще до регистрации в канцелярии, когда к министру не доходят документы, которые кто-то не хочет, чтобы он видел, когда люди, работающие в министерстве (не все), работают не на страну и не на министерство", - экс-министр энергетики Алексей Оржель.

“Зараз відбувається процес трансформації. Зміни концептуальні та багаторівневі. Тому зараз, коли загальне бачення підходів змінюється, я готовий відійти у сторону та дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке цілком можливо буде більш успішним). Водночас, я щиро сподіваюсь, що важливі реформи не будуть згорнуті”, - екс-міністр економіки Тимофій Милованов.

"Ми хворіємо простими рішеннями в складному світі. Неможливо розраховувати на сталість без глибинного розуміння причин та наслідків наших дій, без стратегій та тактик, без використання новітніх підходів до управління державою", - екс-міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

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Теги: эмейл-рассылка, руслан рябошапка, Владимир Зеленский, ОПЗ, игорь коломойский
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