В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" – командир первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС. Свой боевой путь начал еще в 2014 году, как только ему исполнилось 18 лет. Все эти годы Дмитрий посвятил российско-украинской войне. Когда 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, Дмитрий уже был на позициях вместе со своими побратимами.

7 марта легендарный командир, Герой Украины Да Винчи погиб во время боевого задания под Бахмутом. 9 марта состоялось прощание в Ивано-Франковской области в родном селе Дмитрия — Бовшев.

Фотографы Константин и Влада Либеровы были рядом с Дмитрием в день его гибели и поделились последними фотографиями, которые успели сделать.



"Позавчера ты на моих глазах въехал на танке во вражескую посадку, а после этого повел за собой на штурм людей. И они пошли, не раздумывая, потому что верили своему командиру. На следующий день ты голыми руками с одной баклажкой воды тушил загоревшийся танк с полным бк, в то время как все боялись даже приблизиться к нему.



Герой Украины. Лучший из лучших. Воин. Друг. Легенда.



Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! Медика! Да Винчи! Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым бесшабашным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным", – написали Либеровы в своем Instagram.

Попрощаться с Да Винчи в Киеве 10 марта пришли тысячи человек, в том числе – президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Финляндии Санна Марин, главком ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава ГУР Кирилл Буданов.

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