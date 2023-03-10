UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ФОТО | В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

Цей матеріал також доступний українською
В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото - Фото
Прощание с Да Винчи (фото - Валентина Полищук/LIGA.net)
10.03.2023, 14:27

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" погиб 7 марта в боях под Бахмутом. Ему было 27 лет, девять из которых он посвятил борьбе за Украину

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" – командир первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС. Свой боевой путь начал еще в 2014 году, как только ему исполнилось 18 лет. Все эти годы Дмитрий посвятил российско-украинской войне. Когда 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, Дмитрий уже был на позициях вместе со своими побратимами.

7 марта легендарный командир, Герой Украины Да Винчи погиб во время боевого задания под Бахмутом. 9 марта состоялось прощание в Ивано-Франковской области в родном селе Дмитрия — Бовшев.

Фотографы Константин и Влада Либеровы были рядом с Дмитрием в день его гибели и поделились последними фотографиями, которые успели сделать.

"Позавчера ты на моих глазах въехал на танке во вражескую посадку, а после этого повел за собой на штурм людей. И они пошли, не раздумывая, потому что верили своему командиру. На следующий день ты голыми руками с одной баклажкой воды тушил загоревшийся танк с полным бк, в то время как все боялись даже приблизиться к нему.

Герой Украины. Лучший из лучших. Воин. Друг. Легенда.

Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! Медика! Да Винчи! Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым бесшабашным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным", – написали Либеровы в своем Instagram.

Попрощаться с Да Винчи в Киеве 10 марта пришли тысячи человек, в том числе – президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Финляндии Санна Марин, главком ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава ГУР Кирилл Буданов.

В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

В Киеве простились с легендарным командиром Да Винчи – фото

Читайте также: Разбор | Сотни миллиардов в печи войны. Какие прямые потери Украины от российской агрессии

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
герой украиныпрощаниеда винчивойна России в Украине
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 