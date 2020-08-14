В Беларуси отпускают задержанных, в Украине заработал Facebook Pay. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 14 августа. Температура от +8 до +21, курс доллара 27.48

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов, Андрей Бродецкий и Ирина Андрейцев рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Как устроена экономика Беларуси

Является ли ситуация в экономике топливом революции в Беларуси. Конечно нет, скажете вы. Беларусы борются против доставшей несправедливости, за свои права и свободу. Вы правы. Если сравнить экономику Беларуси с украинской, то надо признать - глава совхоза Лукашенко построил более богатую страну, чем пять с половиной украинских президентов. Промышленное наследие союза, почти плановая экономика, сотни миллиардов долларов “субсидий” от России и вишенка на торте - талантливые программисты, вот ингредиенты беларусского экономического, если не чуда, то относительного успеха. И все же… экономический фактор в протесте присутствует, пусть и неявно. Дело в том, что из экономического рецепта Лукашенко постепенно исчезает главный ингредиент - помощь Москвы. Пару лет назад Россия, переживающая не лучшие годы в экономике из-за санкций, существенно повысила цены на газ для соседа, а в прошлом году пришла очередь и главного ресурса - нефти. Из-за так называемого налогового маневра экономика Беларуси недосчитывается прямых поступлений на $400 млн. Без российских денег экономику Лукашенко в следующие пять лет ждет в лучшем случае очень скромный рост, Возможно, для части беларусов оказалась не готова менять свободу на пустой холодильник. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. У Лукашенко отреагировали на обвинения в узурпации власти

В Беларуси массово отпускают задержанных людей, которых пытали в изоляторах. Они рассказывают свои истории. Почему их отпустили? В заключении оказались дети и родственники тысяч рабочих. Они вышли на забастовки и остановили крупнейшие предприятия. Уволились пропагандисты. Начали увольняться силовики. Даже в администрации Лукашенко начали писать заявления. И тут, кажется, Лукашенко осознал, что влез в петлю. Стал выпускать людей из тюрем, а на ТВ пустил своих главвертухаев - каяться. Но получилось не убедительно. Люди выходят из заключения со слезами и рассказывают истории пыток. Эти истории начинают пересказывать. И страшная картина происходящего по всей Беларуси становится чудовищной. "Говорили - мы тебя по кругу пустим, били", - рассказывает молодая девушка. Страшно слушать. Но главное чудовище тоже испытало страх. Все дело в перспективах. Потому что остановить людей не вышло, а что делать дальше? Посадить в тюрьму десятки тысяч? Начать массово людей убивать? Не одного или двадцать, а множество? Или уйти. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. В Украине заработала платежная система Facebook Pay

Отличная новость: в Украине теперь доступен Facebook Pay — общий кошелек для сервисов компании. Пока с минимальными опциями. Но собирать деньги на пожертвования уже можно прямо через Facebook в несколько кликов, достаточно один раз подвязать свою карту. А в перспективе можно будет покупать товары прямо в Instagram и отправлять деньги в чатах Messenger и WhatsApp (если местные регуляторы разрешат, конечно). Удобные платежи - то, чего давно не хватало экосистеме Цукерберга. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрійцев, редакторка LIGA.Life. Віктор Медведчук виграє?

Сьогодні о 10:00 у Дарницькому райсуді Києва суддя вирішуватиме, чи переможе Віктор Медведчук. Кум Володимира Путіна та керівник партії "Опозиційна платформа - За життя" судиться з видавництвом Vivat та журналістом Вахтангом Кіпіані. Вони видали книжку архівних документів про суд над поетом та політв’язнем Василем Стусом. Тоді його адвокатом держава вибрала саме Віктора Медведчука. Медведчук вважає частину інформації в книзі неправдивою і вимагає її заборонити навіть в інтернеті. Натомість це спричинило “ефект Стрейзанд” - коли пробуєш видалити якусь інформацію або обмежити доступ до неї, а натомість отримуєш її активне поширення. Так сталося і з книгою. Її розкупили і видавництво друкувало новий наклад. Сьогодні будуть дебати сторін і суд має винести рішення. Більше за посиланням.

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