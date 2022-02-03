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Разбор | "Прикрыть восточный фланг НАТО". Альянс Украины, Польши и Британии: все, что известно

Цей матеріал також доступний українською
Борис Джонсон, Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Коллаж: Елена Сошкина/LIGA.net)
03.02.2022, 07:00

Три страны так или иначе пострадали от агрессии РФ. В Украине – война. Польша столкнулась с гибридной атакой на границе. Британия – с серией терактов

Украина, Польша и Великобритания создают новый трехсторонний альянс. Его главная цель – совместно противостоять действиям России в Европе и укрепить региональную безопасность.

Инициатором формата стал Киев, утверждает глава МИД Дмитрий Кулеба. Идея понравилась западным партнерам. Собеседник LIGA.net в дипломатических кругах говорит, что внешнеполитические ведомства трех стран еще продолжают работать над итоговым документом. 

"Хотя Украина не в НАТО, она важный элемент архитектуры безопасности в Европе. В интересах Польши и всех стран восточного фланга Альянса, чтобы Украины была безопасной, суверенной страной. Это главный аргумент в пользу ее укрепления", – говорит LIGA.net замглавы комитета Сейма Польши по иностранным делам Аркадиуш Муларчик.

"Мы проходим проверку на солидарность, – считсает Аркадиуш Муларчик. – Это тест, по которому можно проверить, на кого Украина может рассчитывать, а на кого – нет".

Новый альянс "теснее свяжет Украину с евроатлантической системой, которую Великобритания помогла создавать после Второй мировой войны", объясняет LIGA.net соучредитель и директор британского аналитического центра Совет по геостратегии Джеймс Роджерс. "Треугольник" может серьезно усилить европейскую безопасность, особенно если "поможет Украине стать устойчивее", считает он.

Что известно о новом "союзе троих" и его задачах, что это значит для Европы и будущего Украины – разбиралась LIGA.net.

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ОСЬ ЛОНДОН-ВАРШАВА-КИЕВ

О создании трехстороннего альянса с Польшей и Великобританией в понедельник официально объявил министр Кулеба. Перед этим о новом формате вскользь упоминал в Раде Зеленский, а также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Киеве.

Но первой о нем заговорила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (она должна была приехать в Киев на объявление о создании альянса, но заболела коронавирусом, поэтому событие отложили) – во время выступления в сиднейском Lowy Institute 21 января: "Мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной". 

В тот же день британский аналитический Совет по геостратегии (Council on geostrategy) опубликовал карту оси Лондон-Варшава-Киев.

"Прикрыть восточный фланг НАТО". Альянс Украины, Польши и Британии: все, что известно

Темно-синим цветом обозначены территории государств-участниц будущего союза, светло-синим – союзники по НАТО, красным – противники (Россия и Беларусь). Кружочками и звездами обозначены места британского военного присутствия. Источник LIGA.net в дипломатических кругах назвал публикацию аналитиков "фальстартом".

Идею нового формата начали обсуждать в ноябре-декабре 2021-го, говорит собеседник. Ее своим коллегам – Трасс и главе МИД Польши Збигневу Рау – предложил Кулеба. Союзники встретили ее положительно. Украинцы тоже: 61% поддерживают создание альянса, опрос группы Рейтинг с 21 по 23 января 2022 года.

Вовлеченные в процесс переговоров украинские дипломаты очень неохотно дают комментарии, пока альянс официально еще не создан. Другой собеседник LIGA.net в дипломатических кругах говорит, что сейчас продолжается работа на уровне МИД Польши, Великобритании и Украины над финальным документом и его наполнением. Детали предлагает обсуждать уже после демонстрации официального договора. 

ПРОТИВ АГРЕССИИ РФ, ЗА СВОБОДУ В ЕВРОПЕ

Основные задачи – противодействие вызовам со стороны России, а также сотрудничество в экономике и энергетике. 

Все три страны реалистично оценивают угрозы безопасности в Европе и стратегию противодействия вызовам со стороны России, говорит Кулеба. Новый формат "не привязан к локальной географии", а объединяет страны, разделяющие общие принципы, подходы к безопасности и готовые к конкретным действиям.

Треугольник не будет существовать сам по себе. Он может "стыковаться" с другими малыми альянсами Украины. "Мы создаем пояс безопасности, усиливаем Балто-Черноморскую ось", – объясняет министр.

"Цель альянса – это не только противодействие агрессии и импреским амбициям России, но усиление пространства свободы, безопасности и демократии в Европе", – говорит LIGA.net глава комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко (СН).

В Польше уверены: альянс позволит укрепить сотрудничество в военной и технической плоскостях. "Он обязательно ответит на угрозы, которые есть в настоящем и могут возникнуть в будущем, – объясняет польский депутат, замглавы комитета Сейма по иностранным делам Аркадиуш Муларчик. – Думаю, это будет элемент очень прагматичного и реального сотрудничества между тремя важными странами Европы".

Также запуск альянса однозначно улучшит ситуацию с безопасностью в регионе, уверен Муларчик. А участие Великобритании и Польши имеет решающее значение для Украины, говорит он. 

"Помощь для Украины может проходить исключительно через Польшу. В этом есть некоторая трагичность. Геополитическое положение Украины и стран Балтии такое, что их невозможно защитить внешними силами без тесного сотрудничества с Варшавой, которая является транзитной полосой", – объясняет Муларчик.

