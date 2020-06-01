В космос без России и прогноз курса доллара до 5 июня. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 1 июня. Температура от +7 до + 13, курс доллара 26.88

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Первый курс лета-2020 – почти 27 грн/$. Что влияет на гривню? Прогноз до 5 июня

Гривня заканчивает весну 2020 года на хорошей ноте: после полуторанедельной девальвации курс снова укрепился. Доллар на межбанке стоит 26,86 грн/$. Ровно с таким же курсом Украина заканчивала последний рабочий день мая 2019-го. Что сейчас влияет на курс и что будет с долларом через неделю, в традиционном обзоре. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. В космос без России

На выходных была написана новая страница в истории современной космонавтики. Американские астронавты прилетели на МКС в пилотируемом космическом корабле частной компании SpaceX. Ранее для этого приходилось использовать российские Союзы и платить по $90 миллионов за одного астронавта. В 2014 году руководитель Роскосмоса Рогозин в ответ на санкции сказал - пусть американцы летают в космос на батуте. Через шесть лет оказалось, что в космос можно летать без помощи России. "Батут работает", - с улыбкой прокомментировал это Илон Маск. Больше по ссылке.

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