Он вспоминает, как британские самолеты с военной помощью были вынуждены облетать территорию Германии: "Это значит, что в час испытания, когда может произойти уже реальная агрессия, Германия затруднит оказание помощи Украине и всему восточному флангу НАТО".

ЗАЧЕМ ЭТО БРИТАНИИ И ПОЛЬШЕ 

"Если вы посмотрите на карту, то увидите, что именно Польша и Украина отделяют Россию от остальной Европы, – напоминает LIGA.net глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (СН). – Создание союза преследует оборонные и геополитические цели". 

Оборонная цель – укрепить безопасность по линии от Балтийского до Черного морей союзом, "где Украина и Польша будут авангардом альянса", а Британия сможет поддерживать "политически, экономически, дипломатически, а также военными мерами и вооружением".

Геополитическая цель – ослабить влияние России, а также вынудить Германию вести более прозападную политику и теснее координировать действия с Вашингтоном и Лондоном, считает нардеп: "В конце концов, этот союз будет работать и в интересах немецкого народа, поскольку ослабит влияние России на немецких политиков и сделает Германию более самостоятельной и независимой от влияния РФ".

"Создание такого альянса в значительной степени сорвет геополитические планы России", – уверен Егор Чернев.

ПОЛЬША хочет усилить безопасность всего восточного фланга НАТО. И хотя Украина не является членом Альянса, она – важный элемент архитектуры безопасности в Европе. В интересах Польши и других стран – чтобы Украина была безопасной и суверенной страной. "Это главный аргумент в пользу ее укрепления", – объясняет Муларчик.

Этот формат – также и результат отсутствия единства в НАТО и ЕС. Европа четко делится на страны, которые предпочитают "стоять в стороне – как Германия и Франция", и страны, полностью осознающие угрозы "российской политики", добавляет он.

По его словам, Польша и Великобритания уже столкнулись с разного рода российской агрессий. Варшава – с гибридной атакой беженцами, Лондон – с "серией терактов, осуществленных спецслужбами РФ". 

"Укрепление суверенитета и безопасности Украины – в интересах Польши и Великобритании. Этот формат выражает прагматическую политику трех стран, которые видят интерес в тесном сотрудничестве", – говорит Муларчик.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ надеется удержать Россию от агрессивных действий в Европе, говорит LIGA.net соучредитель и директор британского аналитического Совета по геостратегии Джеймс Роджерс.

Идея создания треугольника с Польшей и Украиной заключается в том, чтобы установить структурированное и постоянное сотрудничество. "Это позволит эффективнее координировать свои позиции, тем самым расширяя возможности стран, которые занимают более жесткую позицию по российскому режиму", – объясняет Роджерс.

СПРАВКА. Союзники активизировали присутствие в регионе: из Лондона практически ежедневно звучат слова поддержки Украины, а в Борисполь прибывают самолеты с вполне физической помощью. Великобритания уже передала Украине более 2000 наиболее подходящих для боев в городе противотанковых гранатометов NLAW. И обещает поставить еще больше оружия. Польша передает Украине ПЗРК Piorun и Grom, дроны и различные боеприпасы.

Читайте также: Джонсон сказал Путину: Вторжение в Украину будет трагической ошибкой

ЧТО ЕЩЕ ЗА МАЛЫЕ АЛЬЯНСЫ

Будущий треугольник по своему формату напоминает AUKUS, который Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия создали в Азии. Его цель – противодействие Китаю в условиях, когда не все члены НАТО к этому готовы (о нем мы писали здесь: США создали военный союз AUKUS. А как же НАТО? Вот десять ответов, которые все объясняют).

Нынешний союз создается в логике более широкой стратегии.

"Малые альянсы Украины укрепляют безопасность нашей страны и позволяют более эффективно продвигать нацинтересы", – рассказывал в октябре Кулеба. Суть стратегии – быть лидером: не только "стучаться в двери уже созданных кем-то форматов", но создавать свои.

Такие форматы создаются единомышленниками для решения конкретных задач, в нынешнем случае – борьбы с Россией.

"Пришло время локальных узкоспециализированных союзов для решения конкретных стратегических и тактических задач… Вступление в НАТО остается нашей целью, но ряд вопросов, которые нужно решать уже сегодня, не могут ждать", – отмечает Чернев.

Стратегия малых альянсов очень эффективна, считает Мережко: "Поладить в стабильных объединениях, которые охватывают несколько стран, легче, чем создавать союзы с большим количеством участников и разными интересами, которые не всегда совпадают".

Трехстороннее соглашение Украины, Великобритании и Польши может укрепить региональную безопасность, развить экономические связи и обеспечить лучшую координацию внешней политики, считает Роджерс – особенно "если это поможет Украине стать более устойчивой": "Это теснее связывает Украину с евроатлантической системой".

Ситуация вокруг Украины, уверен польский политик Аркадиуш Муларчик, является "тестом на солидарность" для Европы: "Это тест, когда действиями можно проверить, на кого можно рассчитывать, а на кого нельзя. Это важно для восточного фланга НАТО и для Украины, которая в трудную минуту видит, на кого может положиться, а на кого – нет". 

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"Прикрыть восточный фланг НАТО". Альянс Украины, Польши и Британии: все, что известно

журналист LIGA.net
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